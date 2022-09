Cargobase

Cargobase gibt erfolgreiche Wachstumsfinanzierungsrunde bekannt

Singapur (ots/PRNewswire)

Das TMS-Unternehmen (TMS = Transport Management Software), das im dritten Jahr in Folge profitabel ist, erhält eine Finanzierung vom Lufthansa Innovation Hub und von Trestle Partners und unterstreicht damit ihr gemeinsames Engagement für Innovationen im Bereich der Lieferketten und der Digitalisierung. Die Investition soll das globale Wachstum von Cargobase beschleunigen.

Cargobase, eine renommierte Transport Management Software, die für ihre Benutzerfreundlichkeit und ihren No-Nonsense-Ansatz bekannt ist, gab heute bekannt, dass sie ihre Wachstumsfinanzierung erfolgreich zum Abschluss gebracht hat. Die jüngste Finanzierungsrunde wurde von Trestle Partners angeführt, gefolgt von Lufthansa Innovation Hub, die in das Unternehmen investiert haben, um das globale Wachstum von Cargobase zu beschleunigen.

Nach einem zweimaligen Wachstum im Vergleich zum Vorjahr wird das Unternehmen, das nun im dritten Jahr in Folge profitabel ist, auf diesem Erfolg aufbauen und die Kapitalspritze in den Ausbau seiner internationalen Präsenz, die Produktentwicklung und den Kundenerfolg investieren.

Das Unternehmen hat eine Niederlassung in Mexiko eröffnet und ist dabei, seine Präsenz in den USA und Europa durch regionale Niederlassungen zu erweitern.

Da das Unternehmen als führend in der Produktinnovation anerkannt ist, wird die Investition auch in die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit, mehr Integrationen, umfangreichere Datenerfassung, prädiktive Analysen und automatisierte Entscheidungsfindung fließen.

Das bestehende Management unter der Leitung von CEO und Gründer Wiebe Helder wird das Unternehmen weiterhin führen.

„Wir (Cargobase und Trestle) haben die gleiche Vision, die Welt in Bewegung zu halten, und der CEO des Unternehmens hat eine nüchterne Einstellung und konzentriert sich auf ‚Getting Ship Done'. Cargobase hat Logistikfachleuten eine gut aufgebaute, umfassende und benutzerfreundliche SaaS-Lösung für Unternehmen zur Verfügung gestellt. Wir freuen uns, mit Wiebe Helder und seinem Team zusammenzuarbeiten." – Thomas Babcock, geschäftsführender Gesellschafter von Trestle

Unser Ziel ist es, unser Portfolio, bestehend aus Venture Building, Partnerschaften und Investitionent, weiter auszubauen. Cargobase ist eine großartige Ergänzung. Das Leistungsversprechen der Software,Komplexität zu reduzieren unddie Effizienz globaler Lieferketten zu steigern, spiegelt unseren Fokus auf digitale Geschäftsmodelle wider und erweitert unser Wissen im Bereich Transportation management -software'. Das globale Netzwerk von Cargobase sowie der Hauptsitz in Singapur unterstreichen unser Engagement in Asien und unser Ziel, Geschäfte voranzutreiben, die von globalerBedeutung sind." – Christine Wang, Geschäftsführerin Lufthansa Innovation Hub

Winter is coming', wie manche sagen, sowohl für die Lieferkettenindustrie als auch für Investitionen. Doch während sich die Lieferketten gerade auf eine brandneue Saison des Wandels vorbereiten, sind wir schon dabei, voranzuschreiten. Wir bei Cargobase sind stolz auf unsere Technologie, denn sie ermöglicht es Logistikfachleuten, in einer Zeit, in der Logistikdienstleister – mehr denn je – auf vernetzte Arbeitsabläufe angewiesen sind, um ihre Effizienz und Geschwindigkeit zu maximieren, digital zu arbeiten. Die Sicherung dieser Investitionen ist eine Bestätigung dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und ein Zeichen dafür, dass wir die Zukunft der Lieferketten an der Schwelle zur digitalen Transformation gestalten können." – Wiebe Helder, Gründer und CEO von Cargobase

„Wir werden diese jüngste Finanzierungsrunde nutzen, um die technische Anpassung für alle unsere Nutzer durch unser Customer Success Team zu beschleunigen und unser Nutzernetzwerk durch unser Business Development Team zu erweitern." – Arnout Wagenaar, Chief Strategy Officer von Cargobase

„Wir sind stolz darauf, Software anbieten zu können, die funktioniert und unseren Kunden im Alltag zu Kosteneinsparungen und zum Erfolg verhilft, weil sich die Branche immer mehr auf Echtzeit- und Kollaborationsmethoden konzentriert. Unsere Kunden würdigen und belohnen Cargobase weiterhin für Innovationen und die Bereitstellung eines erstklassigen TMS, und wir werden einen Teil der Investition dazu verwenden, das Leben von Logistikfachleuten so einfach und automatisiert wie möglich zu gestalten, damit sie sich auf die Dinge konzentrieren können, die wirklich etwas bewirken." – Gert Jan Spriensma, Chief Product Officer von Cargobase

Informationen zu Cargobase

Cargobase wurde 2013 von Wiebe Helder (CEO) in Singapur gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Logistik für alle zu vereinfachen. Seine Lösung: „Logistik-Software, die funktioniert."

Ursprünglich entwickelt, um Logistikfachleuten bei der Beschaffung von Spot-Buy-Fracht zu helfen, wurde Cargobase schnell von der Branche gelobt und von seinen Nutzern geschätzt. Die Software wurde für ihre Innovation ausgezeichnet und für ihre Benutzeroberfläche, Produktfunktionen und Benutzerfreundlichkeit hoch gelobt. Die Plattform deckt den gesamten Lebenszyklus im Versand ab, von der Beschaffung über die Verfolgung und Rückverfolgung bis hin zu Audits, Daten und Business Intelligence.

Heute positioniert sich Cargobase als vollwertige TMS (Transport Management Software) und belegt aktuell Platz 6 von 184 TMS-Lösungen weltweit.

Die branchenunabhängige Transport Management Software von Cargobase wird in 55 Ländern von Fortune-500-Unternehmen aus den Bereichen Automobil, Elektronik, Halbleiter, Mode, Öl und Gas, Luftfahrt und Landwirtschaft eingesetzt.

www.cargobase.com

Informationen zum Lufthansa Innovation Hub

Der Lufthansa Innovation Hub verbindet den weltgrößten Luftfahrtkonzern mit relevanten Akteuren im globalen Ökosystem für Reise- und Mobilitätstechnologien. In dieser Funktion initiiert das Unternehmen unter anderem strategische Partnerschaften zwischen den Fluggesellschaften der Lufthansa Group und relevanten Digitalunternehmen und entwickelt neue eigene digitale Produkte und Services. Der Schwerpunkt liegt dabei stets auf einem kompromisslosen Engagement für die Bedürfnisse der Reisenden und einer starken iterativen Validierung von Geschäftsmodellinnovationen sowie einer engen Zusammenarbeit mit Seriengründern, Investoren und bestehenden Start-ups.

www.lh-innovationhub.de/

Informationen zu Trestle Partners

Trestle Partners ist ein privater Fonds, der ausschließlich in wachstumsstarke Unternehmen im Bereich Unternehmenssoftware (SaaS) investiert, die sich durch eine hohe Kapitaleffizienz auszeichnen. Trestle konzentriert sich auf Partnerschaften mit Unternehmen, die geschäftskritische Produkte mit hohem Rentabilitätsfaktor für ihre Kunden bereitstellen.

www.trestlelp.com

danielle@cargobase.com