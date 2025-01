Pointbreak Events GmbH

Neuer Pop-Up Playground im Freiruum

Der Freiruum sorgt mit einem neuen Highlight für Begeisterung: Ab dem 31. Januar 2025 wird die grosse Eventhalle während der Umbauphase des Sportbereichs zu einem einzigartigen Pop-Up Playground umgestaltet.

Freiruum, der beliebte Treffpunkt in Zug, befindet sich aktuell in einer spannenden Phase der Transformation. Im Zuge von Renovationsarbeiten wird auch der Sportbereich modernisiert, zu dem der Trampolin- und Parkourpark sowie der Indoor-Kinderspielplatz gehören. Während dieser Umbauphase bleibt der Sportbereich vorübergehend geschlossen. Doch das Freiruum-Team hat eine kreative Lösung gefunden, um den Besuchenden auch in dieser Zeit eine aufregende Alternative zu bieten: Ein Pop-Up Playground in der geräumigen Eventhalle verspricht Spass und Bewegung für Klein und Gross.

Dieser temporäre Spielplatz vereint Abenteuer, Unterhaltung und zahlreiche Attraktionen wie: Hüpfburgen, Spielebuden, XXL-Tischfussball, 9D Virtual Reality Cinema, Soccer Cage, Bullriding, Human Soccer sowie eine Überraschung und weitere Elemente, welchen den Freiruum auch während den Renovationsarbeiten zur ultimativen Spass-Location machen.

Der Playground ist für Kinder ab 4 Jahren zugänglich, und der Eintritt kostet für Kinder oder Erwachsene gleichermassen je CHF 12.-. Die Platzzahl ist täglich limitiert, da man bewusst das Kontingent reduziert halten möchte, um den Besuchenden den maximalen Spass zu bieten. Die Eintrittstickets können zu gleichen Preisen online gebucht oder direkt vor Ort erworben werden. Zusätzlich gibt es einen abgetrennten Kindergeburtstags-Bereich, der über die Freiruum Webseite für Geburtstagsfeiern gebucht werden kann. Hier können Kinder und ihre Gäste ungestört feiern und die Attraktionen des Pop-Up Playgrounds geniessen.

„Während der Umbauphase des Sportbereichs war es uns wichtig, unseren Besuchenden eine attraktive Alternative zu bieten. In den vergangenen Wochen haben wir intensiv recherchiert, welche spannenden und mobilen Elemente wir temporär bereitstellen können“, erklärt Marco Husi, Manager von Freiruum. Auch die kleinsten Gäste kommen nicht zu kurz: Während dieser Zeit wartet vor dem Pop-Up eine kostenlose Hüpfburg auf sie.

"Das Pop-Up ist ein einzigartiges Erlebnis, das jede Menge Spass und willkommene Abwechslung bietet. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall!", so Marco Husi. Egal ob Familienausflug, Geburtstagsfeier oder ein Treffen mit Freunden – dieser Spielplatz garantiert jede Menge Spass und Abwechslung. Für das leibliche Wohl nach dem Austoben sorgen weiterhin die 14 Foodstände und die Bar in der Freiruum Genusshalle.

Öffnungszeiten & Eintrittspreise:

Der Pop-Up Playground ist ab dem 31. Januar 2025 geöffnet.

Eintrittspreis: CHF 12.- pro Person

Zugang für Kinder ab 4 Jahren (mit Begleitung bis zum 5. Lebensjahr) Öffnungszeiten: Montag: 16.00 – 20.00 Uhr Dienstag: 16.00 – 20.00 Uhr Mittwoch: 13.00 – 20.00 Uhr Donnerstag: 16.00 – 20.00 Uhr Freitag: 16.00 – 21.00 Uhr Samstag: 10.00 – 21.00 Uhr Sonntag: 10.00 – 18.00 Uhr



Weitere Informationen zum temporären Spielplatz findet man online unter: www.freiruum.ch/playground-pop-up

Sandro Troxler Online Marketing & Communication Manager

Pointbreak Events GmbH Bachstrasse 9 8038 Zürich

Phone: 044 500 96 60 Direct: 044 500 19 75