24-7 Intouch kündigt Rebranding an; Namensänderung in IntouchCX

Winnipeg, Manitoba (ots/PRNewswire)

24-7 Intouch, ein weltweit führendes Unternehmen für Kontaktzentrums- und Technologielösungen, gab heute bekannt, dass es seinen Unternehmensnamen in IntouchCX ändert, um ihn besser auf sein beschleunigtes Wachstum, sein neues Lösungsangebot und seine Positionierung als Marktinnovator abzustimmen.

Das Unternehmen hat außerdem eine neue Marke präsentiert, die die Wurzeln und die Beteiligung des Unternehmens widerspiegelt und dabei die neuen Ambitionen mit einer moderneren und menschlicheren Attraktivität umfasst.

„Wir haben erkannt, dass wir eine enorme Chance haben, uns selbst umzugestalten, um weiterhin unser Engagement für Innovationen in einer Branche zu demonstrieren, die sie wirklich braucht", sagte Greg Fettes, Gründer und CEO von IntouchCX. „Ein innovationsorientiertes Unternehmen zu sein war schon immer Teil unseres Fundaments und unserer Kultur, und es ist für uns wichtig, weil es zeigt, dass wir mehr zu bieten haben als nur operative Exzellenz. Es ist nicht einfach, sich in dieser Branche zu differenzieren, und Innovation ist etwas, wodurch wir uns immer differenziert haben, um Mehrwert zu schaffen, den niemand sonst bieten kann."

Die kühne neue Identität und Positionierung von IntouchCX ist in seinen strategischen Säulen verankert: ein unvergleichliches Verständnis der Ökosysteme seiner Kundenpartner und das Engagement für den Aufbau vertrauenswürdiger, langjähriger Beziehungen, die sich auf außergewöhnliche Leistung, Innovation und die Entwicklung sachkundiger und befähigter Menschen konzentrieren.

„Unsere transformierte Marke erinnert an unsere Strategie und unseren Nordstern", so Wilma Chan, EVP of Marketing bei IntouchCX. „Während wir in die Zukunft blicken, stärkt unsere Marke unsere Position als Vordenker, indem sie zukünftige Bedürfnisse des Kundenerlebnisses auf neue Weise antizipiert und einzigartige Lösungen entwickelt, die wirklich bestehen können."

Das Unternehmen investiert weiterhin in globales Wachstum, Mitarbeiterengagement und Führung mit einem differenzierten Ansatz, der Leistung, Mitarbeiter und Technologien miteinander vereinbart. IntouchCX führt Kunden und Mitarbeiter auf hohem Niveau durch die kognitive Forschung und Erlebnisdesign und hat in diesem Jahr erfolgreich neue Lösungen auf den Markt gebracht, einschließlich Vertrauens- und Sicherheitslösungen, Mosaiksprachen und IntouchCX Disrupt – eine maßgeschneiderte Lösung für das Kundenerlebnis, die speziell für Unternehmen mit Hyperwachstum entwickelt wurde.

IntouchCX arbeitet derzeit mit einem Work-from-anywhere-Modell. Das neue Branding des Unternehmens wird an allen seinen physischen Standorten in den Vereinigten Staaten, Kanada, Guatemala, Kolumbien, Jamaika, Honduras, Griechenland, Indien und den Philippinen eingeführt, einschließlich einer neu gestarteten Website (intouchcx.com) und einer aktualisierten Präsenz in den sozialen Medien.

Informationen zu IntouchCX

IntouchCX ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Kundenerlebnismanagement, digitales Engagement und Technologielösungen. Wir tauchen mit Neugier, Kreativität und Innovation tief in Ihre Welt ein, um außergewöhnliche Ergebnisse zu liefern. Seit mehr als 20 Jahren sind wir mit Seele gewachsen, um ein revolutionärer Branchenführer zu werden, indem wir vertrauenswürdige langfristige Beziehungen zu unseren Markenpartnern aufbauen und unsere Mitarbeiter in die Lage versetzen, positive Veränderungen voranzutreiben. Um mehr über uns zu erfahren, besuchen Sie bitte intouchcx.com.