Arria und TIBCO verkünden strategische Partnerschaft, um Daten mit natürlichen Sprach-Narrativen schneller zu verstehen

Arria NLG, ein führender Technologieanbieter von Natural Language Generation (NLG), gab heute bekannt, dass beide Unternehmen ihre Bestrebungen bündeln werden, um aus Daten größere Erkenntnisse zu gewinnen und so zu besseren Lösungen für viele der Probleme beizutragen, vor denen die Welt heute steht. Die Kooperation von Arria und TIBCO erweitert BI-Dashboards mit Einblicken, die in natürlicher Sprache verfasst sind und eine neue Ausgangsbasis für Datenanalysen darstellen.

Bereits jetzt hat diese strategische Partnerschaft Menschen dadurch geholfen, dass ein verbessertes Verständnis von COVID-19-Daten vor dem Hintergrund ermöglicht wurde, von welchen Orten auf dem gesamten Globus die Menschen am dringendsten Informationen benötigen. Arrias Software zur natürlichen Sprachgenerierung wurde in einem TIBCO Spotfire® COVID-19 Dashboard eingesetzt, um wichtige Datenerkenntnisse über die Auswirkungen der Erkrankung von der lokalen Ebene bis zu globalen Ebene zu bieten.

Die Datenexperten von TIBCO führen enorme Datenmengen für das Reporting in ihren Dashboards zusammen, u. a. Karten, Grafiken und andere Visualisierungen, um darzustellen, was auf dem gesamten Globus geschieht. Arrias NLG-Software nutzt anschließend künstliche Intelligenz, um die die Daten in dynamisch generierte, schriftliche Narrative zu transformieren, die den Dashboard-Nutzern ein besseres Verständnis darüber vermitteln, was die Daten bedeuten. Die Nutzer können leichter Trends bei den Viruszahlen erkennen, zum Beispiel in welchen Gebieten weniger Fälle auftreten, ob es zu Anstiegstrends kommt und wie es sich auf die Fallzahlen auswirkt, während die Bundesstaaten wieder öffnen. Video >

"Die Sprache ist eine der größten Errungenschaften der Welt und hat die Menschheit in großen Schritten vorangebracht. Die menschliche Sprache in Technologie zu bringen, wird zweifellos einen ähnliche Wirkung haben", erklärt Sharon Daniels, CEO von Arria. "Wenn Daten das neue Öl sind, dann ist die Demokratisierung von Datenerkenntnissen der Weg, um geschäftliches Wachstum anzukurbeln."

Die Pandemie ist nicht der einzige Bereich, in dem die Zusammenarbeit zwischen Arria NLG und TIBCO den Nutzern bessere Erkenntnisse über die sich ständig wandelnden Daten verschaffen kann, die in allen Aspekten ihres Lebens eine so kritische Rolle spielen. Unternehmen haben angefangen, ebenfalls die Früchte ihrer Bestrebungen in diesem Bereich zu ernten. Zu den Anwendungen für Unternehmen gehören Reporting für die Branchen Pharmazie, Finanzen, Handel sowie allgemeines geschäftliches Berichtswesen, und zwar an jeder Stelle, an der Dashboards für einen sofortigen Zugriff auf entscheidende Informationen zum Einsatz kommen.

Beispielsweise ist Arrias Technologie als Add-on für TIBCO Spotfire verfügbar. Dadurch können Unternehmen in Spotfire® erfolgreicher mit ihren Daten arbeiten, indem sie über Visualisierungen hinausgehen und im Wesentlichen einen neuen Ansatzpunkt für Datenanalysen schaffen.

Im Ergebnis werden Mitarbeiter auf allen Ebenen einer Organisation wertvolle Erkenntnisse darüber gewinnen, was die Daten eigentlich offenbaren. Business Intelligence wird von größerer Bedeutung, wenn die Informationen einfacher zu verstehen sind und von allen im Unternehmen genutzt werden können - nicht nur von den Datenfachleuten. Die natürliche Sprachgenerierung von Arria ermöglicht Einzelpersonen, sich zu verbinden, zu kommunizieren und Erkenntnisse und Einsichten miteinander auszutauschen, die Lücken schließen und Brücken über das gesamte Unternehmen hinweg aufbauen werden.

"Die Pandemie hat deutlich gemacht, dass zuverlässige Datenforschung und faktenbasierte Erkenntnisse für jeden notwendig sind", erläutert Michael O'Connell, Chief Analytics Officer von TIBCO. "Diese automatisierten schriftlichen Zusammenfassungen von Arria bieten einen unmittelbaren Verständnisgewinn zu den COVID-19-Daten, und die Erkenntnisse werden deutlich herauskristallisiert, um als Orientierung für unser Verhalten und die gesundheitspolitischen Maßnahmen zu dienen."

Arria NLG (www.arria.com) ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich Natural Language Generation (NLG), einer Form der künstlichen Intelligenz, die darauf spezialisiert ist, Erkenntnisse aus komplexen Datenquellen zu extrahieren und diese Informationen in natürlicher Sprache zu kommunizieren (d. h., als ob sie von einem Menschen geschrieben oder gesprochen werden). Die API-Architektur von Arria ermöglicht die nahtlose Integration mit allen BI-, RPA- oder VOICE-Plattformen. Arria bietet NLG-Lösungen für Banken, Behörden, Finanzdienstleister, Versicherungen, pharmazeutische Unternehmen, Verbrauchsgüterproduzenten sowie Nachrichten- und Medienunternehmen.

TIBCO und Spotfire sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von TIBCO Software Inc. bzw. deren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern. Alle anderen Produkt- und Unternehmensnamen sowie Marken, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer und werden zu Identifizierungszwecken angegeben.

