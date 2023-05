viva luzern

Christian Bünter wird Betriebsleiter Viva Luzern Eichhof

Per 1. August 2023 tritt Christian Bünter die Nachfolge von Joel Früh an. Der neue Betriebsleiter des Betagtenzentrums Viva Luzern Eichhof verfügt über einen äusserst breiten beruflichen Hintergrund und umfassende Führungserfahrung in verschiedenen Bereichen der öffentlichen Hand.

Die Geschäftsleitung von Viva Luzern hat Christian Bünter zum Betriebsleiter des Standorts Viva Luzern Eichhof gewählt. Der 50-Jährige tritt per 1. August 2023 die Nachfolge von Joel Früh an, der das Unternehmen im Juni 2023 nach fast neunjähriger Tätigkeit verlässt.

Breiter beruflicher Hintergrund

Christian Bünter startete seine berufliche Laufbahn mit einer kaufmännischen Grundausbildung. Weitere Ausbildungen zum diplomierten Polizisten, zum Informatiker mit eidgenössischem Fachausweis und zum diplomierten Leiter Human Resources folgten. Während seiner beruflichen Laufbahn bildete er sich vor allem in den Bereichen Management, Leadership und Organisationsentwicklung kontinuierlich weiter. Unter anderem schloss er an der Hochschule Basel die Ausbildung zum "Master of Advanced Studies FHNW in Change und Organisationsentwicklung" ab. Christian Bünter verfügt über ein breites berufliches Erfahrungsspektrum und hat seine Führungskompetenzen bereits in diversen Rollen bewiesen. In den letzten sieben Jahren war Christian Bünter Personalchef der Stadt Luzern. Davor war er Chef der Sicherheitspolizei der Stadt Luzern. Christian Bünter ist verheiratet, Vater eines erwachsenen Sohnes und wohnt in Horw.

«Es freut mich sehr, dass wir mit Christian Bünter eine ausgewiesene Führungskraft mit einem breiten Erfahrungsschatz im Personalmanagement und in der Organisationsentwicklung für die Leitung Viva Luzern Eichhof gewinnen konnten», sagt Andrea Wanner, Geschäftsführerin von Viva Luzern.

Der aktuelle Betriebsleiter, Joel Früh, verlässt das Unternehmen nach fast neunjähriger Tätigkeit auf Ende Juni 2023. Viva Luzern dankt ihm für sein grosses Engagement zugunsten der Bewohnenden und Mitarbeitenden und seinen wertvollen Einsatz als Vorstandsmitglied bei Curaviva Luzern.

Medienkontakt

Ramona Helfenberger, Leiterin Kommunikation und Marketing 041 612 70 14, ramona.helfenberger@vivaluzern.ch

Viva Luzern

Mit rund 810 Bewohnerinnen und Bewohnern in fünf Betagtenzentren ist Viva Luzern die führende Anbieterin von Langzeitpflege in der Zentralschweiz. Zu Viva Luzern gehören die Betagtenzentren Dreilinden, Eichhof, Rosenberg, Staffelnhof, Wesemlin und Tribschen sowie Wohnen mit Dienstleistungen. Wir beschäftigen rund 1170 Mitarbeitende, die sich für eine hochwertige Pflege und Betreuung einsetzen und für ein wohnliches Klima sorgen. Viva Luzern ist eine gemeinnützige Aktiengesellschaft im Eigentum der Stadt Luzern.

Viva Luzern ist «im Alter zuhause». Älteren und pflegebedürftigen Menschen geben wir Sicherheit und Geborgenheit – mit einer bedarfsgerechten Pflege und hoher Wahlfreiheit.