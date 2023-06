Lucid Motors

Lucid kommt mit der Lucid Air Tour Europe 2023 in die Schweiz

Amsterdam (ots/PRNewswire)

Die Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), die mit dem Lucid Air, dem Gewinner des World Luxury Car Award 2023, neue Maßstäbe für elektrische Luxusfahrzeuge setzt, kündigte heute den Start der Lucid Air Tour Europe 2023 in der Schweiz an. Die Lucid Air Europe Tour ist ein umfangreiches Programm, das Interessenten in ganz Europa die Möglichkeit bietet, verschiedene Modelle der Lucid Air Reihe zu erleben und Probe zu fahren. Vom 28. Juni bis 9. Juli ist die Tour in der Motorwelt Zürich zu Gast.

Die Lucid Air Tour Europe wurde entwickelt, um die bahnbrechende Leistung und Technologie des Lucid Air zu präsentieren. Bis Ende des Jahres wird die Tour mehr als 10 Stationen in Deutschland, der Schweiz, Norwegen und den Niederlanden anfahren. Dort stehen folgende Lucid Air Modelle für Probefahrten zur Verfügung:

Der Lucid Air Dream Edition Performance mit kombinierten Reichweiten von bis zu 861 Kilometern (19-Zoll-Räder) und bis zu 799 Kilometern (21-Zoll-Räder) nach WLTP.

Der Lucid Air Grand Touring mit vorläufig geschätzten kombinierten Reichweiten von bis zu 839 Kilometern (19-Zoll-Räder) und bis zu 783 Kilometern (21-Zoll-Räder) - vorbehaltlich der offiziellen Zertifizierung.

Der Lucid Air Touring hat eine voraussichtliche kombinierte Reichweite von bis zu 725 Kilometern (19-Zoll-Räder) und bis zu 648 Kilometern (21-Zoll-Räder) - vorbehaltlich der offiziellen Zertifizierung.

Integraler Bestandteil der Lucid Air Tour ist ein mobiles Studiokonzept, das an jeder Station zu sehen sein wird. Das mobile Studio spiegelt das Innendesign der Lucid-Verkaufsstellen wider und ermöglicht es Interessenten, die Marke zu erleben, sich über die Produkte zu informieren und zu erfahren, wie sich das Unternehmen von der Schönheit, Innovation und Vielfalt von Lucids Heimat Kalifornien inspirieren lässt.

Bei Interesse an einer Probefahrt in Zürich sind Anmeldungen unter

lucidmotors.com/events möglich.

CO2-Emissionen und -Verbrauch

Lucid Air Dream Edition Leistung: Stromverbrauch kombiniert: 19"-Räder - 15,3 kWh/100 km, 21"-Räder - 16,6 kWh/100km gemäss WLTP.

Lucid Air Grand Touring: Stromverbrauch kombiniert: 19"-Räder - 14,9 kWh/100 km, 20"-Räder - 15,9 kWh/100km, 21"-Räder - 16,1 kWh/100km. Vorläufige geschätzte Werte des Herstellers, vorbehaltlich der offiziellen WLTP-Zertifizierung.

Lucid Air Touring: Stromverbrauch kombiniert: 19"-Räder - 14,1 kWh/100 km, 20"-Räder - 15,7 kWh/100km, 21"-Räder - 16 kWh/100km. Vorläufige geschätzte Angaben des Herstellers, vorbehaltlich der offiziellen WLTP-Zertifizierung.

CO2-Emissionen: alle Modelle - 0g/km.

Über die Lucid-Gruppe Lucid hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Einsatz nachhaltiger Energien zu fördern, indem es fortschrittliche Technologien und die fesselndsten Luxus-Elektrofahrzeuge entwickelt, bei denen die menschliche Erfahrung im Mittelpunkt steht. Das erste Auto des Unternehmens, der Lucid Air, ist eine hochmoderne Luxuslimousine mit einem von Kalifornien inspirierten Design. Der Lucid Air wird im Lucid-Werk in Casa Grande, Arizona, montiert und derzeit an Kunden in den USA, Kanada, Europa und dem Nahen Osten ausgeliefert.