Einladung zu unserem Webinar - Regenerative Landwirtschaft: Praktiken, Versprechen und Realitäten

Einladung zu unserem Webinar am 5. November 2025 um 12:15 Uhr

Regenerative Landwirtschaft: Praktiken, Versprechen und Realitäten

Bern und Lausanne, 27. Oktober 2025 – Am Vorabend der COP30 lädt SWISSAID Sie herzlich zu einem Webinar zum Thema regenerative Landwirtschaft ein, einem Konzept, das in Debatten über Nachhaltigkeit zunehmend Beachtung findet - auch in der Schweiz. Die Veranstaltung findet anlässlich der Veröffentlichung unseres Berichts «Von Worten zu Taten? Wie regenerative Landwirtschaft zu klimaresistenten Ernährungssystemen beiträgt» am Mittwoch, 5. November 2025, um 12:15 Uhr statt.

Auf der Klimakonferenz in Dubai (COP28), vor zwei Jahren, verabschiedete die internationale Gemeinschaft eine historische Erklärung zu Landwirtschaft und Ernährung, in der Ernährungssysteme als zentraler Hebel im Kampf gegen den Klimawandel anerkannt wurden. Gleichzeitig hat sich der Privatsektor verpflichtet, bis 2030 regenerative Landwirtschaft zu fördern – auf einer Fläche von 160 Millionen Hektar und mit einem Investitionsvolumen von 2,2 Milliarden US-Dollar. Aber was versteht man eigentlich unter dem Begriff «regenerative Landwirtschaft»?

Regenerative Landwirtschaft ist kein neuer Ansatz. Wie der Name schon sagt, zielt sie darauf ab, Böden zu regenerieren und die biologische Vielfalt wiederherzustellen. Die regenerative Landwirtschaft teilt viele Prinzipien der Agrarökologie, wie Fruchtfolge und Anbauvielfalt, Verbesserung der Bodengesundheit und Verzicht auf chemische Hilfsstoffe. Der Begriff wird aber von Unternehmen, NGOs und Institutionen unterschiedlich verwendet.

Kaffee und Kakao

Unsere Publikation versucht zu beleuchten, wie die verschiedenen Akteure dieses Konzept definieren, welche Praktiken sie anwenden und wie die umgesetzten Massnahmen zu bewerten sind. Zusammen mit Partner:innen aus der Wissenschaft hat SWISSAID insbesondere die Kakao- und Kaffeeproduktion in der Elfenbeinküste, in Kenia und in Uganda unter die Lupe genommen, weil sie einen zentralen Platz in den Handelsbeziehungen zwischen Nord und Süd sowie in den Wertschöpfungsketten mehrerer Schweizer Unternehmen einnimmt.

Wir laden Sie ein, an dieser Diskussion über die Herausforderungen, Chancen und Grenzen der regenerativen Landwirtschaft teilzunehmen, die am Mittwoch, 5. November 2025, von 12:15 bis 13:30 Uhr stattfindet, in Anwesenheit von:

· Prof. Heitor Mancini, Departement für Bodenkunde, Universidade Federal de Viçosa

· Sonja Tschirren, Themenverantwortliche Klimawandel, SWISSAID

· Eve Fraser, Analystin für Klimapolitik, NewClimate Institute

Infos und Anmeldung hier

Die Publikation (englisch) und eine Zusammenfassung der Schlüsselergebnisse auf Deutsch können ab dem 31.10.2025 unter media@swissaid.ch mit Berücksichtigung der Sperrfrist bezogen werden.

