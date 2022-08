Schweiz. Kriminalprävention / Prévention Suisse de la Criminalité

Für Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung kann eine Kontrolle im Zug oder am Flughafen unerwartete Reaktionen auslösen

Die neue Ausweiskarte kann helfen

Neu: Ausweiskarte für Autistinnen und Autisten

"autismus deutsche schweiz" ist die grösste Non-Profit-Organisation zum Thema Autismus in der Schweiz und arbeitet mit einem Leistungsauftrag des Bundesamtes für Sozialversicherungen. Ziel des Vereins ist es, die Lebenssituation der Menschen mit Autismus, deren Eltern und Angehörigen zu verbessern. Gemeinsam mit der Kantonspolizei Zürich hat der Verein eine Ausweiskarte für Autistinnen und Autisten entworfen. Die Schweizerische Kriminalprävention hat dieses Projekt unterstützt und für sämtliche Sprachregionen übersetzt.

Weshalb die neue Ausweiskarte?

Für Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) bietet der öffentliche Raum viele Reize und Stressfaktoren. So kann beispielsweise eine Kontrolle im Zug oder am Flughafen unerwartete Reaktionen auslösen. Für eine Kontrollbehörde ist es in diesem Moment schwierig, mit dieser Person zu kommunizieren und möglicherweise wird das Verhalten falsch gedeutet. Im Gespräch mit dem Verein "autismus deutsche schweiz" wurde nach einer praktischen Lösung gesucht, die für alle Beteiligten von Nutzen ist.

Damit eine kritische Situation nicht eskaliert, bietet die abgebildete Karte Hilfestellungen für Kontrollbehörden, sowie einen QR-Code für weiterführende Informationen. Für Notfälle ist auf der Rückseite zusätzlich eine Kontaktperson des Ausweisträgers / der Ausweisträgerin aufgeführt.

Ab 1. September 2022 können sich Personen mit ASS nun ausweisen. Da es sich jedoch nicht um ein offizielles Dokument handelt, muss unbedingt eine Identitätskarte oder ein offizielles Ausweisdokument mitgeführt werden.

Vertrieb

Die drei sprachregionalen Autismus-Vereine informieren ihre Mitglieder und vertreiben die Karten direkt.

Die Schweizerische Kriminalprävention informiert und sensibilisiert die Polizei.