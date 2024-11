ADC Therapeutics SA

ADC Therapeutics präsentiert sich auf Investorenkonferenzen im November

Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire)

ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT), ein weltweit führendes und innovatives Unternehmen im Bereich der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (Antibody Drug Conjugates, ADCs), gab heute seine Teilnahme an zwei Investorenkonferenzen im November bekannt:

Guggenheim Securities Healthcare Innovation Conference

Datum: 11. November 2024

Uhrzeit der Präsentation: 11.00 Uhr Eastern Time (ET)

Format: Kamingespräch

Vortragender: Ameet Mallik, Chief Executive Officer

Jefferies London Healthcare Conference

Datum: 19. November 2024

Uhrzeit der Präsentation: 11.00 Uhr Greenwich Mean Time (GMT)

Format: Kamingespräch

Vortragender: Ameet Mallik, Chief Executive Officer

Live-Webcasts der Präsentationen werden über die Seite „Events & Presentations" im Bereich „Investors" auf der Website von ADC Therapeutics verfügbar sein: ir.adctherapeutics.com. Eine Aufzeichnung jedes Webcasts wird etwa 30 Tage nach der jeweiligen Veranstaltung verfügbar sein.

Informationen zu ADC Therapeutics

Informationen zu ADC Therapeutics ADCT) ist ein weltweit führendes Unternehmen und ein Pionier auf dem Gebiet der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs). Das Unternehmen treibt seine proprietäre ADC-Technologie voran, um das Behandlungsparadigma für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren zu verändern.

Das auf CD19 abzielende ADC ZYNLONTA (Loncastuximab-Tesirin-lpyl) von ADC Therapeutics erhielt von der FDA eine beschleunigte Zulassung und von der Europäischen Kommission eine bedingte Zulassung für die Behandlung des rezidivierten oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms nach zwei oder mehr systemischen Therapieansätzen. ZYNLONTA befindet sich auch in der Entwicklung in Kombination mit anderen Wirkstoffen und in früheren Therapielinien. Zusätzlich zu ZYNLONTA hat ADC Therapeutics mehrere ADCs in der laufenden klinischen und präklinischen Entwicklung.

ADC Therapeutics hat seinen Sitz in Lausanne (Biopôle), Schweiz, und verfügt über Niederlassungen in London und New Jersey. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens auf adctherapeutics.com und wenn Sie uns folgen unter LinkedIn.

ZYNLONTA® ist eine eingetragene Marke von ADC Therapeutics SA.

Marcy.Graham@adctherapeutics.com

Nicole.Riley@adctherapeutics.com