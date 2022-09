Abraxas

Medienmitteilung: Peter Züblin wird neuer Leiter des Abacus-Teams bei Abraxas

Peter Züblin wird neuer Leiter des Abacus-Teams bei Abraxas

St. Gallen, 20. September 2022 – Abraxas will seine Position als Abacus-Vertriebs- und Integrationspartner weiter ausbauen und stellt sich daher neu auf. Peter Züblin übernimmt per 1. Oktober die Leitung der betreffenden Geschäftseinheit. Walter Baumann, bisheriger Leiter des Abacus-Teams, bleibt Abraxas weiterhin in beratender Position erhalten.

Anfang Oktober wird Peter Züblin (40) die Leitung des Abacus-Teams bei Abraxas übernehmen. Der diplomierte Informatiker verfügt über ausgewiesene Führungserfahrung und profunde Fachkenntnisse im Abacus-Umfeld. Er wird bei Abraxas das 33-köpfige Abacus-Team führen, welches in erster Linie für Kunden der öffentlichen Hand die führende ERP-Fachlösung ABACUS supportet und betreibt. Er rapportiert damit direkt an Guido Schmidt, stv. CEO und Leiter Digital Government & Fachlösungen. Peter Züblin löst damit Walter Baumann ab. Dieser wird das Unternehmen verlassen, stellt aber Abraxas sein Know-how und seine Kompetenzen in beratender Funktion auch weiterhin zur Verfügung.

«Mit dieser internen Lösung haben wir einen Weg gefunden, der sowohl Kontinuität verspricht als auch die Basis schafft, unsere Position als Abacus-Vertriebs- und Integrationspartner zu konsolidieren und auszubauen. Der Weg dazu führt über zufriedene Kunden.», kommentiert Guido Schmidt den Führungswechsel. «Ich freue mich sehr, dass wir mit Peter Züblin einen ausgewiesenen Fachmann gefunden haben, der eine hohe Akzeptanz sowohl bei unseren Kunden wie auch im Team Abraxas geniesst.»

Peter Züblin

Peter Züblin ist Informatiker mit eidg. Fachausweis und diversen Weiterbildungen im Management und Projektmanagement. Der 40-Jährige verfügt sowohl über eine langjährige Führungserfahrung als auch über 20 Jahre Fachkompetenz im Abacus-Umfeld. Seit 2018 hat er den Aufbau des Abacus-Teams bei Abraxas in diversen Leitungs-Funktionen mitgeprägt und projektseitig u.a. die Integration von Abacus in die Gemeinde-Suite von Abraxas vorangetrieben. Vor seiner Zeit bei Abraxas war Züblin in leitender Position bei All Consulting AG und OBT AG tätig.

Abraxas Informatik AG

Die Abraxas Informatik AG ist der grösste Anbieter durchgängiger IT-Lösungen für die öffent­liche Hand in der Schweiz. Das Unternehmen mit Hauptsitz in St. Gallen beschäftigt über 900 Mitarbei­terinnen und Mitarbeiter in allen Sprachregionen. Abraxas vernetzt Schweizer Verwaltungen, Behör­den, Unternehmen und die Bevölkerung mit effizienten, sicheren und durchgängigen IT-Lösungen und Dienstleistungen.

