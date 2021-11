Pointbreak Events GmbH

Secret Garden Zug – neues Foodkonzept für die Winterzeit

Zug, 25. November 2021 – Aus libanesischer Mezze wird Tavolata und Fondue – Das Restaurant Secret Garden ändert über die kältere Jahreszeit sein Foodkonzept. Ab 2. Dezember 2021 empfängt es seine Gäste im stylischen Innenbereich zur Tavolata und im Garten zum Käsefondue im lauschigen Fondue-Zelt.

Ganz so ein grosses Geheimnis ist der Secret Garden in Zug seit diesem Sommer nicht mehr. Viele Gäste durften sich im herrlich grünen Stadtgarten, direkt beim City Garden Hotel, an libanesischen Köstlichkeiten von Moudis erfreuen.

Für die Winterzeit weicht die libanesische Mezze nun einem neuen Foodkonzept: Der schön dekorierte Innenbereich des Restaurants lädt im Dezember zur Tavolata ein. Bei einer Tavolata steht das Teilen im Vordergrund. Ein bunter Mix an Gerichten wird in der Tischmitte platziert und jeder kann sich nach Herzenslust davon bedienen.

Auch der Garten wird während der kälteren Jahreszeit genutzt: Ein gemütliches Fondue-Zelt verführt die Gäste mit verschiedensten Käsefondue-Variationen in eine zauberhafte Winterwelt.

Für grössere Gruppen kann neben einem Platz im Fondue-Zelt auch ein Apéro auf der Terrasse gebucht werden. Mit Glühwein und diversen Drinks lässt es sich in der Adventszeit besonders gut anstossen.

Das Teilen und Miteinander steht im Secret Garden über die Winterzeit besonders im Vordergrund. Ein frühzeitiges Reservieren lohnt sich, um die kulinarischen Glücksmomente nicht zu verpassen.

Pressekontakt

Sandro Troxler, sandro@pointbreak.live, 044 500 19 75

Pointbreak Events GmbH, Bachstrasse 9, 8038 Zürich

Öffnungszeiten:

Innenbereich (Tavolata):

Montag: geschlossen

Dienstag bis Donnerstag: 11.30 – 14.00 Uhr / 18.00 – 22.00 Uhr

Freitag und Samstag: 11.30 Uhr – 23.30 Uhr

Sonntag: geschlossen

Aussenbereich:

Fondueangebot im Zelt: ab 18.00 Uhr (Di – Sa)

Fakten Secret Garden

Zutritt nur mit COVID-Zertifikat möglich

Location: Metallstrasse 20, Zug

Infos: https://secretgarden-zug.ch/info

Sandro Troxler Social Media Manager Pointbreak Events GmbH Bachstrasse 9 | 8038 Zürich 044 500 19 75