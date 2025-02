Aletsch Arena AG

Themenvorschlag: Der Jodel – Ein immaterielles UNESCO Kulturerbe?

Ein „Jo-lo-u-lü-u“ für die Nachwelt?

Der Jodel ist in der Aletsch Arena noch oft zu hören. Die Menschen dort, aus den autofreien Bergdörfern, fühlen sich durch ihr gelebtes Brauchtum einander verbunden. Noch?

Im Wallis findet das Jodeln aktuell bei Jung und Alt einen so grossen Anklang, wie schon lange nicht mehr. Schweizweit jedoch, schwindet die Jahrhundertalte Tradition. Nun wurde auch die UNESCO um Unterstützung zum Erhalt des Jodels gebeten. Die Schweiz hat einen Antrag gestellt.

-> Im Download-Bereich finden Sie eine kurze Meldung zum Thema mit Zitaten von Manuela Lehner-Mutter. Sie ist diplomierte Chorleiterin mit klassischer Gesangausbildung aus Naters.

-> Hier geht es zum Jodel-Lied, welches Manuela Lehner Mutter inspiriert von den Aussichtspunkten Moosfluh, Bettmerhorn und Eggishorn komponiert hat (Inkl. Clip am Grossen Aletschgletscher) https://www.aletscharena.ch/jodel

AKTUELLES

Wintersaison 7. Dezember - 21. April 2025

Gletscherfreundliche Anreise und Logistik vor Ort in der Aletsch Arena

Die Region ist UNESCO Welterbe und hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben. Die gletscherfreundliche Anreise mit dem Zug ist komfortabel möglich, da Zug und Luftseilbahn/Gondel mittlerweile im gleichen Gebäude fahren. Der Leihservice für alle Wintersportartikel ist ausgezeichnet. Die Logistik vor Ort sehr komfortabel. Alles ist auf kurzen Wegen bestens erreichbar.

Besonderes viel Herzblut steckt die Region in ihr vielseitiges Erlebnis-Programm. Viele Angebote zielen auf die Vermittlung von Wissen rund um die Natur und das Brauchtum der Region ab – toll aufbereitet, für Kinder und für Erwachsene.

Spannende Erlebnisse abseits der Piste:

Sternefotografie-Kurse – Dorfführung mit Einheimischen – Meditations-, Klang- und Duftreise – Walliser Geselligkeit bei Raclette, Käsefondue und Cholera– Kräuterwerkstatt – Tschiffra-Flechten – Blick hinter die Kulisse der Bergbahnen – Gletschermuseum uvam

In Bewegung:

104 Pistenkilometer mitsamt Snowparks, Kinderland und erweiterten Funslopes. Neu seit letztem Jahr: eine Family-Funslope zwischen Blausee und Trainerlift! - Fackelabfahrten mit Fondueplausch – Nachtskifahren – 72 km bestens präparierte Winter-Wanderwege (auch für Trailruns ideal) – gut ausgeschilderte Schneeschuhtrails (geführt oder individuell) – ATC Lawinentraining - Langlaufen: kostenfreie Höhenloipen in den Bergdörfern und mehr als 100 Loipenkilometer im Hochtal des benachbarten Goms, einem der schönsten Langlauf-Destinationen in der Schweiz. Mit vielen Zustiegsmöglichkeiten in Zug und Bus, deren Benutzung in den (Seil-)Bahntickets enthalten ist – Schlitteln (3 Schlittenhänge mit 11 (!) km, 3,2 km, 2,7 km sowie Schlittenhügel direkt im Ort) – Snowtubing – Schlittschuhlaufen auf den Natureisbahnen Bettmeralp und Fieschertal - Zum Abheben schön: Tandem-Gleitschirmflüge auch bereits für Kinder, Senioren und Rollstuhlfahrer

Veranstaltungs-Tipps

19.03.2025 Seppi-Tag (Livemusik am Pistenrand und Skifahren zum Spezialpreis!)

29.03.2025 Migros-Ski Day

30.03.2025 Grand-Prix Migros

17.- 19.4.2025 Seasonend Fiescheralp

Aletsch Arena AG, Furkastrasse 39, 3983 Mörel-Filet, info@aletscharena.ch, www.aletscharena.ch

