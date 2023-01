RTLZWEI

"Hartz und herzlich": Erfolgreicher Auftakt für neue Folgen aus Mannheim und Krefeld

München (ots)

Episode aus Mannheim mit 8,4 % MA (14-49 Jahre) in der Primetime

Bis zu 1,21 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt

Im Anschluss 6,4 % MA (14-49 Jahre) für Folge aus Krefeld

Am gestrigen Dienstagabend startete die Sozialreportage "Hartz und herzlich" bei RTLZWEI erfolgreich ins neue Jahr. Zur besten Sendezeit erzielte die Episode aus den Mannheimer Benz-Baracken 8,4 % MA in der werberelevanten Zielgruppe der 14-49-Jährigen. Im jüngeren Publikum (14-29 Jahre) kam sie auf 8,2 % MA. Bis zu 1,21 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt verfolgten das Wiedersehen mit Elvis & Co.

Die anschließende Folge aus Krefeld punktete mit 6,4 % MA ebenfalls bei den 14-49-Jährigen. Unter anderem sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer, wie sich Angelina neben Schule und Freunde auch mit Themen wie Kinder- und Elterngeld auseinandersetzen muss.

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 03.01.2023, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.