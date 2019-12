Servier Deutschland GmbH

Digitale Innovationen in der Pflege: Servier lobt Preis für digitale Anwendungen auf dem Deutschen Pflegetag aus

Digitale Gesundheitsanwendungen können den Arbeitsalltag von professionell Pflegenden entlasten und eine gute pflegerische Versorgung ermöglichen. Das internationale, private Pharmaunternehmen Servier vergibt dazu im kommenden Jahr erstmals eine Auszeichnung für Startups und junge Unternehmen, die solche digitalen Innovationen entwickeln - den "i-care-Award". Der Preis wird im März 2020 beim Deutschen Pflegetag in Berlin verliehen.

Mit dem "i-care-Award" werden bis zu drei innovative digitale Gesundheitsanwendungen ausgezeichnet, die es Pflegenden in ambulanten Pflegediensten, Tagespflegen, stationären Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern ermöglichen, mehr Zeit für den direkten Kontakt mit Patienten und Hilfsbedürftigen aufzuwenden und damit die Pflege menschlicher zu machen. Denn für die persönliche Zuwendung bleibt im Pflegealltag immer weniger Zeit.

Digitale Innovationen nachhaltig in die reale Versorgung bringen Der Stifter des Preises hat sich zum Ziel gesetzt, digitale Innovationen zu finden, auszuzeichnen und durch die Preisverleihung bekannt zu machen. Die Gewinner erhalten eine Förderung von bis zu 5.000 Euro. Über die Vergabe entscheidet eine interdisziplinär zusammengesetzte Jury. Bewerbungsschluss ist der 15.01.2020.

"Innovationen für Patienten stehen im Mittelpunkt aller Aktivitäten von Servier", sagt Oliver Kirst, Geschäftsleiter der Servier Deutschland GmbH. "Dabei verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, zu dem innovative Arzneimittel ebenso gehören wie digitale Gesundheitsanwendungen. Wir unterstützen daher sehr gerne digitale Innovationen im Pflegebereich, um mit wettbewerbsfähigen Versorgungsmodellen die Gesundheitsversorgung der Zukunft aktiv mit zu gestalten."

"Der Austausch über innovative Projekte und Initiativen war von Beginn an elementarer Bestandteil des Deutschen Pflegetages. Um dem Thema auf dem Kongress auch inhaltlich mehr Gewicht zu verleihen, widmen wir digitalen Aspekten und Fragen in der Pflege im Jahr 2020 auch eine eigene Programmsäule. Es freut uns sehr, dass mit Servier ein Premiumpartner des Kongresses mit dem 'i-care-Award' diese Entwicklung unterstützt und den Preis im Rahmen des Deutschen Pflegetages verleihen wird. Mit über 10.000 erwarteten Besuchern aus der Pflegebranche ist der Deutsche Pflegetag die geeignete Bühne, innovative Ideen der Zielgruppe zu präsentieren", so Jürgen Graalmann, Geschäftsführer der Deutscher Pflegetag Servicegesellschaft mbH und Veranstalter des Deutschen Pflegetages.

Bewerbungsanforderungen "i-care-Award"

Das Produkt der digitalen Anwendung sollte nicht älter als zwei Jahre sein. Antragsberechtigt sind alle Unternehmen mit Sitz in Deutschland, die jünger als fünf Jahre sind (Gründung nach dem 1.1.2015) und weniger als 100 Mitarbeiter/-innen haben.

Interessenten für den Preis stellen ihr Produkt in einer kurzen Beschreibung vor (max. 2 DIN-A4- Seiten) und ergänzen diese ggf. um weitere Fachinformationen oder ähnliche Belege.

Die Bewerbungsunterlagen können Sie unter der Mail-Adresse i-care-award-de@servier.com anfordern. Der Einsendeschluss für Ihre Bewerbung ist der 15.01.2020. Rückfragen zur Ausschreibung richten Sie bitte ebenfalls an i-care-award-de@servier.com.

Über Servier

Das internationale private Pharmaunternehmen Servier investiert jährlich ein Viertel seines Pharma-Umsatzes in die Forschung und Entwicklung neuer Medikamente. Mit über 22.000 Mitarbeitern ist Servier das zweitgrößte Pharmaunternehmen Frankreichs. Patienten und Innovationen stehen im Mittelpunkt aller Aktivitäten. Weltweit vertreibt das 1954 gegründete Unternehmen über 30 Medikamente aus den Bereichen Herz-Kreislauf, Diabetes, Osteoporose, Krebs und Depression. Täglich werden 100 Millionen Patienten versorgt. Im Geschäftsjahr 2017/2018 erwirtschaftete Servier Umsatzerlöse in Höhe von 4,2 Milliarden Euro. Die deutsche Niederlassung des französischen Traditionsunternehmens mit Hauptsitz bei Paris wurde 1996 in München gegründet. In Deutschland werden Medikamente zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Onkologie und Depression vermarktet. Die Unterstützung wissenschaftlicher Förderpreise sowie soziales Engagement sind selbstverständlich für Servier (www.servier.de).

Über den Deutschen Pflegetag

Der Deutsche Pflegetag ist Deutschlands führender Pflegekongress und damit die zentrale Branchenveranstaltung für Pflege in Deutschland. 2019 hatte der Deutsche Pflegetag 10.000 Besucher. Der Deutsche Pflegetag bildet die neuesten Themen und Trends in der Pflege ab. Die begleitende Fachausstellung schafft eine Plattform für Experten, Entscheider und Multiplikatoren aus Politik, Wirtschaft, Pflege und Gesellschaft.

Die organisatorische Verantwortung für den Deutschen Pflegetag 2020 und die folgenden Kongresse trägt die Deutscher Pflegetag Servicegesellschaft (DPSG). Der Deutsche Pflegerat e.V. ist ideeller Veranstalter des Deutschen Pflegetages.

Arnd Prilipp, Leitung Unternehmenskommunikation

Tel +49 (0)89 570 95 176 - Fax +49 (0)89 570 95 126

E-Mail: arnd.prilipp@servier.com

Servier Deutschland GmbH

Elsenheimerstraße 53 - 80687 München - Deutschland