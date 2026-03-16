Ballenberg - Freilichtmuseum der Schweiz

Einladung zur Eröffnung der Ausstellung: «Frauen in der Landwirtschaft: gestern – heute – morgen»

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Sehr geehrte Medienschaffende

Die UNO hat 2026 zum Internationalen Jahr der Bäuerinnen und Landwirtinnen ausgerufen. Anlässlich dazu hat der Landwirtschaftliche Informationsdienst LID auf dem Ballenberg die Sonderausstellung «Frauen in der Landwirtschaft: gestern – heute – morgen» konzipiert und in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverband SBLV und dem Freilichtmuseum Ballenberg realisiert.

Sie rückt die Frauen der Landwirtschaft ins Zentrum: Wer sind die Frauen, die unsere Bauernbetriebe und Ernährungsversorgung prägen – oft fernab der Öffentlichkeit? Die Ausstellung stellt sie mit authentischen Porträts ins Rampenlicht und gibt Einblicke in ihren Alltag und ihre Arbeiten. Immer im Blick: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Wir laden Sie herzlich zur Eröffnung der Ausstellung «Frauen in der Landwirtschaft: gestern – heute – morgen» ein.

Programm der Ausstellungseröffnung

Ab 13.30 Uhr Eintreffen beim Bauernhaus von Ostermundigen im Freilichtmuseum Ballenberg

14.00 Uhr Musikalischer Eröffnungsgruss von Daria Occhini

14.10 Uhr Das UNO-Jahr der Landwirtinnen und Bäuerinnen 2026 Rede von Erika Schläppi, Mitglied des CEDAW-Ausschusses (Committee on Elimination of Discrimination against Women / Ausschuss zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau) Rede von Anne Challandes, Präsidentin des Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverbands SBLV

Musikalisches Intermezzo von Daria Occhini Frauen aus der Landwirtschaft 3 Generationen im Gespräch: früher – heute – morgen Gemeinsam für die Frauen in der Landwirtschaft Der LID, der SBLV und das Freilichtmuseum Ballenberg im Gespräch

3 Generationen im Gespräch: früher – heute – morgen Der LID, der SBLV und das Freilichtmuseum Ballenberg im Gespräch Musikalisches Intermezzo von Daria Occhini Offizielle Eröffnung der Ausstellung Martin Michel, Geschäftsführer des Freilichtmuseums Ballenberg, und Jonas Ingold, Geschäftsführer LID

Anschliessend laden wir Sie herzlich zu einem gemütlichen Apéro und einem Streifzug durch die Ausstellung ein.

Durch das Programm führt Martina Hunziker.

Gut zu wissen

Die Rednerinnen und Organisatorinnen stehen im Anschluss für Fragen und Gespräche gerne zur Verfügung. Der Anlass wird zweisprachig (DE, FR) ohne Simultanübersetzung stattfinden. Sie erhalten freien Eintritt ins Freilichtmuseum Ballenberg. Bitte melden Sie sich an der Kasse an.

Anmeldung

Wir bitten Sie, sich bis am 27. März 2026 anzumelden.

Weitere Informationen

www.lid.ch/fraueninderlandwirtschaft

www.ballenberg.ch/de/sonderausstellung

Anreise

Eingang West, kurzer Fussweg zum Bauernhaus von Ostermundigen (Gebäude-Nr. 331).

Weitere Informationen finden Sie hier.

Freundliche Grüsse aus dem Freilichtmuseum

Ballenberg Freilichtmuseum der Schweiz Museumsstrasse 100 CH-3858 Hofstetten bei Brienz +41 33 952 10 30 medien@ballenberg.ch ballenberg.ch