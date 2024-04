TCL Electronics

TCL bringt internationale Partner proaktiv auf Global Partners Conference 2024 zusammen

Wuhan, China (ots/PRNewswire)

TCL, ein führendes Markenunternehmen der Unterhaltungselektronik und eine der beiden weltweit führenden TV-Marken, veranstaltete am 19. April 2024 die TCL Industries Global Partners Conference (GPC 2024). Unter dem Motto „Unite for Greatness" kamen fast 500 Geschäftspartner, Branchenführer und Medienvertreter aus 47 Ländern und Regionen zusammen, um die neuesten Erkenntnisse des Unternehmens über die globale Geschäftsentwicklung, Forschung und Entwicklung sowie Markenstrategien zu diskutieren. Die Konferenz unterstrich die große Reichweite des globalen Partnernetzwerks von TCL und betonte die vorrangigen Ziele des Unternehmens, mit seinen Partnern einen Weg in eine erfolgreiche Zukunft mit gemeinsamen Zielen und Erfolg zu finden.

Im Rahmen der Konferenz bekräftigte Du Juan, CEO von TCL Industries, die Unternehmensstrategie und die globale Strategie von TCL, insbesondere die verbesserte Innovation durch Mid-High-End-Produkte, die Integration von Marke und lokaler Kultur, unternehmerische Verantwortung und Nachhaltigkeit sowie die Stärkung des Partnernetzwerks des Unternehmens im Hinblick auf die globale Entwicklung.

Von Anfang an hat sich TCL durch Innovationen ausgezeichnet. Daniel Sun, CTO von TCL Industries, teilte auf der Konferenz mit, dass TCL Industries die Forschung und Entwicklung sowie die Innovation weiter vorantreiben und sich dabei auf die Optimierung der Displayqualität, die Weiterentwicklung der Heimintelligenz und die Förderung umweltfreundlicher, energiesparender Technologien konzentrieren wird.

Bill Jiang, Vice President von TCL Industries und General Manager des Global Marketing Centers, bekräftigte das Markenversprechen des Unternehmens – „Inspire Greatness" – und unterstrich damit das entschiedene Engagement des Unternehmens, allen TCL-Nutzern die Möglichkeit zu geben, Großes zu erreichen. Darauf aufbauend wurden auch vier neue Markenattribute vorgestellt: lebendig, innovativ, modisch und hochwertig.

Zudem wurden im Rahmen der GPC 2024 die aktuellen Innovationen von TCL vorgestellt, darunter die neuesten QD-Mini-LED-Fernseher, TCL-Klimageräte der FreshIN-Serie, Kühlschränke der Free Built-in-Serie und hochmoderne Waschmaschinen mit einem branchenführenden Reinigungsgrad. Darüber hinaus unterstrichen die demnächst erscheinenden Mobilgeräte TCL NXTPAPER 14 Pro und TCL NXTPAPER 14 mit ihrem innovativen augenschonenden Display als wichtigstem Merkmal sowie die innovativen Brillen RayNeo X2 AR und RayNeo Air 2 XR die Bestrebungen von TCL im Bereich Produkt- und Technologieinnovation.

Vor 25 Jahren machte TLC in Vietnam den ersten Schritt zur Globalisierung und hat sich mittlerweile weltweit fest etabliert. Mit einem robusten Ökosystem von 10.000 Partnern und einer Reichweite von über 960 Millionen Nutzern weltweit hat sich TCL Industries auch zu einem globalen Technologieunternehmen mit Vertriebsniederlassungen in über 80 Ländern und Regionen und einer Geschäftspräsenz in mehr als 160 Ländern und Regionen entwickelt. Der Erfolg des Unternehmens beruht auf seiner weltweit führenden vertikal integrierten Lieferkette, seinen Spitzenprodukten und -technologien sowie seiner effizienten Partnerschaftsstrategie.

Mit seinem Markenversprechen „Inspire Greatness" wird TCL Industries auch weiterhin nach neuen Möglichkeiten suchen, Innovationen vorantreiben, umweltfreundliche Praktiken einführen und mit seinen globalen Partnern wachsen.

