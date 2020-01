Jobsuchende wollen am Flughafen Zürich arbeiten

JobCloud AG

Welche Unternehmen stehen bei Jobsuchenden ganz oben auf der Liste? Die jährliche Analyse der Suchabfragen auf dem führenden digitalen Jobportal jobs.ch hat ergeben: Der Flughafen Zürich gilt wie schon die letzten Jahre als beliebteste Adresse. Besonders stark vertreten sind Detailhändler: Neben Migros und Coop gehört neu auch Lidl zu den gefragtesten Arbeitgebern.

Bei den am häufigsten gesuchten Arbeitgebern auf jobs.ch gab es im letzten Jahr einige Verschiebungen. Einzig der Flughafen Zürich bleibt konstant und konnte seinen Spitzenplatz behalten. Die Migros war 2019 beliebter als die Jahre zuvor und wurde am zweithäufigsten nachgefragt (+4 Plätze), die SBB erscheinen immer noch in der Top 3 (-1 Platz).

Neben Migros (Rang 2) und Coop (Rang 5) hat es im letzten Jahr ein dritter Detailhändler in die Top 10 geschafft: Lidl steigt auf Platz 7 ein. Der deutsche Discounter scheint nicht nur bei den Konsumenten Sympathien zu gewinnen, sondern auch als potentieller Arbeitgeber.

Während keine einzige Automarke mehr vertreten ist - die letzten beiden Jahre tauchte BMW noch im Top Ranking auf - schaffen es mit Roche (Platz 8) und Lonza (Platz 10) dafür neu zwei Pharmariesen in die Top 10. "Die Pharmabranche fiel im letzten Jahr durch die Schaffung neuer Stellen auf, was auch zu einer grösseren Bedeutung einzelner Firmen für Jobsuchende geführt haben könnte", erklärt Davide Villa, CEO von JobCloud/jobs.ch.

Zum ersten Mal sind die Post und Securitas in den Top 10 zu finden. "Securitas als äusserst bekannter Arbeitgeber in der Sicherheitsbranche profitiert auch von der Beliebtheit seiner Berufsbilder. Denn in einer kürzlich veröffentlichen Studie von JobCloud haben wir erkannt, dass Berufe aus dem Bereich Bewachung/Polizei/Zoll/Rettung im Verhältnis zum Angebot am stärksten nachgefragt werden", so Villa weiter.

Über JobCloud AG

JobCloud ist das führende digitale Unternehmen im Schweizer Stellenmarkt und bietet verschiedene Rekrutierungslösungen an. Neben den führenden Jobportalen wie jobs.ch, JobScout24.ch und jobup.ch gehören auch zukunftsträchtige Technologien zum Portfolio. So besitzt JobCloud 100% an JoinVision EServices in Wien, dem führenden Anbieter mehrsprachiger semantischer Recruiting-Technologien. JobCloud wurde im Jahr 2013 gegründet und gehört den beiden Medienhäusern Ringier und Tamedia. JobCloud beschäftigt heute 200 Mitarbeitende in Zürich und Genf.

