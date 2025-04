Xobin

Xobin wird im „2024 Gartner® Market Guide for Developer Skills Assessment and Interview Platforms" anerkannt

Chennai, Indien (ots/PRNewswire)

Xobin, eine führende Software zur Kompetenzbeurteilung, gibt stolz seine Anerkennung im 2024 Gartner® Market Guide for Developer Skills Assessment and Interview Platforms bekannt.

Mit mehr als 4 Millionen Testteilnehmern pro Jahr und über 5000 Kunden in mehr als 55 Ländern ist Xobin ein zuverlässiger Partner für die Bewertung von Kompetenzen für Profis im Bereich Talent Acquisition weltweit.

Xobin: Die Zukunft des Recruiting neu definieren

Xobins Plattform zur Kompetenzbewertung hilft Unternehmen, Top-Talente 20x schneller und 10x zeit- und ressourcensparender mit Präzision und Effizienz zu finden und einzustellen. Entwickelt für Branchen wie IT, Finanzen, Banken, Einzelhandel und andere.

Weitere Informationen finden Sie unter www.xobin.com.

Schlüsselmerkmale für den Erfolg von Xobin

1. Anpassbare Bewertungen: Xobin verfügt über mehr als 3.400 Kompetenz- und 2.500 stellenbezogene Tests zur präzisen Bewertung von technischen und nicht-technischen Positionen in verschiedenen Branchen.

2. KI-gestützte Einstellung: AI Evaluate automatisiert Beurteilungen, während AI Communication Checker die Kommunikationsfähigkeiten von Bewerberinnen und Bewerbern analysiert und damit Personalverantwortlichen Zeit spart.

3. Psychometrische Tests: Gibt Einblicke in die Persönlichkeit von Bewerberinnen und Bewerber, um mit datengestützter Präzision leistungsstarke Teams zusammenzustellen.

4. Fortgeschrittene Prüfungsaufsicht: AI Web Proctoring, EyeGazer und Browser Monitoring sorgen für zuverlässige, betrugssichere Prüfungen, indem sie Anomalien erkennen.

5. Codierung von Bewertungen: Echtzeit-Codierungstests, Simulatoren und Hackathons helfen Unternehmen, Entwickler effizient zu beurteilen. Dies und vieles mehr bieten unsere Lösungen.

Anerkennung durch Gartner: Unserer Meinung nach ein Beweis für Xobins hohe Kompetenz

Als repräsentativer Anbieter zeichnet sich Xobin bei der Bewertung von Fähigkeiten aus, einschließlich Benutzerfreundlichkeit, Skalierbarkeit und Innovation. Unterstützung bei der Einstellung von Mitarbeitenden auf Basis von Fähigkeiten und Jobrollen, bei der Rekrutierung von technischen und nicht-technischen Mitarbeitenden, bei der Personalentwicklung und bei der Rekrutierung großer Zahlen von Hochschulabsolventen, um Organisationen dabei zu helfen, Spitzentalente effizient einzustellen.

Zitat des CEO

Guruprakash Sivabalan, CEO von Xobin:

„Bei Xobin ist es unsere Mission, den Einstellungsprozess in ein nahtloses, effizientes und positives Erlebnis zu verwandeln – damit unsere Kunden mühelos die besten Talente finden und gewinnen können."

Gartner-Urhebernachweis und -Haftungsausschluss

Gartner, Market Guide for Developer Skills Assessment and Interview Platforms, 7. November 2024.

GARTNER ist ein eingetragenes Warenzeichen und eine Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seiner Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Marktforschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Marktforschungspublikationen von Gartner spiegeln die Meinung der Marktforschungsorganisation von Gartner wider und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede explizite oder implizite Haftung in Bezug auf diese Marktforschungstätigkeit ab, einschließlich der Haftung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck.

