AKI Family Resort PLOSE

Die besonderen Bedürfnisse von Familien im Blick: Das AKI Family Resort PLOSE by ADLER präsentiert weitere Eindrücke

Bild-Infos

Download

Plose, Südtirol / Berlin (ots)

Früher als gedacht öffnet das AKI Family Resort PLOSE by ADLER bereits am 17. November 2024 seine Türen in unmittelbarer Nähe des familien-freundlichen Wander- und Skigebiets Brixen/Plose in Südtirol. Familie Sanoner, die bereits die bekannte Hotelgruppe ADLER Spa Resorts & Lodges führt, plant hier ein naturnahes Familienrefugium, in dem die ganze Familie und insbesondere Kinder ausdrücklich willkommen sind.

"Als Familie verstehen wir, dass der Familienalltag auch mal chaotisch sein kann. Um dieses Gefühl im gemeinsamen Familienurlaub zu vergessen, braucht es einen Ort, an dem Kinderund Familien willkommen sind und vor allem Kinder einfach sie selbst sein dürfen. Dazu gehört es, die Eltern zu entlasten, indem sie sichergehen können, dass sich ihre Kinder wohlfühlen. Durch unser umfangreiches Betreuungsangebot für Kinder jeder Altersklasse und eine kindgerechte Gestaltung des Gebäudes, die trotzdem auch Erwachsene anspricht, ist es unser Wunsch, dass das Wohlfühlen für die ganze Familie zum Kinderspiel wird und alle Familienmitglieder auf ihre Kosten kommen", erklärt Franziska Sanoner aus der Gastgeberfamilie.

Die speziellen Bedürfnisse von Familien

Familie Sanoner schafft mit dem AKI Family Resort PLOSE einen Ort, an dem man gemeinsam als Familie entspannt zusammen sein kann und dabei gleichzeitig die Bedürfnisse aller Familienmitglieder befriedigt werden. Nach Herzenslust draußen auf dem Abenteuerspielplatz oder auf der hoteleigenen Kinderskipiste toben, Farbekleksend im Malatelier, herrlich lebendig im AKI Kids Club oder träumerisch ins Spiel vertieft - Kinder aller Altersstufen dürfen hier einfach sie selbst sein: unordentlich, geräuschvoll, neugierig und kreativ. Ob gemein-same Quality Time auf einer familienfreundlichen Wanderung, zusammen toben im Familienspa, oder auch einfach individuelle Zeit zum Abschalten. Denn wenn man weiß, dass die Kinder liebevoll umsorgt sind, können auch Mama und Papa endlich einmal zur Ruhe kommen - um sich danach umso hingebungsvoller wieder den Liebsten widmen zu können.

Bildmaterial (Credits wie angegeben): Familienurlaub im AKI Family Resort PLOSE

Für weiteres Bildmaterial kommen Sie gern auf uns zu. Für Wintereindrücke können wir Ihnen zudem weitere Renderings und Destinationsbilder anbieten.

Über das AKI Family Resort PLOSE

Oberhalb von Brixen gelegen, umgeben von Wald und Wiesen, bietet das AKI Family Resort PLOSE mit 70 Familiensuiten jede Menge Freiraum für naturnahen Familienurlaub und unvergessliche Urlaubserlebnisse. Der Hausberg Plose liegt keine zehn Minuten entfernt. Im Winter ist die Plose ein besonders kinderfreundliches Skigebiet, während sich im Sommer ein weites Netz aus Wander- und Radfahrwegen eröffnet. Das AKI Family Resort PLOSE bietet ein umfangreiches Programm für die ganze Familie, basierend auf Naturnähe und Nachhaltigkeit, inklusive Familienspa, Adults-only-Spabereich, Innen- und Außenpools sowie drei spektakulären Wasserrutschen. Kinderbetreuung findet im AKI Kids Club täglich von 9 bis 21 Uhr statt und ist für Kinder ab einem Monat zugänglich. Ferien ohne Kind sind im AKI Family Resort PLOSE nicht möglich. Das AKI Family Resort ist eine neue Marke der ADLER Spa Resorts & Lodges.