Medienmitteilung: Nidwaldner Eigenheime sind weiterhin sehr gefragt

Medienmitteilung, 7. Mai 2024

Nidwaldner Eigenheime sind weiterhin sehr gefragt

Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen im Kanton Nidwalden sind nach wie vor äusserst gefragt. In den vergangenen sechs Monaten stiegen die Eigenheimpreise weiter an, wobei der Zuwachs erneut über dem nationalen Durchschnitt liegt. Die aktuelle Ausgabe des NKB-Eigenheimindex liefert die Hintergründe dazu.

Die Nachfrage nach Wohneigentum im Kanton Nidwalden bleibt unverändert hoch. Innerhalb des letzten halben Jahres stiegen die Preise für Nidwaldner Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen weiter an – durchschnittlich um 2,5 Prozent (schweizweit um 1,8 Prozent).

Der Preiszuwachs für Nidwaldner Einfamilienhäuser liegt bei 2,5 Prozent und damit erneut über dem nationalen Durchschnitt von 1,9 Prozent. Die Immobilienexperten der IAZI AG weisen zwar darauf hin, dass sich die in den letzten Jahren aufgebaute Übernachfrage in gewissen Regionen etwas abgeschwächt hat. Infolge des weiterhin limitierten Angebots an Bauland im Kanton und der sinkenden Hypothekarzinsen dürften Einfamilienhäuser aber weiterhin gesucht sein.

Auch die Preise für Nidwaldner Eigentumswohnungen erhöhten sich weiter. Innerhalb des letzten halben Jahres resultiere ein Preisanstieg von 2,6 Prozent, im nationalen Durchschnitt waren es 1,6 Prozent. Die IAZI AG sieht Eigentumswohnungen zunehmend als einzige Möglichkeit, sich den Traum der eigenen vier Wände erfüllen zu können. Einerseits sind diese erschwinglicher als Einfamilienhäuser, andererseits übersteigt das Angebot jenes der Einfamilienhäuser deutlich.

An dieser Entwicklung dürfte sich vorderhand nichts ändern. In Anbetracht der hohen Attraktivität Nidwaldens als Wohn- und Arbeitsort sowie der jüngsten Leitzinssenkung der Schweizerischen Nationalbank ist davon auszugehen, dass die Situation am kantonalen Immobilienmarkt angespannt bleibt. Während sich Wohneigentümer also über steigende Liegenschaftswerte freuen dürfen, gestaltet sich die Suche nach Wohneigentum im Kanton weiterhin herausfordernd.

NKB-Eigenheimindex

Im Auftrag der NKB erstellt das Immobilienberatungsunternehmen IAZI AG (Informations- und Ausbildungszentrum für Immobilien) halbjährlich den NKB-Eigenheimindex. Als Grundlage für die Indexberechnung dienen der IAZI AG anonymisierte Angaben zu effektiven Handänderungen. Der Bericht ist online unter www.nkb.ch/eigenheimindex verfügbar.

Im Falle von weiterführenden Fragen zur Medienmitteilung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Medienkontakt: Daniel Fuhrer Leiter Marketing & Kommunikation +41 41 619 22 60 daniel.fuhrer@nkb.ch Freundliche Grüsse Simon Zumbach