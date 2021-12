Pointbreak Events GmbH

Neuer Winter Blend – Wachmacher mit gutem Beigeschmack

Das neue Trend-Kaffeehaus About Coffee im Zürcher Brunaupark lanciert pünktlich auf die kältere Jahreszeit seinen hauseigenen Winter Blend.

Seit diesen August lässt das About Coffee die Herzen der Kaffeeliebhaber in und um Zürich etwas höher schlagen. Nebst verschiedensten Siebträgermaschinen und Kaffeezubehör von Top-Marken und monatlichen Events rund um das Thema Kaffee sowie Live-Röstungen findet man im Kaffeehaus natürlich auch ausgewählten Kaffee aus aller Welt.

Winteraroma aus der Kaffeetasse

In Zusammenarbeit mit der etablierten Zürcher Rösterei Henauer Kaffee hat das About Coffee speziell für die kalte Jahreszeit seinen eigenen Winter Blend lanciert. Der Grünkaffee wird nach dem Ernten mit Zimt fermentiert und besticht nach der Röstung neben dem zimtigen Geschmack auch mit Dörrpflaume, Nelken und dunkler Schokolade.

Beste Bohnen aus Frauenhand

Die Bohnen für den Winter Blend werden in Brasilien in der Region Minas Gerais in einer Höhe von 1'280 m ü. M., bei der Kaffeefarm Fazenda Mirante geerntet. Die Farm setzt sich zusammen mit dem «Para-Ela Project» für faire Arbeitsbedingungen der weiblichen Bevölkerung in Brasilien ein. Um die Frauen in der Region finanziell zu stärken und die wirtschaftliche Ungleichheit im Land zu beleuchten, haben die Betreiber der Kaffeefarm beschlossen, während der viermonatigen Ernte- und Sortiersaison zu handeln und die gesamte Handlese- und Kleinstmengenproduktion ausschließlich von Frauen ernten zu lassen. Während der Saison der Lese verdienten die Pflückerinnen 50% mehr als der regionale Durchschnitt.

Im Shop erhältlich

Wer sich die frostige Zeit mit dem neuen Winter Blend versüssen möchte, kann diesen direkt im Brunaupark im About Coffee beziehen. Die Spezialröstung ist im 250g Paket erhältlich.

Facts Winter Blend:

Land: Brasilien

Region: Cerrado Mineiro, Minas Gerais

Farm: Fazenda Mirante

Produzent: José Maria de Oliveira

Varietät: Yellow Topazio

Anbauhöhe: 1280 m ü. M.

Aufbereitung: 72 Stunden Aerobe Fermentation mit Zimt

Facts About Coffee

Öffnungszeiten: Mo – Sa, 08.00 – 20.00

Location: Im Brunaupark, Giesshübelstrasse 65, 8045 Zürich

Infos: https://www.aboutcoffee.ch

