Pointbreak Events GmbH

Coca-Cola-Weihnachtstruck zu Besuch im Freiruum Zug

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Zug, 12. November 2021 – Der berühmte Weihnachtstruck von Coca-Cola tourt bald wieder durch die Schweiz und macht dieses Jahr auch einen Stopp beim adventlichen Wintermarkt im Freiruum Zug.

Am 4. und 5.12.2021 hüllt sich der Freiruum Zug in sein Winterkleid. Der zweitägige Wintermarkt präsentiert sich im wettersicheren Innenbereich mit zahlreichen Marktständen, nostalgischem Karussell, weihnachtlicher Livemusik und vielen weiteren Attraktionen für Gross und Klein.

Glühwein, Kerzenziehen und mehr

Neben einzigartigen Marktständen, wo man sich mit Weihnachtsgeschenken für sich und seine Liebsten eindecken kann, findet man im Freiruum am Wintermarkt-Wochenende auch viele weitere adventliche Highlights. Auf dem Programm stehen unteranderem Kerzenziehen, Lebkuchen backen, Kinderschminken sowie einer Märchenstunde mit dem Samichlaus. Auch für die Verpflegung ist gesorgt: Die 16 verschiedenen Foodstände im Freiruum sowie ein Raclettestand und Barbetrieb mit leckerem Glühwein lassen keine kulinarischen Wünsche offen.

Kolossaler Besuch am Samstag, sportliche Gäste am Sonntag

Ein grosses Highlight beim Wintermarkt ist der Besuch des Coca-Cola-Weihnachtstrucks. Am Samstag zwischen 14.00 und 20.00 Uhr steht der leuchtendrote Truck vor dem Freiruum und bringt garantiert nicht nur Kinderaugen zum Leuchten. Ein spezielles Geschenk für die Fans des EVZ steht am Sonntag beim Wintermarkt auf dem Plan: Bei einer Autogrammstunde kann man den Eishockeyaner mal so richtig nah sein.

Der gesamte Innenbereich vom Freiruum kann mit gültigem COVID-Zertifikat und dem Vorzeigen eines amtlichen Ausweises besucht werden. Die Marktstände sind an beiden Tagen von 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet.

Pressekontakt

Sandro Troxler, sandro@pointbreak.live, 044 500 19 75

Pointbreak Events GmbH, Bachstrasse 9, 8038 Zürich

Fakten Weihnachtsmarkt:

Datum: 4. & 5. Dezember 2021

Öffnungszeiten Marktstände: SA & SO, 11.00 – 19.00 Uhr

Detailliertes Programm: https://freiruum.ch/wintermarkt/

Zutritt ganzer Innenbereich nur mit COVID-Zertifikat möglich

Fakten Freiruum:

Location: Zählerweg 5, 6300 Zug

Infos: freiruum.ch

Sandro Troxler Social Media & Online Marketing Manager Pointbreak Events GmbH Bachstrasse 9 | 8038 Zürich 044 500 19 75