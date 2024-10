Nasuni

Nasuni erlangt AWS-Kompetenz für Fertigung und Industrie

Boston (ots/PRNewswire)

Programm unterstreicht Fähigkeiten von Nasuni zur Vereinfachung des Datenmanagements auf globaler Ebene für AWS-Kunden in der Fertigungsbranche

Nasuni, eine führende Unternehmensdatenplattform für hybride Cloud-Umgebungen, gab heute bekannt, dass sie den Amazon Web Services (AWS) Kompetenz-Status für Fertigung und Industrie erreicht hat. Diese Auszeichnung unterstreicht die Fähigkeit von Nasuni, die durch das rasante Wachstum unstrukturierter Daten verursachten Einschränkungen zu bewältigen, indem es Kunden dabei hilft, ihre vertikalen Ziele in den Bereichen Fertigung und Industrie in Bezug auf die Cloud zu erreichen.

Das Erreichen der AWS-Kompetenz für Fertigung und Industrie zeichnet Nasuni als Mitglied des AWS-Partnernetzwerk (APN) aus, das spezialisierte Services für die Verwaltung unstrukturierter Daten und die Hybrid-Cloud anbietet, die Unternehmen bei der Einführung, Entwicklung und Bereitstellung komplexer Projekte auf AWS unterstützen. Um die Auszeichnung zu erhalten, müssen APN-Mitglieder über umfassende AWS-Kenntnisse verfügen und Lösungen nahtlos auf AWS bereitstellen.

„Das Engagement von Nasuni für Cloud-Partnerschaften und AWS spiegelt sich in unserer jüngsten Erlangung der AWS-Kompetenz für Fertigung und Industrie wider", sagte Michael Sotnick, leitender Vizepräsident für Unternehmens- und Geschäftsentwicklung bei Nasuni. „Die Integration unserer Cloud-nativen Dateidatenservices in AWS bietet Herstellern einen erheblichen Mehrwert in Form von besserer globaler Zusammenarbeit, stärkerem Schutz vor Ransomware und größerem Umfang."

IT-Führungskräfte in der Fertigungsindustrie befinden sich heute an einem Scheideweg, da sie erkennen, dass sie ihre Infrastruktur überarbeiten müssen, um die Ausfallsicherheit und Leistung zu verbessern. Aus diesem Grund wenden sich Unternehmen innovativen Hybrid-Cloud-Lösungen wie Nasuni zu, um den Betrieb effizient zu skalieren, Risiken zu minimieren, Kosten zu optimieren und eine schnelle Leistung zu gewährleisten, wo immer sie weltweit benötigt wird. Nasuni arbeitet derzeit mit großen globalen Herstellern wie Movado, AIXTRON, Western Digital und Jakob Müller zusammen.

AWS trägt diesem Bedarf Rechnung, indem es skalierbare, flexible und kostengünstige Lösungen für Startups bis hin zu globalen Unternehmen ermöglicht. Um die nahtlose Integration und Bereitstellung dieser Lösungen zu unterstützen, hat AWS das AWS-Kompetenzprogramm ins Leben gerufen, um Kunden bei der Suche nach Beratungs- und Technologie-APN-Partnern mit umfassender Branchenerfahrung und -kompetenz zu unterstützen.

„Anfänglich gab es einige Widerstände gegen eine Cloud-basierte Lösung, da wir nicht darauf aus sind, neue Technologien zu übernehmen, nur um zu sagen, dass wir auf dem neuesten Stand sind", erklärt Kenneth Borthwick, leitender Direktor für Infrastruktur bei Movado. „Aber wir wussten, dass es eine bessere Lösung für unsere primäre Dateispeicherung und standortübergreifende Zusammenarbeit geben musste. Einige Lösungen boten zwar die Möglichkeit, Daten in der Cloud zu sichern, verfügten aber nicht über die Komponente der globalen Dateifreigabe. Andere boten zwar eine globale Dateifreigabe an, waren aber immer noch zu sehr von der Hardware abhängig, was den Umfang begrenzte. Nasuni bietet uns sowohl die globale Zusammenarbeit als auch die Datensicherheit, die wir gesucht haben. Insgesamt hat es die gemeinsame Nutzung von Dateien erheblich verbessert und den gesamten Prozess der Verwaltung unstrukturierter Daten für Movado einfacher gemacht."

Weitere Informationen darüber, wie Nasuni Ihre Geschäftsziele in der Fertigung beschleunigen kann, finden Sie hier.

Informationen zu Nasuni

Nasuni ist eine skalierbare Datenplattform für Unternehmen, die in einer KI-Welt mit einer Explosion unstrukturierter Daten konfrontiert sind.

Die Nasuni File Data Platform bietet mühelose Skalierbarkeit mit einem Hybrid-Cloud-Speicher, der einen sicheren Datenzugriff am Netzwerkrand ermöglicht und die Erwartungen moderner Unternehmen an die Bereitstellung von KI-gesteuerten Erkenntnissen unterstützt. Nasuni vereinfacht die Verwaltung von Dateidaten und verbessert gleichzeitig den Zugriff sowie die Leistung. Die erstklassige Dateiwiederherstellung schützt die Kundschaft vor einer Reihe Cyberbedrohungen und macht spezifische Backup- sowie Disaster-Recovery-Lösungen überflüssig. Dadurch werden die Infrastrukturkosten um bis zu 65 % gesenkt.

Unternehmen auf der ganzen Welt in den Bereichen Fertigung, Bauwesen, Energie, Konsumgüter und öffentlicher Sektor verlassen sich auf Nasuni. Der Hauptsitz von Nasuni befindet sich in Boston, US-Bundesstaat Massachusetts. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in über 70 Ländern an. Weitere Informationen finden Sie unter www.nasuni.com.

Links zu sozialen Medien LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nasuni

X/Twitter: https://www.twitter.com/nasuni

Instagram: https://www.instagram.com/nasuni