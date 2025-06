Fürstentum Liechtenstein

Regierungsrat Dr. Emanuel Schädler trifft neuen Seniorinnen- und Seniorenbeirat

Vaduz (ots)

Um aktuelle gesellschafts- und alterspolitische Fragen zu diskutieren, traf sich Regierungsrat Emanuel Schädler gestern Mittwoch, 4. Juni 2025, mit dem neu gewählten Seniorinnen- und Seniorenbeirat (SBR) zur ersten Sitzung der neuen Legislaturperiode im Fürst-Johannes-Saal der Regierung in Vaduz.

Der Seniorinnen- und Seniorenbeirat ist rückwirkend seit dem 1. Januar 2025 im Amt. Das parteipolitisch neutrale Gremium setzt sich aus 22 Mitgliedern - je einem Mann und einer Frau pro Gemeinde - zusammen und versteht sich als Sprachrohr der älteren Bevölkerung in Liechtenstein. Seit 2008 berät der Beirat die Regierung in alterspolitischen Fragen, gibt Impulse und Empfehlungen für eine zukunftsgerichtete Politik und zu aktuellen Themen.

Zum Auftakt der Legislaturperiode begrüsste Regierungsrat Emanuel Schädler die neuen Mitglieder sowie Vertreterinnen und Vertreter der Seniorenkoordinationsstellen der Gemeinden und der Informations- und Beratungsstelle Alter.

Ein zentrales Element der Sitzung bildete ein Workshop zur Erarbeitung gemeinsamer Zielvorstellungen und zur Priorisierung zukünftiger Themenfelder. In einem offenen Austausch wurden die jeweiligen Rollen und Erwartungen geklärt und die Ergebnisse anschliessend im Plenum reflektiert.

"Die Ergebnisse der Sitzung dienen uns als Grundlage für die Beiratsarbeit in den kommenden vier Jahren", erläutert Regierungsrat Emanuel Schädler. Er zeigte sich erfreut über das engagierte Miteinander: "Der offene Dialog mit dem Beirat und der Einblick in die unterschiedlichen Perspektiven zu verschiedenen Themen sind ein wertvolles Instrument für die Regierung. Ich freue mich auf die künftigen Diskussionen, wie wir die Lebensqualität älterer Menschen stärken können. Dabei ist es mir wichtig, dass wir immer auch die Auswirkungen auf die jüngeren Generationen im Blick behalten und in unseren Austausch einbeziehen."

Die Sitzung schloss mit einem Einblick in die aktuelle Regierungsarbeit sowie einem Apéro, der Gelegenheit zum weiteren Kennenlernen bot.

Die Mitglieder des Senioren-/Seniorinnenbeirats für die Periode 2025 bis 2028 sind:

Gemeinde Balzers: Elisabeth Wolfinger, Adolf Frick

Gemeinde Triesen: Eva Johann, Karl Müller

Gemeinde Triesenberg: Maria Theresia Schröter, Rudolf Keutschegger

Gemeinde Vaduz: Alice Hagen, Walter Nitzsche

Gemeinde Schaan: Luzia Beck, Karl Jehle

Gemeinde Planken: Doris Marxer, Friedrich von Bültzingslöwen

Gemeinde Eschen: Manuela Nägele, Normann Marxer

Gemeinde Mauren: Irene Ambühl, Dr. Peter Malin

Gemeinde Gamprin: Susanna Schneider, Karl-Heinz Oehri

Gemeinde Ruggell: Denise Büchel, Dr. Hubert Büchel

Gemeinde Schellenberg: Doris Goop, Pius Fasser