Pointbreak Events GmbH

Zürich glüht zur Winterzeit – finde die heissesten Glühweinspots

Bild-Infos

Download

9 weitere Medieninhalte

Wer auf das beliebte Heissgetränk im Winter nicht verzichten möchte, muss in Zürich nicht weit schlendern, um den Durst zu löschen. Von der urbanen Umgebung der Europaallee zum gemütlichen Altstadtambiente vom Niederdorf bis hin zum trendigen Altstetten – hier findest du die heissesten Glühweinspots

Zürich glüht zur Winterzeit – finde die heissesten Glühweinspots

Wer auf das beliebte Heissgetränk im Winter nicht verzichten möchte, muss in Zürich nicht weit schlendern, um den Durst zu löschen. Von der urbanen Umgebung der Europaallee zum gemütlichen Altstadtambiente vom Niederdorf bis hin zum trendigen Altstetten – hier findest du die heissesten Glühweinspots

Machen wir uns nichts vor, Glühwein ist der heimliche Star eines schönen Winterabends. Glücklicherweise erhält man diesen an den besten Plätzen Zürichs.

Die Alp zu Besuch beim Grossmünster

Die majestätischen Türme des Zürcher Wahrzeichens bekommen über die Adventszeit Besuch. Mitten im Niederdorf beim Grossmünsterplatz öffnet am 25. November die gemütliche Fondue Alp. Ein romantisches Alpenchalet, welches – wie der Name bereits sagt – Fondue, aber auch weitere Winterköstlichkeiten anbietet. Glühwein und andere Heissgetränke erhält man hier vor und in der Alphütte. Wer sich in der Wärme der charmanten Fondue Alp einen Platz zum Essen oder für den Apéro ergattern möchte, soll unbedingt vorgängig einen der begehrten Tische reservieren.

Weihnachtsgefühl in der Europaallee

Die Glühweindichte in der Europaallee lässt das Herz jeden Winterfans höherschlagen. Direkt neben dem Hauptbahnhof gelegen, findet man nämlich gleich mehrere Spots, um mit den Liebsten zusammen mit warmen Tassen auf den Advent anzustossen. Das schmucke Bistro Parlour bietet über die Gasse aus einem stylishen Foodtruck neben Glühwein auch Raclette für den Heisshunger an. Gleich daneben auf dem Europaplatz beim Winter Garte thront ab 25. November eine Glühweinkuppel mit gemütlichem Innenbereich und Bar sowie ein festlich dekorierter Aussenbereich, wo man würzige Drinks und leckere Snacks geniessen kann. Jeden Donnerstag kann man sich hier bei Livekonzerten warm tanzen. Beim Gustav-Gull-Platz, am anderen Ende der Europaallee, wird ebenfalls am 25. November der Winter Pavillon eröffnet. Der besinnliche Weihnachtsmarkt mit 10 Food- und Marktständen wartet darauf, von den Besuchern erkundet zu werden. Auch hier kann man sich an ausgewählten Wochenendtagen an Livemusik erfreuen.

Glüehwii-Treffpunkt in Altstetten

An zentraler Lage, mitten in Zürich Altstetten beim Werkstadt-Gelände der SBB, bietet das Restaurant und Treffpunkt NÜNI eine neue stimmungsvolle Welt mit Lichtern und warmen Feuerschalen für alle Fans der Winter Kulinarik. Auf der grossflächigen bedachten Terrasse erhält man täglich ab 17 Uhr neben den beliebten Heissgetränken, wie Glühwein und Punsch auch hausgemachte Winterschnäpse, Raclettekäse, Fleischbrett sowie Schlangenbrot und Marshmallow zum selber braten direkt über den lodernden Flammen der Feuerschale. Da die stimmungsvolle und mit liebevollen Details eingerichtete Winterwelt ganz im Aussenbereich vom Nüni stattfindet, kann man sich dort auch ganz ohne Covid-Zertifikat am «Glüehwii-Erlebnis» erfreuen. Die Getränke sowie auch das Essen holt man sich unkompliziert selbst von der NÜNI-Aussenbar.

Fakten Fondue Alp

Ab sofort bis 18.12.21, Mo – So, 17.00 – 24.00

Zutritt nur mit COVID-Zertifikat möglich

Location: Grossmünsterplatz, 8001 Zürich

Infos: https://www.fondue-chalet.ch/angebot/fonduealp/

Fakten Glüehwii beim Parlour

Ab sofort - 23.12.2021, Mo - Fr, 16.00 - 22.00 Uhr / Sa, 11.30 - 22.00 Uhr So, jeweils an verkaufsoffene Sonntagen offen, sonst geschlossen

Draussen ohne COVID-Zertifikat möglich (über die Gasse)

Location: vor dem Parlour (Foodtruck), Europaallee 4, 8004 Zürich

Infos: https://www.parlour-zurich.ch/

Fakten Winter Garte

Ab 25.11.2021 - 23.12.2021, Mo - Do, 16.00 - 24.00 Uhr / Fr - Sa, 14.00 - 24.00 Uhr / So, 14.00 – 21.00 Uhr

Zutritt nur mit COVID-Zertifikat möglich (Glühweinkuppel und Aussenbereich)

Location: Europaplatz, 8004 Zürich

Infos: https://www.winter-garte.ch/winter-garte/

Fakten Winter Pavillon

Ab 25.11.2021 - 23.12.2021, Mo - Do, 16.00 - 24.00 Uhr / Fr - Sa, 14.00 - 24.00 Uhr / So, 14.00 – 21.00 Uhr

Zutritt nur mit COVID-Zertifikat möglich (gesamter Pavillon)

Location: Gustav-Gull-Platz, 8004 Zürich

Infos: https://www.winter-garte.ch/winter-pavillon/

Fakten Glüehwii im NÜNi

Ab sofort bis 18.12.2021, Terrasse täglich ab 17.00 Uhr offen

Zutritt ohne COVID-Zertifikat möglich

Location: Hohlstrasse 430, 8048 Zürich

Infos: nüni.ch/events/afterwork-gluehwii

Sandro Troxler Social Media Manager Pointbreak Events GmbH Bachstrasse 9 | 8038 Zürich 044 500 19 75