Corn Next lanciert CornNext-17: Eine bahnbrechende nachhaltige Lösung für die Plastikverschmutzung

Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Corn Next, ein führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Innovationen und biologisch abbaubarer Lösungen, hat offiziell CornNext-17 auf den Markt gebracht, ein bahnbrechendes biobasiertes Material zur Bekämpfung der globalen Plastikverschmutzungskrise. Begleitend zu dieser Markteinführung wird das CornNext-17 White Paper veröffentlicht, ein detaillierter Bericht, der die revolutionären Eigenschaften von CornNext-17, sein Potenzial, herkömmliche Kunststoffe zu ersetzen, und seine entscheidende Rolle bei der Unterstützung globaler Nachhaltigkeitsinitiativen hervorhebt.

CornNext-17 wird aus erneuerbarer Maisstärke gewonnen und nutzt ein patentiertes, auf Fermentation basierendes Verfahren, um ein vollständig biologisch abbaubares Material mit überlegener Vielseitigkeit und Leistung herzustellen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kunststoffen und Biokunststoffen wie PLA und PHA behält CornNext-17 seine natürliche Polysaccharidstruktur bei, so dass es sich in natürlicher Umgebung innerhalb von 30 Tagen schnell zersetzt und gleichzeitig die für verschiedene Anwendungen erforderlichen mechanischen Eigenschaften beibehält.

„CornNext-17 stellt einen bedeutenden Fortschritt im Bereich nachhaltiger Materialien dar", sagte Randy Yongzhong Zhang, Gründer und Geschäftsführer von Corn Next. „Wir sind stolz darauf, eine Lösung anzubieten, die den dringenden Bedarf an umweltfreundlichen Alternativen zu herkömmlichen Kunststoffen deckt. Die Entwicklung von CornNext-17 wird von unserer Vision geleitet, die Art und Weise, wie Materialien verwendet und entsorgt werden, zu revolutionieren. Als vollständig natürliche, biologisch abbaubare Innovation markiert es nicht nur einen Durchbruch in der Materialwissenschaft, sondern auch einen bedeutenden Meilenstein im Streben der Menschheit nach einer grüneren, nachhaltigeren Zukunft."

Hauptmerkmale von CornNext-17

Vollständig biologisch abbaubar : Zersetzt sich innerhalb von 30 Tagen auf natürliche Weise und hinterlässt keine schädlichen Rückstände.

: Zersetzt sich innerhalb von 30 Tagen auf natürliche Weise und hinterlässt keine schädlichen Rückstände. Vielseitig : Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Verpackungen, Konsumgüter und industrielle Komponenten.

: Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Verpackungen, Konsumgüter und industrielle Komponenten. Kostengünstig : Hergestellt in einem effizienten Fertigungsprozess, der wettbewerbsfähige Preise bietet.

: Hergestellt in einem effizienten Fertigungsprozess, der wettbewerbsfähige Preise bietet. Hochleistung : Weist hervorragende mechanische Eigenschaften auf, einschließlich Festigkeit, Flexibilität und Hitzebeständigkeit.

: Weist hervorragende mechanische Eigenschaften auf, einschließlich Festigkeit, Flexibilität und Hitzebeständigkeit. Umweltfreundlich: Es wird aus erneuerbarer Maisstärke gewonnen und ohne schädliche Chemikalien hergestellt.

Marktpotenzial und industrielle Anwendungen

CornNext-17 hat das Potenzial, zahlreiche Branchen zu verändern, indem es herkömmliche Kunststoffe durch eine nachhaltige Alternative ersetzt:

Konsumgüter : CornNext-17 ist ideal für die Herstellung von kompostierbarem Geschirr, Einwegprodukten, Lebensmittelbehältern und umweltfreundlichen Verpackungslösungen, die umweltbewusste Verbraucher ansprechen.

: CornNext-17 ist ideal für die Herstellung von kompostierbarem Geschirr, Einwegprodukten, Lebensmittelbehältern und umweltfreundlichen Verpackungslösungen, die umweltbewusste Verbraucher ansprechen. Verpackungsindustrie : Die Festigkeit, Flexibilität und Widerstandsfähigkeit des Materials gegen Hitze und Feuchtigkeit machen es zu einer hervorragenden Wahl für biologisch abbaubare Verpackungen, auch für den Einzelhandel, Lebensmittel und industrielle Anwendungen.

: Die Festigkeit, Flexibilität und Widerstandsfähigkeit des Materials gegen Hitze und Feuchtigkeit machen es zu einer hervorragenden Wahl für biologisch abbaubare Verpackungen, auch für den Einzelhandel, Lebensmittel und industrielle Anwendungen. Landwirtschaft : CornNext-17 kann zur Herstellung von biologisch abbaubaren Mulchfolien, Setzlingsschalen und Bewässerungskomponenten verwendet werden, wodurch die Abfallmenge verringert und die Bodengesundheit verbessert wird.

