«Elf» - das neue Winter-Rooftop am Zürichsee

Ab kommenden Mittwoch öffnet mit dem «Elf» eine zauberhafte Rooftop-Outdoor-Bar und Restaurant mit winterlicher Atmosphäre. An bester Lage der Limmatstadt, auf der geräumigen Terrasse vom Kongresshaus Zürich, bietet das Pop-Up beste Drinks und Glühwein in einer feierlichen Bar, Winterköstlichkeiten in schmucken Gondeln und Tapas mit Zürichsee-Sicht.

Das gab es noch nie: Die beiden Pop-Up-Gastro-Spezialisten Freundeskreis und Pointbreak Group machen mit der Kongresshaus Zürich AG gemeinsame Sache und bringen ab 15. November den neuen Wintertreffpunkt für das urbane Zürich auf die Kongresshaus-Terrasse. Mit einer Guerilla-Aktion wurde für das neue Pop-Up «Elf» bereits am Samstag an der Bahnhofstrasse mit einem Elfenzug und Holzschlitten auf das neue Highlight am Zürichsee aufmerksam gemacht.

Mit vielen Lichtern, lauschigen Wärmequellen, Leckereien der Winterkulinarik sowie Glühwein und Co. verspricht das «Elf» mit seiner exklusiven Lage ab 15. November bis 23. Dezember die Stimmung trotz der eisigen Kälte zum Kochen zu bringen. Das neue Pop-Up eignet sich gleichermassen für grössere oder kleinere Gruppen, zum Treffen mit Freunden, oder für ein romantisches Date zu zweit und ist in drei verschiedenen Bereichen unterteilt:

Bar: Die lässige Bar bringt Farbe in die grauen Wintertage. Wer Freundeskreis kennt, weiss, dass hier würzige Drinks – egal ob heiss oder eisgekühlt - zu finden sind. Der Betriebsleiter Pipe tüftelt bereits seit Wochen an dem perfekten Getränkeangebot und freut sich bereits, die durstigen Gäste mit den Kreationen zu begeistern. Auch für den kleinen Hunger ist gesorgt. Verschiedene Snacks bestellt man hier einfach über die Theke. Spontan und ohne Reservierung, in einer unkomplizierten Atmosphäre kann man bei der Bar die Wintertage mit seinen Liebsten feiern oder den Arbeitstag bei einem Afterwork-Drink mit den Kollegen ausklingen lassen.

Gondeldorf: Eine einzigartige Erfahrung mit Bergromantik bietet das "Gondeldorf". Hier hat man die Möglichkeit, in beheizten Kabinen klassische Valser Bergfondue-Köstlichkeiten oder ein kreatives 3-Gang-Menü zu geniessen. Zur Verfügung stehen sowohl komfortable 4-Personen-Gondeln als auch geräumigere Varianten für bis zu 14 Personen, um ein exklusives Essen in grösserer Gesellschaft zu erleben.

Veranda Restaurant: Dieser Teil der Terrasse bietet Platz für rund 70 Personen zeitgleich. Hier können Gäste kreative und sorgfältig ausgewählte Tapasangebote geniessen. Wählen kann man zwischen einer herzhaften oder veganen Auswahl. Die Speisen wurden von Küchenchef Till Roth zusammengestellt. Im Angebot findet man Gänge wie Croquettas mit Speck und Bergkäse, Springrolls mit Sweetchili, Bäggli mit Kartoffelstock und den selbstgemachten Cheesecake, welchen es auch als vegane Option gibt. Da der Schweizer Klassiker, das Fondue, beim Gondeldorf bereits für eine hohe Nachfrage gesorgt hat, haben sich die Betreiber entschieden, den käsigen Plausch zusätzlich auch auf dem Veranda Restaurant anzubieten.

Die Veranda befindet sich im Aussenbereich, ist aber wind- und witterungsgeschützt und bietet eine direkte Sicht auf den Zürichsee. Wem Väterchen Frost trotzdem etwas zu nahe tritt, dem stehen kuschlige Decken und Felle zum Aufwärmen zur Verfügung.

«Wir sind noch in den letzten Vorbereitungen und freuen uns, auf die Eröffnung am 15. November!», sagt Giedo Veenstra, Chief Culinary Officer der Kongresshaus Zürich AG. Zusammen mit Freundeskreis Zürich und der Pointbreak Group hat die Kongresshaus Zürich AG die neue winterliche Bespielung der Terrasse umgesetzt. «Wir sind überzeugt, dass wir mit Elf Rooftop einen beliebten Treffpunkt während der kälteren Jahreszeit für Einheimische und Touristen gleichermassen schaffen.», so Veenstra weiter. Das gesamte Winter-Pop-Up «Elf» befindet sich im Aussenbereich. Der Zwiebellook ist hier Trend und man soll entsprechend der Witterung gekleidet vorbeikommen. Etwas Wärme spenden nebst Fellen und Decken auch heimelige Feuerschalen und natürlich Heissgetränke wie Glühwein.

Freundeskreis & Pointbreak Group

Die beiden Unternehmen Freundeskreis und Pointbreak Group sind keine Unbekannten in der Pop-Up-Gastronomie Szene. Freundeskreis überrascht mit Restaurant-Pop-Ups an unkonventionellen Orten und mit originellen Foodkonzepten. So begrüssten sie ihre Gäste unter anderem bereits in einer ausrangierten Tankstelle, auf einem Schiff in der ZSG Werft oder im 17. Stock eines Hochhauses in Zürich Oerlikon. Auch die Pointbreak Events GmbH ist unter anderem für Pop-Ups wie die Fondue Alp beim Grossmünster, dem Winter Garte bei der Europaallee, aber auch den Restaurants NÜNI in Altstetten und dem Hillz auf dem Uetliberg, oder dem Weihnachtsmarkt Lieblingsstück in Aarau bekannt. Für die Bespielung der Terrasse haben sich die beiden Unternehmen mit dem Kongresshaus Zürich zu einem Kollektiv zusammengeschlossen.

Weitere Infos:

Webseite: https://www.elf-rooftop.ch/

Instagram: elf_rooftop

Öffnungszeiten:

15. November bis 23. Dezember 2023

Montag – Dienstag: geschlossen

Mittwoch – Freitag: 16.00 - 23.00 Uhr

Samstag & Sonntag: 11.00 - 00.00 Uhr

Reservation: elf-rooftop.ch/reservations

