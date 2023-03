Fineqia International Inc

Fineqias EEA-Einheit erhält Genehmigung des Basisprospekts für die Ausgabe börsengehandelter Schuldverschreibungen (ETNs)

London, 28. März 2023 (ots/PRNewswire)

Fineqia International Inc. (das „Unternehmen" oder „Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) freut sich bekannt zu geben, dass ihre Tochtergesellschaft Fineqia AG von der Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) die Genehmigung des Basisprospekts für das Angebot von börsengehandelten Schuldverschreibungen erhalten hat, die durch digitale Vermögenswerte besichert sind.

Fineqia AG hat ihren Sitz in Liechtenstein, das Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums (European Economic Are, EEA) ist. Die EEA umfasst neben den EU-Ländern auch Island, Liechtenstein und Norwegen. Sie ermöglicht es diesen Ländern, am EU-Binnenmarkt teilzunehmen. Der Basisprospekt der Fineqia AG steht im Einklang mit der European Union's (EU) Pass-Richtlinie.

Der Basisprospekt wurde am 23. März gemäß der EU's Prospectus Regulation (EU) 2017/1129 zum Angebot in den folgenden EU-Mitgliedstaaten gebilligt: Österreich, Belgien, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Litauen, Malta, Niederlande, Norwegen, Portugal, Polen, Slowenien, Spanien und die Slowakei.

„Die Genehmigung des Basisprospekts durch die FMA ermöglicht es uns, neue Anlageprodukte anzubieten und unterstützt unser Ziel, Innovationen in die digitale Asset-Branche zu bringen", so Fineqias CEO Bundeep Singh Rangar. „Das Genehmigungsverfahren war streng, und wir freuen uns, dass wir die Kriterien der Aufsichtsbehörde für die Genehmigung eines Basisprospekts erfüllt haben."

Der Basisprospekt der Fineqia AG beschreibt die zugrundeliegenden digitalen Vermögenswerte, darunter fungible Token wie Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, Uniswap, Stellar und Tezos sowie nicht-fungible Token (NFTs).

Börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, ETPs) sind eine übergeordnete Kategorie, die börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Fonds, ETFs) und börsengehandelte Schuldverschreibungen (Exchange Traded Notes, ETNs) umfassen kann, die jeweils eine spezielle Zulassung erfordern.

Liechtenstein wurde bereits von anderen ETP-Emittenten als Gerichtsstand gewählt, darunter die deutsche DDA ETP AG (ehemals Iconic Holdings), die Guernsey-based DMAP PCC und SA1 Issuer Limited, die Switzerland-based Bitcoin Capital AG und Pando Asset AG sowie die Liechtenstein-domiciled VanEck ETP AG.

Fineqias Untersuchungen ergaben, dass ETPs mit Krypto-Basiswerten weltweit einen 1 %-Anstieg des verwalteten Vermögens im Februar auf 28 Mrd. US-Dollar verzeichneten, während der Krypto-Marktwert im selben Monat um 1,5 % stieg.

Fineqia International Inc. hatte am 2. November 2022 die Gründung ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaft Fineqia AG in Liechtenstein bekannt gegeben. Die Mitteilung über die Billigung des Basisprospekts kann auf der Website der FMA unter https://www.fma-li.li/en/ abgerufen werden.

Informationen zu Fineqia International Inc.

Fineqia ( www.fineqia.com ) ist ein Unternehmen für digitale Vermögenswerte, das gezielt in Technologieunternehmen im Früh- und Wachstumsstadium investiert, die Teil der nächsten Generation des Internets sein werden. Außerdem bietet sie eine Plattform zur Unterstützung und Verwaltung der Emission von Schuldverschreibungen im Vereinigten Königreich. Fineqia ist ein in Kanada börsennotiertes Unternehmen (CSE: FNQ) mit Niederlassungen in Vancouver und London. Zu seinem Investitionsportfolio gehören Unternehmen, die in den Bereichen Tokenisierung, Blockchain-Technologie, NFTs und Fintech führend sind.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen (wie in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen definiert) enthalten („zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Fineqia (das „Unternehmen") glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über potenzielle Übernahmen und Finanzierungen), sind zukunftsgerichtete Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter „können", „werden", „sollten", „fortfahren", „erwarten", „antizipieren", „schätzen", „glauben", „beabsichtigen", „planen" oder „projizieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Abwandlungen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem, ohne Einschränkung, das Scheitern der Beschaffung ausreichender Finanzmittel und andere Risiken, die in den bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden hinterlegten öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens offengelegt sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Diese Mitteilung ist keine Marketingmitteilung im Sinne der Delegated Regulation (EU) 2017/565 und eine Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129. Diese Mitteilung ist außerdem weder (i) ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots noch (ii) eine Finanzanalyse, Anlageberatung oder Empfehlung.

