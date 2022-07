Italian Exhibition Group

267 MILLIONEN EURO IM JAHR 2027, IEG GIBT DEN STRATEGISCHEN PLAN DER GRUPPE BEKANNT

Rimini, Italien (ots/PRNewswire)

Die Wachsumsstrategie Italien-Ausland positioniert die Gruppe unter den Top-Global Playern in Bezug auf Rentabilität, Umsatzerlöse von +49,2 % im Vergleich zu 2019, Expansion zwischen Asien, Süd- und Nordamerika.

Ein Umsatz von 267,2 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA, das nach den Ambitionen von IEG - Italian Exhibition Group von 13 Millionen Euro im Jahr 2022 auf 69 Millionen Euro im Jahr 2027 steigen wird.

Der Strategieplan 2022/2027 von IEG sieht einen starken Entwicklungsansatz vor, mit einem Aufschwung bereits 2023/2024, basierend auf einem ausgeprägten organisatorischen Geist, der darauf abzielt, +49,2 % im Vergleich zu 2019 zu erreichen.

Corrado Peraboni, CEO von IEG, der Kongress- und Messe-AG, die in Rimini, Vicenza, Mailand, Arezzo und Rom sowie auf internationaler Ebene tätig ist, erklärt: „Der Strategieplan 2022-2027 umreißt die Wachstumsperspektive mit einer Italien-Ausland-Strategie, die darauf abzielt, die Gruppe in Bezug auf die Rentabilität unter den Top-Global Playern zu positionieren und Werte für alle Stakeholder zu schaffen, und auch die Internationalisierung auf potenzialstarken außereuropäischen Märkten zu beschleunigen." Es wird erwartet, dass ab 2024 wieder Dividenden ausgeschüttet werden.

Die IEG hat sich zum Ziel gesetzt, zum Katalysator der Gemeinschaft für die Branchen zu werden, die sie bei ihren Veranstaltungen vertritt. Im Rahmen dieser Strategie wird IEG die Gemeinschaften durch organisierte Messen, die integrierte Nutzung regionaler und internationaler Veranstaltungen, die die Hauptveranstaltung in Italien begleiten, sowie durch Investitionen in die Digitalisierung der Prozesse ständig beobachten.

Die IEG, die Veranstaltungen in China, Mexiko, den Vereinigten Staaten und den Vereinigten Arabischen Emiraten betreut und entwickelt, will die Internationalisierung auf potenzialstarken außereuropäischen Märkten beschleunigen. Die Gruppe ist bestrebt, ihre Top-Events in den interessantesten Bereichen für die verschiedenen Produkte zu vervielfältigen und Ableger zu schaffen. Sie hat eine neue Konzerngesellschaft in Brasilien gegründet, die mindestens fünf neue Veranstaltungen organisieren soll. Die internationale Verstärkung wird auch neue Möglichkeiten für inländische Veranstaltungen schaffen.

Was Konferenzen betrifft, so plant die IEG, sich auf internationale Veranstaltungen zu konzentrieren. Die strategischen Leitlinien des Plans für Hosted Events konzentrieren sich auf die Bindung des Kundenportfolios.

Der Plan 2022-2027 sieht Investitionen in Höhe von 134,9 Mio. Euro vor, die sich auf Instandhaltung, Ausbau und Übernahmen verteilen, wobei letztere Italien, Asien, Nord- und Südamerika betreffen.

