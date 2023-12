Philip Morris S.A.

Philip Morris verstärkt seine Aktivitäten rund um rauchfreie Produkte an seinem Standort in Neuenburg

Lausanne (ots)

Philip Morris Products SA (PMP SA) baut seine industriellen Aktivitäten in der Schweiz weiter aus. Die Fabrik von PMP SA in Neuenburg zeichnet sich weiterhin durch Fortschritte und kontinuierliche Investitionen in rauchfreie Produkte aus, insbesondere durch die Herstellung von erhitztbaren Tabaksticks.

Eine der jüngsten Errungenschaften der Fabrik in Neuenburg ist die Einrichtung einer Produktionsanlage für rauchfreie Produkte, die dank einer Investition von über 13 Millionen Schweizer Franken realisiert werden konnte. Diese Anlage wird die Wiege der neuen Produktreihe der "Crafted"-Tabaksticks zum Erhitzen sein, die Tabak und Gewürzpflanzen miteinander kombinieren. Die Schweiz ist das erste Land, das von dieser sensorischen Innovation profitiert, die für die Verwendung mit dem IQOS-System konzipiert wurde, das den Tabak erhitzt, anstatt ihn zu verbrennen. Seit 2017 belaufen sich die Investitionen in die Anlagen zur Herstellung von erhitztbaren Tabaksticks in Neuenburg damit auf rund 66 Millionen Schweizer Franken.

So wird die Fabrik in Neuenburg ab Anfang nächsten Jahres die gesamte Palette der verschiedenen Sorten von erhitztbaren Tabaksticks herstellen, die auf dem Schweizer Markt verkauft werden. Die jährliche Gesamtproduktion der Fabrik, Tabaksticks und Zigaretten zusammengenommen, betrug im Jahr 2022 rund 12 Milliarden Stück, von denen 30% für den inländischen Markt und 70% für den Export bestimmt waren.

Der CEO von Philip Morris Switzerland, Dominique Leroux, sagte: "Die Qualität der in der Schweiz hergestellten Produkte wird weltweit geschätzt und unsere Fabrik in Neuenburg verkörpert diese Dynamik der Schweizer Innovation. Dies trägt dazu bei, fortschrittliche Lösungen zu schaffen, um erwachsenen Rauchern bessere Alternativen zur Zigarette zu bieten." Bis heute haben sich bereits über 200'000 Raucher in der Schweiz für den Tabakerhitzer-Platform von PMI entschieden, was einem Marktanteil von 11.3% entspricht.

Philip Morris zeichnet sich durch kontinuierliche Investitionen aus: Im vergangenen Jahr gaben seine in der Schweiz ansässigen Gesellschaften insgesamt rund 4,4 Milliarden US-Dollar im Land aus, wobei 445 Millionen US-Dollar ausschliesslich der Forschung und Entwicklung (F&E) gewidmet waren. Dies enspricht fast 70% des Betrags, der weltweit für diesen Budgetposten augewendet wurde. Diese substanzielle Aufwendung für F&E am Standort Neuenburg spiegelt das Bestreben des Unternehmens wider, weiterhin an der Spitze der Innovation zu stehen und aktiv zur Dynamik des Forschungsplatzes Schweiz beizutragen.

Das Ziel von Philip Morris ist es, den Verkauf von Zigaretten so schnell wie möglich einzustellen und durch rauchfreie Produkte zu ersetzen, um erwachsenen Rauchern, die sonst weiter rauchen würden, bessere Alternativen (Tabakerhitzer, E-Zigaretten, Nikotinbeutel) zu bieten, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Heute machen diese rauchfreien Produkte bereits 36.2% der gesamten Nettoeinnahmen des Unternehmens aus.

Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Transformation: www.philipmorris.ch