Das "Million Stars Hotel": Ein Bett unter den Sternen

Schlafen direkt unter dem Himmelszelt an einem aussergewöhnlichen Ort: Dies macht das «Million Stars Hotel» mit rund 50 Zimmern in der ganzen Schweiz ab heute möglich. In Graubünden übernachten Gäste zum Beispiel in der «Tiny House Gondel» auf dem Piz Nair.

Diesen Sommer bedeutet Luxus, an einem einmaligen Ort mit Blick auf eine Million Sterne die Nacht zu verbringen. In Zusammenarbeit mit Schweiz Tourismus sind landesweit rund 50 Übernachtungsmöglichkeiten entstanden, die genau das bieten. Ob komfortabel oder abenteuerlich, ob auf einem Gipfel oder auf dem Wasser: Jedes Zimmer des «Million Stars Hotel» bietet freie Sicht auf den Sternenhimmel.

«Tiny House Gondel» auf dem Piz Nair

In Graubünden können vier «Million Stars Hotelzimmer» gebucht werden. Eines davon ist die «Tiny House Gondel» auf dem Piz Nair bei St. Moritz. Aus einer ausrangierten Seilbahngondel haben die Blogger Valeria Mella und Adrian Rüedi von LittleCITY mit viel Liebe und in unzähligen Stunden Handarbeit eine hochwertige Unterkunft mit Doppelbett, kleiner Küche und 360-Grad-Rundumblick gebaut. Dank ihres Standorts auf über 3000 m ü. M. garantiert sie eine unvergessliche Nacht mit Sternen, die zum Greifen nahe scheinen. Lanciert wird die Gondel in Zusammenarbeit mit dem Blogger-Paar und der Tourismusregion Engadin St. Moritz, den Betrieb übernimmt die Engadin St. Moritz Mountains AG.

Am Suvretta-Hang ob St. Moritz, in der ehemaligen Sternwarte Randolins, erwartet die Gäste ein weiteres Schlaferlebnis mit Sicht auf den Nachthimmel und die imposante Bergwelt des Engadins. Die historische Sternwarte hat ihren Ursprung im Jahr 1924 und deren Kuppel wurde für das «Million Stars Hotel» zu einem exklusiven Zimmer hergerichtet.

Ein Heuschober mit Glasdach und ein Bett im Park

Auf der Alp Somtgant oberhalb von Savognin steht als weiteres Bündner «Million Stars Hotelzimmer» ein Tgamon, ein Heuschober, der früher den Bauern zur Übernachtung diente. Für die Übernachtung mit Blick in die Sterne wurde er mit einem Glasdach ausgerüstet. Tagsüber geniessen seine Gäste eine einmalige Aussicht über das Tal und auf die Bergkette Piz Mitgel, Orgelspass, Piz Ela und Piz d'Err.

In der Nähe von Chur, der ältesten Stadt der Schweiz, wartet schliesslich ein Outdoor-Bett in einem Garten auf Gäste. Seine Lage bei einem Haus mit parkähnlichem Umschwung macht auch diese Übernachtung zu einem aussergewöhnlichen Erlebnis.

Originalität und freie Sicht auf die Sterne gefragt

Das Projekt «Million Stars Hotel» wurde 2019 von Schweiz Tourismus in der Branche zur Teilnahme ausgeschrieben. Aus über 100 Bewerbungen hat eine Fachjury im Februar 2020 die besten neuen oder bereits bestehenden Angebote ausgewählt. Die gestellten Anforderungen an die Zimmer waren: ein freier Blick auf den Sternenhimmel aus dem Bett, Originalität, Kreativität und Vielfalt in Bezug auf die Orte und die Angebotstypen, ländlich naturnah oder städtisch trendy und daraus resultierend ein Angebot für eine Nacht für zwei Personen inklusive Frühstück.

