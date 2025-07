Neuer Baumwipfelpfad und Kulturbühne

Ballenberg - Freilichtmuseum der Schweiz

Der Sommer steht auf dem Ballenberg ganz im Zeichen von Abenteuer und Volkskultur. Wer Lust auf ein unvergessliches Erlebnis im Grünen hat, wagt sich am besten auf den Baumwipfelpfad – und findet über eine Rutschbahn zurück auf den Boden. Die neu geschaffene Kulturbühne lädt zudem ein, Schweizer Volkskultur mit Tanz und Musik hautnah mitzuerleben.

Ein besonderes Abenteuer erwartet Familien diesen Sommer beim Waldspielplatz, gleich neben dem Wirtshaus «Alter Bären» (Gebäude Nummer 311): Der neue Baumwipfelpfad lädt Gross und Klein dazu ein, die Natur aus einer völlig neuen Perspektive zu entdecken. Über 25 Meter schlängelt sich der Pfad durch die Baumkronen und bietet spannende Einblicke in die Welt hoch oben, auf Augenhöhe mit den Baumkronen. Ein Highlight für alle Mutigen ist die acht Meter lange Rutschbahn, die für jede Menge Spass und Nervenkitzel sorgt – und zwar für Kinder genauso wie für Erwachsene.

Der Baumwipfelpfad wurde gemeinsam mit dem Förderverein Forstmuseum Ballenberg (FFMB) konzipiert und mit externen Fachpersonen installiert. Er fördert das Verständnis für die Funktion des Waldes und begeistert mit liebevollen Details: So ist auch eine Linde harmonisch in die Konstruktion eingebunden – ein traditioneller Baum, der in vielen Dörfern als Schattenspender, Treffpunkt und Symbol für Gemeinschaft steht. Zurück auf dem Boden wartet ein weiteres Highlight auf kleine und grosse Tüftler: Hier gibt es neu einen Platz, um selbst eine Kugelbahn zu bauen.

Eine Bühne für gelebte Tradition

Die neu geschaffene Kulturbühne steht neben dem Wohnhaus aus Sachseln (711) und rückt diesen Sommer die Vielfalt und Lebendigkeit der Schweizer Volkskultur ins Zentrum. Vom 5. Juli bis 17. August 2025 verwandelt sich das Freilichtmuseum in ein Schaufenster für gelebte Tradition: Täglich sorgen Jodelklänge, Alphorntöne, Blasmusik, Chorgesang, Volkstanz und Akkordeonmelodien für ein einzigartiges Erlebnis. Formationen aus allen Landesteilen der Schweiz präsentieren ihr Können und lassen die Besucherinnen und Besucher in die reiche Welt der Volksmusik und des Brauchtums eintauchen.

Nach den Auftritten besteht die Möglichkeit, mit den Tänzerinnen und Musikanten ins Gespräch zu kommen und mehr über ihre Geschichten zu erfahren. Jeden Tag finden drei Auftritte à 20 Minuten statt, meist um 11.00 Uhr, 14.00 Uhr und 15.00 Uhr – die genauen Zeiten und geplanten Formationen entnehmen Sie bitte dem Tagesplan. Zu den sommerlichen Highlights auf der Kulturbühne zählen unter anderem eine imposante Schwyzerörgeli-Grossformation, das Schwyzer Akkordeonensemble aus Bernex GE, verschiedene Ländlerformationen und die Trachtentanzgruppe Groupe d’art traditionnel Arc-en-Ciel d’Evolène VS.

Das Wichtigste in Kürze

Das Freilichtmuseum Ballenberg ist noch bis und mit 2. November 2025 täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Der Eintrittspreis beträgt CHF 32 für Erwachsene, Kinder vom 6. bis 16. Geburtstag bezahlen CHF 16, Kinder unter 6 Jahren besuchen das Museum kostenlos. Der Besuch des Freilichtmuseums Ballenberg ist in den Schweizer Museumspass inkludiert, Raiffeisen MemberPlus besuchen das Museum ebenfalls kostenlos.

Neben dem Jahresthema und den Neuheiten bietet das Freilichtmuseum Ballenberg auch in der laufenden Saison ein vielfältiges Angebot. Das Herzstück sind und bleiben die über 100 historischen Gebäude in Kombination mit den Themenausstellungen, den 30 traditionellen Handwerksberufen, den 200 Bauernhoftieren, den zahlreichen Mitmachaktivitäten, Führungen und Veranstaltungen wie den Märchen- und Heilkräutersonntagen.

Alle Veranstaltungen 2025 sind im Online-Veranstaltungskalender ersichtlich: ballenberg.ch/de/erlebnisangebote/events

Freundliche Grüsse aus dem Freilichtmuseum

Martin Michel Geschäftsführer

Ballenberg Freilichtmuseum der Schweiz Museumsstrasse 100 CH-3858 Hofstetten bei Brienz +41 33 952 10 30 martin.michel@ballenberg.ch ballenberg.ch

