CamundaCon 2025 Amsterdam zeigt, wie Orchestrierung hilft, den Wert von KI- und Automatisierungs-Investitionen zu maximieren

Amsterdam/Berlin (ots)

Camunda, das führende Unternehmen in der Prozessorchestrierung und Automatisierung, lädt am 14. und 15. Mai zur CamundaCon 2025 Amsterdam in den Hallen des Beurs van Berlage ein. Die Veranstaltung zeigt, warum Hunderte globaler Organisationen auf Camunda setzen, um ihre Geschäftsprozesse zu orchestrieren, zu automatisieren und KI in der Praxis einzusetzen. Teilnehmende können sich auf Masterclasses und Fallstudien freuen, von praxisnahen Best Practices profitieren, netzwerken und sich persönlich mit Camundas Leadership-Team austauschen.

Jakob Freund, CEO und Co-Gründer von Camunda, sagt: "Die meisten Organisationen wollen ihre KI-Fähigkeiten erweitern. Gleichzeitig geben 85 Prozent an, dass sie Schwierigkeiten haben, künstliche Intelligenz im gesamten Unternehmen zu skalieren und zu operationalisieren. So kommen in vielen Betrieben immer mehr KI-Agenten zum Einsatz, um Arbeitsabläufe und Kundenerlebnisse zu verbessern. Damit KI jedoch möglichst effektiv, zuverlässig und sicher eingeführt werden kann, ist die agentische Orchestrierung unverzichtbar. Auf der CamundaCon 2025 Amsterdam bekommen Teilnehmende praxisnahe Einblicke darüber, wie Camunda seine Kunden dabei unterstützt, das Beste aus ihren Investitionen in KI und Automatisierung herauszuholen."

Auf der Agenda der CamundaCon 2025 Amsterdam stehen Keynotes von Camundas Top Speakern sowie von führenden Expert:innen und Analyst:innen im Bereich der Automatisierung. Highlights im Programm sind u.a.:

Eröffnungs-Keynote: Camundas Co-Gründer und CEO Jakob Freund beschreibt zum Auftakt der Konferenz seine Vision des "KI-Unternehmens der Zukunft" und wie Prozessorchestrierung hilft, das volle Potenzial der Automatisierung zu entfalten und digitalen Erfolg zu beschleunigen.

Tag-Zwei-Keynote: Co-Gründer und Chief Technologist Bernd Rücker, CTO Daniel Meyer und VP Product Management Bastian Körber beleuchten Camundas Innovationen aus der jüngsten Zeit und der nahen Zukunft.

Analysten-Keynote: Ebenfalls am zweiten Tag diskutiert Bernhard Schaffrik, Principal Analyst bei Forrester, die aktuelle Lage rund um Automatisierung und KI und wie ein prozessorientierter Ansatz hilft, diese effektiv zu operationalisieren.

Kunden, Partner und Anwender:innen aus technischen und geschäftlichen Bereichen teilen ihre Erkenntnisse, spannende Anwendungsfälle und lehrreiche Best Practices. Gleichzeitig berichten sie, wie sie sich die Potenziale der Prozessorchestrierung im Geschäftsalltag vollumfänglich zu Nutze machen. Mit dabei sind Sprecher:innen von namhaften Unternehmen wie Hapag-Lloyd, HDI, ZDF Studios, Deutsche Börse AG, T-Systems Österreich sowie weiteren namhaften Unternehmen.

Zu weiteren Highlights der Konferenz gehören:

Camunda Partner Summit : Einen Tag vor dem Start der CamundaCon, am 13. Mai, können Camunda Connect-Partner Vorträge von Camunda-Führungskräften erleben, mit Branchenexpert:innen netzwerken und Einblicke in die Unternehmensstrategie, die Go-to-Market-Prioritäten und die Produkt-Roadmap erhalten.

Masterclasses: Die Workshops bieten tiefgehende Einblicke in wichtige Branchenthemen wie Migration, KI und SAP-Integration. Teilnehmende können reale Anwendungsfälle mit Camunda-Expert:innen, Partnern und Kundenreferent:innen diskutieren. Die Workshops vermitteln praktische Erfahrungen und sichern so neben Expert:innenwissen auch anwendbare Erkenntnisse.

Hackday: Hier können Teilnehmende mit anderen technikbegeisterten und BPMN-versierten Expert:innen in Teams zusammenarbeiten. Gemeinsam entwickeln sie spannende und ansprechende Projekte mit Camunda.

Unconference: Bei diesem interaktiven Event gestalten die Anwesenden selbst die Agenda. So entsteht Raum für Diskussionen zu technischen und geschäftlichen Themen, die über das offizielle Konferenzprogramm hinausgehen.

Branchenspezifische Inhalte und Networking: Die Industry Roundtables konzentrieren sich auf die relevantesten Themen für die häufigsten Camunda-Nutzergruppen wie Banken, Versicherungen und Telekommunikationsunternehmen.

Vor Ort bietet die CamundaCon viele Networking-Möglichkeiten zwischen Referierenden, Teilnehmenden und mit Vertreter:innen von Sponsoren wie Aaseya, apendo, BP3, Cognizant, ilionx, Infosys, Incentro, JIT, Mehrwerk und MyCubes.

Weitere Informationen:

Link zur Event-Anmeldung

Teilnahme in Person: EUR199 bis 31. März, EUR269 ab 1. April.

Ausgewählte Sessions sind als kostenloser Livestream verfügbar.

Aktuelle Infos zu CamundaCon 2025 Amsterdam Sessions, den Referierenden und mehr finden sich in der offiziellen Agenda.

Weitere Updates teilt Camunda auf LinkedIn.

Über Camunda

Camunda ermöglicht es Unternehmen, ihre Prozesse über Menschen, Systeme und Geräte hinweg zu orchestrieren und zu automatisieren. So lassen sich Komplexität bewältigen, Effizienz steigern und auch KI vollständig operationalisieren. Camundas führende Orchestrierungs- und Automatisierungsplattform wurde gleichermaßen für Fach- und IT-Abteilungen entwickelt. Sie führt jeden Prozess mit der nötigen Geschwindigkeit und Skalierbarkeit aus, um wettbewerbsfähig zu bleiben - und das ohne Kompromisse bei Sicherheit, Governance oder Innovation. Über 700 Unternehmen aller Branchen, darunter Atlassian, ING und Vodafone, vertrauen zur Orchestrierung, Automatisierung und Optimierung ihrer geschäftskritischen Prozesse auf Camunda, um ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter camunda.de.