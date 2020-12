Aletsch Arena AG

Aletsch Arena - News im Covid-Winter 2020/2021 und Inspiration für Winterferien mit spannenden Alternativen zum klassischen Skifahren

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

2 Dokumente

Was im Covid-19-Winter für die Gästesicherheit getan wird, welche Naturerlebnisse angeboten werden und was es für Winter-News 2020/2021 gibt, erfahren Sie hier.

Dass vieles anders sein wird in der Wintersaison 2020/2021, ist klar. Nur, wie kann das aussehen?

Winterferien in der Aletsch Arena sind...

1.… clean and safe im Covid-Winter

Alle Tourismusanbieter tun alles für sicheres Wintervergnügen auch in diesen aussergewöhnlichen Zeiten. Gewohnt befreiend sollen die Gäste ihre Winterferien in der Aletsch Arena verbringen:

- Wer nicht in die grosse Luftseilbahn steigen möchte, wählt nach Verfügbarkeit eine kleine Familiengondel. - Skitickets können kontaktlos online gebucht werden* - Ein BAG-konformes Multfunktionstuch gibt's für Saisonskipass-Käufer kostenlos. - Ganz für sich ist man in den vielen gemütlichen Chalets und Ferienwohnungen. Aber auch die kleinen, familiengeführten Hotels sind bestens vorbereitet. - Einige Supermärkte sind für Selbstversorger auf ‚Pick-up’ eingestellt - und manch Gastgeber bietet landestypische Spezialitäten auch zum Take-Away an (sogar mit Skilivery.) - Alle Sportgeschäfte in der Aletsch Arena spannen zusammen. - *Covid-19 Geld-zurück-Garantie: Im Falle eines behördlich angeordneten regionalen oder lokalen Lockdowns gewähren die Aletsch Bahnen AG eine Geld-zurück-Garantie. Auch bei den Skischulen und zahlreichen Unterkunftsanbietern gelten diese attraktiven Storno- und Annullationsbedingungen. aletscharena.ch/coronavirus

2.… ein einzigartiges Naturerlebnis

Atemberaubende Naturlandschaft inmitten eines UNESCO Welterbes, moderate Preise, ein wunderbarer Ort für Familien und erlebnishungrige Naturliebhaber. Die autofreie Aletsch Arena hat sich schon seit geraumer Zeit um schöne (und gerne auch aussergewöhnliche) Alternativen zum klassischen Abfahrtsski auf weitläufigen Pisten bemüht: Von geführten Schneeschuhtouren mit Sagen und Walliser Choscht, begleiteten Skitouren, Gleitschirm-Passagierflügen, bis zu Sternefotografie-Workshops auf dem Eggishorn und Bettmerhorn

Neue Winter-Erlebnis-Angebote

Langlauf-Schnupperku rs

Winter-Trailrunning

Schneeschuhtour Bettmeralp

Kräuter-Erlebnis-Nachmittag

Klang- und Duftreise

Sonntagsmorgen-Mediation

aletscharena.ch/winter

3...besondern erholsam

Best Ski Resort 2020

Die Aletsch Arena zählt zu den Top-Wintersportregionen der Alpen, fernab von Masse und Halli Galli am Berg. Seit Jahren belegt die Aletsch Arena im Zufriedenheits-Ranking der Top 55 Skigebiete, den Best Ski Resort-Awards – den sogenannten „Alpen-Oscars“ – Platz 1 der Kategorie „Ruhe und Erholung“. Gäste haben es somit bestätigt: In der Aletsch Arena finden man die beste Erholung und auch den besten «Rent und Servicebereich» in den Alpen. In den Kategorien «Schneesicherheit» und «Pistenqualität» und «Preis/Leistung» gehört die Aletsch Arena alpenweit zu den Top10. In den Kategorien «Preis/Leistung Lifttickets» und «Skischulen» auf Platz 5. www.aletscharena.ch/bestskiresort

4....bequem und sicher online buchbar

Einer für alle(s) – der Aletsch Arena Webshop

aletsch.digital*: Gäste können Unterkunft, Skipass und Erlebnis-Angebot bequem im Aletsch Arena Webshop buchen. Gut zu wissen: Wer den Skipass früh und online bucht profitiert. www.aletscharena.ch/webshop

*Das Gesamtprojekt «aletsch.digital» umfasst in verschiedenen Schritten die Einführung des digitalen Meldewesens, der digitalen Gästekarte, eines neuen Webshops, eines Partnershops sowie eines neuen Internetauftritts

5...familienfreundlich

- Angepasstes "Schgi fer frii» im Covid-Winter: Die Aletsch Bahnen schenken Kindern und Jugendlichen den Samstag-Skipass, wenn sie einen Mehrtagespass inkl. einem Samstag buchen. - Kinder fahren bis zum 6.Lebensjahr kostenfrei. - pro Familie: jeder 3. und weitere Kinderskipass ist kostenlos - NEU das Maskottchen Gletschi begleitet Kids durch die Advents- und Weihnachtszeit : Podcast der Gletschi-Geschichten ab 10.12.2020 online unter: www.aletscharena.ch/weihnachten

Winter-News 2020/2021

Unten im Download-Bereich finden Sie:

- das Gebietsporträt des Skigebietes Aletsch Arena mit den Infos zur Best Ski Resort Gästezufriedenheits-Studie 2020 - die Details zu den Winter-News 2020/2021

Einladung in die Aletsch Arena

Ist die Aletsch Arena die Nr. 1 in Ruhe und Erholung und bietet sie den besten "Rent und Servicebereich" im Alpenraum? Ist sie das befreiendste Naturerlebnis der Alpen? Was tun alle Tourismusanbieter für die Sicherheit der Gäste im Covid-19-Winter?

--> Gerne laden wir Sie ein, dies persönlich zu testen z. B. bei einer nächtlichen Schneeschuhtour, einer Skiabfahrt auf den Panorama-Pisten oder beim Winterwandern hoch über dem Grossen Aletschgletscher.

"Wier gfrewe isch uber ewi Mäldig"

Start Wintersaison 2020/2021: 12.12.2020

Änderungen aufgrund behördlich angeordneten Massnahmen vorbehalten #aletscharena #skiyoulater

Herzliche Berggrüsse

Aletsch Arena AG , Furkastrasse 39, 3983 Mörel-Filet Monika König, Leiterin Kommunikation T +41 27 928 58 58 T direkt +41 27 928 58 63