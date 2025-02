Nexaro GmbH

Nexaro präsentiert den neuen Nexaro NR 1700: Signifikante Effizienzsteigerung und erweiterte Einsatzmöglichkeiten für komplexere Anforderungen

Wuppertal (ots)

Nach dem weltweit ersten kompakten Staubsaugerroboter Nexaro NR 1500, der für die gewerbliche Gebäudereinigung zertifiziert wurde, erweitert das Wuppertaler Technologie-Start-up Nexaro jetzt seine Produktpalette um einen weiteren innovativen Saugroboter, den Nexaro NR 1700. Das neue Modell wurde speziell entwickelt, um die Anforderungen an die Reinigung größerer und komplexer Räumlichkeiten im professionellen Umfeld noch effizienter zu erfüllen. Die Entwicklung rund um den neuen intelligenten Saugroboter basiert auf der engen Zusammenarbeit von Nexaro mit führenden nationalen und internationalen Reinigungsunternehmen. Nexaro geht damit den nächsten Schritt, um die Zukunftsfähigkeit des gewerblichen Gebäudereinigungsmarkts zu sichern.

Optimale Ergänzung des Portfolios: Intelligenz, Präzision und Flexibilität in der Praxis

"Der Nexaro NR 1700 ist die ideale Lösung für großflächige und vielschichtige Einsatzbereiche wie Lobbies, Showrooms und andere komplexe Raumstrukturen in Hotels, Bürogebäuden oder Retail-Objekten", erklärt Dr. Henning Hayn, General Manager von Nexaro. "Damit erfüllt er höchste Anforderungen in der gewerblichen Reinigung und ergänzt gleichzeitig den Nexaro NR 1500 ideal, der weiterhin die optimale Lösung für kleinere Flächen und spezifische Einsätze wie die Zimmerreinigung in Beherbergungsunterkünften bleibt."

Ausgestattet mit der neuesten Sensortechnologie navigiert der Nexaro NR 1700 mit seinem Long Range Laserdistanzsensor mit einer präzise über Flächen von bis zu 1.000 Quadratmetern. Verschiedenen Flächenstrukturen, passt sich der autonome Saugroboter mühelos an und reinigt dabei verschiedenste Teppich- und Hartböden gründlich und zuverlässig.

Die neue maßgeschneiderte Ladestation des Nexaro NR 1700 erleichtert die exakte Platzierung des Geräts durch integrierte optische Hilfen und sorgt für eine zuverlässige Stromzufuhr, damit der Roboter immer einsatzbereit ist. Ein beleuchteter An-/Aus-Schalter informiert das Reinigungspersonal auf einen Blick über den Status der Ladestation.

Weitere Hardware-Highlights sind ein robustes Gehäuse mit verstärkter Staubbehälter-Abdeckung für mehr Stabilität sowie patentierte Hilfsräder zur elektrostatischen Entladung. Die angepasste seitliche Reinigungsbürste wurde zudem für eine langlebigere Haltbarkeit konstruiert. Die neu integrierte Fase hinter dem Bumper ermöglicht zudem ein noch reibungsloseres und dichtes Auffahren an Objekte.

Intelligente Software für moderne Anforderungen

Das Nexaro HUB, die digitale Plattform von Nexaro, wurde um innovative Funktionen wie das automatische, KI-basierte Erstellen von No-Go-Zonen und die Live-Verfolgung der Roboterposition während der Kartierung erweitert. Diese neuen Features erhöhen die Nutzerfreundlichkeit sowie die nahtlose Integration in bestehende Arbeitsprozesse und sichern gleichzeitig höchste Effizienz.

Sowohl der Nexaro NR 1700 als auch der Nexaro NR 1500 sind über das Nexaro HUB kompatibel und können als Flotte in einem Objekt betrieben werden. Damit bietet Nexaro eine vollständig vernetzte Systemlösung, die optimal auf individuelle Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden ausgerichtet ist.

Markteintritt und Preisgestaltung

Der Nexaro NR 1700 kann ab dem 5. Februar 2025 zu einem Preis von 2.990,90 Euro vorbestellt werden. Im Preis inkludiert ist die Pro.Multi Lizenz für das Nexaro HUB für eine Dauer von 36 Monaten. Die Auslieferung beginnt im April 2025.

Cobotic: Der Mensch im Mittelpunkt

Wie auch sein Vorgänger basiert der Nexaro NR 1700 auf dem Cobotic-Ansatz: der engen Zusammenarbeit zwischen Mensch und modernster autonomer Roboter-Technologie. Ziel des Geschäftsmodells von Nexaro ist es, das Reinigungspersonal durch den Wegfall anstrengender Arbeiten wie der Bodentrockenreinigung zu entlasten - vor allem zu Randzeiten. Dies steigert nicht nur die Attraktivität des Berufsbildes, sondern ermöglicht es den Mitarbeitenden, sich auf anspruchsvollere Aufgaben zu konzentrieren. Folgen für Unternehmen sind unter anderem die Effizienz- und Qualitätssteigerung bei gleichzeitiger Kostensenkung.

Mit dem Nexaro NR 1500 hat das Wuppertaler Technologie-Start-up 2024 einen Meilenstein auf den Markt der gewerblichen Gebäudereinigung gesetzt: Als erster kompakter Saugroboter der Welt, erfüllt er die neuste internationale Sicherheitsnorm IEC 63327 für gewerbliche Reinigungsroboter. Dieses wurde von der unabhängigen Prüfstelle TÜV Süd bestätigt. Zudem wurde das renommierte GS-Prüfzeichen des TÜV SÜD vergeben.

Über Nexaro

Nexaro ist ein Start-up aus Wuppertal und Teil der Vorwerk Gruppe, die seit 1883 ein Garant für höchste Qualität ist - und heute eine global aktive Gruppe mit 3,2 Mrd. EUR Umsatz sowie 9.127 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in mehr als 60 Ländern (Stand: Geschäftsbericht 2023). Als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Vorwerk Gruppe profitiert Nexaro einerseits vom wechselseitigen Wissens- und Technologietransfer und verfügt andererseits über die notwendigen Freiheiten, um das Geschäftsmodell zu entwickeln und mit dem innovativen Nexaro Cobotic-Ansatz zu einem Impulsgeber der Reinigungsbranche zu werden. Intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie die Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen der Branche haben die Entwicklung des autonomen Saugroboters Nexaro NR 1500 und der zugehörigen Softwarelösung Nexaro HUB ermöglicht. Neben dem Fokus auf höchste Qualität liegt ein weiterer Schwerpunkt bei Nexaro auf den Themen Datensicherheit und Nachhaltigkeit.