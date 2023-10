Pointbreak Events GmbH

Elf on the Shelf - neues Winterrestaurant beim Kongresshaus am Zürichsee

Der Winterzauber in Zürich ist bald wieder da und präsentiert ein magisches Pop-Up-Restaurant, das nicht nur den Gaumen verwöhnt, sondern auch die Sinne verzaubert. Das "Elf on the Shelf" Winterrestaurant öffnet ab 15. November seine Türen auf der grosszügigen Terrasse vom Kongresshaus Zürich und verspricht eine kulinarische Reise inmitten der leuchtenden Limmatstadt.

An exklusiver Lage mit Blick auf den Zürichsee öffnet am 15. November ein neues kulinarisches Highlight die Pforten. Das Pop-Up-Restaurant «Elf on the Shelf» wird zur Winterzeit seine Gäste mit Winterköstlichkeiten, Tapas und wärmenden Drinks auf der Terrasse vom Kongresshaus Zürich verwöhnen.

Restaurant mit Elfen-Bar, Gondeln und Tapasgenuss

Das neue Outdoor-Winterrestaurant präsentiert sich in drei verschiedenen Bereichen. Bei der Bar «Treffpunkt der Elfen» mit zwei Foodstationen kann man sich mit Snacks, feurigen Drinks und Heissgetränken, aber auch an heizenden Feuerschalen wärmen und bei einem unkomplizierten Beisammensein mit den Liebsten auf eine schöne Winterzeit anstossen oder den Abend bei einem Afterwork-Drink mit den Arbeitskollegen ausklingen lassen. Bei der gemütlichen überdachten Outdoor Lounge «Tapas Veranda» geniesst man kreative, herzhafte und auch vegane Tapasangebote mit Blick auf den Zürichsee. Wer sich der Winterkälte etwas entziehen möchte, findet Zuflucht in den beheizten Gondeln im «Gondeldorf». Hier begeistern nebst Fondue Klassiker auch originelle Schweizer Tapas die Gäste. Das schweizerische Genusserlebnis kann man in einem der zwei grossen Gondeln mit Platz für je 16 Personen oder der kleinen 4-er Gondel erleben.

Bereits jetzt ist es möglich, Plätze bei Elf on the Shelf für die beiden bedienten Bereichen «Tapas Veranda» und das «Gondeldorf» online zu reservieren.

Die Elfen hinter dem Pop-Up

Das neue Pop-Up-Erlebnis «Elf on the Shelf» wird in Zusammenarbeit von Kongresshaus Zürich, dem Freundeskreis Zürich und der Pointbreak Group präsentiert. «Wir freuen uns, dass wir gleich zwei erfahrene Unternehmen in der Pop-Up-Gastronomie für das neue Winterkonzept auf der Terrasse gefunden haben.», sagt Giedo Veenstra, Chief Culinary Officer der Kongresshaus Zürich AG. «Unsere Terrasse mit Blick auf den Zürichsee bietet genügend Platz an bester Lage und soll auch während der kälteren Jahreszeit ein beliebter Treffpunkt für genüssliche Erlebnisse sein.», so Veenstra weiter. «Elf on the Shelf» wird bis 23. Dezember 2023 geöffnet sein.

Freundeskreis & Pointbreak Group

Die beiden Unternehmen Freundeskreis und Pointbreak Group sind keine Unbekannten in der Pop-Up-Gastronomie Szene. Freundeskreis überrascht mit Restaurant-Pop-Ups an unkonventionellen Orten und mit originellen Foodkonzepten. So begrüssten sie ihre Gäste unter anderem bereits in einer ausrangierten Tankstelle, auf einem Schiff in der ZSG Werft oder aktuell im 17. Stock eines Hochhauses in Zürich Oerlikon. Auch die Pointbreak Events GmbH ist unter anderem für Pop-Ups wie die Fondue Alp beim Grossmünster, dem Winter Garte bei der Europaallee, aber auch den Restaurants NÜNI in Altstetten und dem Hillz auf dem Uetliberg, oder dem Weihnachtsmarkt Lieblingsstück in Aarau bekannt. Für die Bespielung der Terrasse haben sich die beiden Unternehmen mit dem Kongresshaus Zürich zu einem Kollektiv zusammengeschlossen.

Weitere Infos:

Webseite: elfontheshelf-zurich.ch

Instagram: elfontheshelf.zh

Öffnungszeiten:

15. November bis 23. Dezember 2023

MO & DI: Geschlossen

MI & DO: 16.00 - 23.00 Uhr

FR: 16.00 - 00.00 Uhr

SA: 11.00 - 00.00 Uhr

SO: 11.00 - 23.00 Uhr

Reservation: elfontheshelf-zurich.ch/reservations

