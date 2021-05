Pointbreak Events GmbH

Pop-up Secret Garden - die neue Geheimlocation in Zug

Zug, 5. Mai 2021 | Versteckt im Stadtzentrum Zug liegt der Secret Garden. Wer in diese grüne Wunderwelt eintauchen möchte, muss den Garten aber zuerst finden! Keine Sorge, es lohnt sich: Ein unvergleichbarer, urbaner Stadtgarten und ein hervorragendes Getränke- und Food-Angebot warten auf die Besucher.

Ein geheimnisvolles Angebot

Wo sich der Secret Garden befindet, bleibt ein Geheimnis, dass jeder Besucher selbst herausfinden muss. Nicht ganz so geheim ist, dass was die Besucher erwartet: In einer grünen Wunderwelt geniesst man Grossstadt-Flair kombiniert mit der Liebe zur Natur. Dazu haben sich die Macher von verschiedenen Kulturen inspirieren lassen und bringen so ungesehene Atmosphäre nach Zug.

Ab dem 20. Mai werden den Gästen vor Ort erstklassige Gerichte und handverlesene Getränke serviert, die den höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Täglich geöffnet kann man hier perfekt den Sommer geniessen. Von feinen Cocktails, einer vielfältige Wein- und Aperitif-Auswahl sowie natürlich feinen Grillspezialitäten und libanesische Tapas ist alles mit dabei. Am Wochenende – jeweils am Samstag und am Sonntag – wird ein feiner Brunch auf die Besucher warten.

Nebst dem normalen Betrieb wartet diesen Sommer ein interessantes Rahmenprogramm auf die Gäste: Von BBQ-Nights über Themenabenden mit Shows bis hin zu mitreissenden Apéros, an welchen die Cocktails im Mittelpunkt stehen. Informieren und teilnehmen kann man nur, wenn man sich auf der dazugehörigen Webseite als Mitglied des Secret Gardens anmeldet.

Enge Zusammenarbeit in einer Krise

Besonders hart getroffen hat es im letzten Jahr die Gastronomiebranche in der Schweiz. Umso wichtiger ist es, dass man sich in einer solchen Situation gegenseitig unterstützt und gemeinsam, mutig und mit viel Feingefühl in die Zukunft geht: Zwei Schritte nach vorne und keinen zurück. Das haben sich auch die Macher vom neuen Secret Garden in Zug gedacht. Hier haben sich neue Möglichkeiten aufgetan und eine Zusammenarbeit von offenen, innovativen Partnern ist innert kurzer Zeit Realität geworden: Der Secret Garden ist ein Projekt von Micha Federle und der Pointbreak Group. Ebenfalls mit im Team ist der Zuger Gastronom und Gastgeber Ramon Nietlispach (Cafi Glücklich, Meating, Männerbadi) sowie das Moudi, welche mit dem bekannten libanesischen Speiseangebot und das Wohl der Gäste kümmert.

Öffnungszeiten Montag bis Freitag, 11.30 – 00.00 Uhr Samstag, 10.00 – 00.00 Uhr Sonntag, 10.00 – 22.00 Uhr