: CornNext-17 kann zur Herstellung von biologisch abbaubaren Mulchfolien, Setzlingsschalen und Bewässerungskomponenten verwendet werden, wodurch die Abfallmenge verringert und die Bodengesundheit verbessert wird. Medizin und Gesundheitswesen : Aufgrund seiner Fähigkeit, sich vollständig zu zersetzen, eignet sich CornNext-17 gut für medizinische Einwegartikel wie Handschuhe, Spritzen und Verpackungen und gewährleistet so die Umweltverträglichkeit.

: Aufgrund seiner Fähigkeit, sich vollständig zu zersetzen, eignet sich CornNext-17 gut für medizinische Einwegartikel wie Handschuhe, Spritzen und Verpackungen und gewährleistet so die Umweltverträglichkeit. Automobilindustrie: : CornNext-17 ist leicht und haltbar und kann für die Herstellung von Automobilkomponenten wie Verkleidungen und Innenteilen verwendet werden, was zur Nachhaltigkeit und Kraftstoffeffizienz von Fahrzeugen beiträgt.

: CornNext-17 ist leicht und haltbar und kann für die Herstellung von Automobilkomponenten wie Verkleidungen und Innenteilen verwendet werden, was zur Nachhaltigkeit und Kraftstoffeffizienz von Fahrzeugen beiträgt. Elektronik: Als biologisch abbaubare Alternative kann CornNext-17 bestimmte Kunststoffkomponenten in elektronischen Geräten ersetzen und so zur Verringerung des Elektroschrotts beitragen.

Der weltweite Trend zu umweltverträglichen Materialien versetzt CornNext-17 in die Lage, von der zunehmenden Unterstützung durch die Behörden und der Nachfrage der Verbraucher nach umweltfreundlichen Produkten zu profitieren. Seine Anpassungsfähigkeit, Kosteneffizienz und umweltfreundlichen Eigenschaften bieten einen Wettbewerbsvorteil bei der Bewältigung der wachsenden Plastikverschmutzungskrise.

Warum CornNext-17 wichtig ist

Kunststoffabfälle gehören nach wie vor zu den drängendsten Umweltproblemen: Jährlich werden über 400 Millionen Tonnen Kunststoff produziert, von denen nur ein Bruchteil recycelt wird. Die innovative Zusammensetzung und die schnelle biologische Abbaubarkeit von CornNext-17 machen es zu einer transformativen Lösung, um die Abhängigkeit von Kunststoffen auf petrochemischer Basis zu verringern und die Umweltbelastung zu reduzieren.

Auf der Suche nach Partnerschaft

Corn Next setzt sich dafür ein, die Anwendungen von CornNext-17 durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung voranzutreiben und die Innovation bei biologisch abbaubaren Materialien zu fördern. Das Unternehmen strebt strategische Kooperationen mit Branchenführern, Partnern, Investoren, Finanzinstituten, Regierungsbehörden und Forschungseinrichtungen an, um die breite Akzeptanz von CornNext-17 voranzutreiben und den globalen Wandel hin zu einer nachhaltigeren Zukunft zu beschleunigen.

Laden Sie das White Paper herunter

Detaillierte Informationen über das Potenzial dieses revolutionären Materials können von der Website von Corn Next unter https://www.cornnext.com/cornnext-17 heruntergeladen werden, indem Sie auf „Learn More" klicken.

Informationen zu Corn Next

Corn Next (oder Y & J World Inc.) ist ein bahnbrechendes Biotech-Unternehmen mit Sitz in Irvine, Kalifornien, das sich für die Beseitigung der Plastikverschmutzung einsetzt. Wir haben uns auf die Entwicklung neuer Materialien auf Biobasis spezialisiert, wie CornNext-17, ein patentiertes, 100 % natürliches, biologisch abbaubares Material, das aus erneuerbarer Maisstärke gewonnen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kunststoffen zersetzt sich CornNext-17 innerhalb von 30 Tagen vollständig und hinterlässt keine Giftstoffe oder erfordert kostspieliges Recycling. Nach acht Jahren Forschung und Entwicklung haben wir CornNext-17 in eine granulare Form gebracht, unsere geschützte Technologie gesichert und ihre Anwendungsmöglichkeiten erweitert. Diese Innovation führte zum weltweit ersten Trinkhalm auf Maisbasis, zu Proteinlöffeln, Messern und Gabeln, die in Zukunft auch für Utensilien, Zahnseide, Verpackungen und vieles mehr verwendet werden können. Corn Next setzt sich dafür ein, Einweg- und langlebige Kunststoffe durch nachhaltige, plastikfreie Alternativen zu ersetzen — frei von Kunststoffen, PHA, PLA und anderen Biokunststoffen. Unser Ziel ist es, eine sauberere und grünere Zukunft zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.cornnext.com/