RAW Nutrition wird Teil der The Quality Group-Familie

Die strategische Beteiligung stärkt RAW Nutrition in den USA - und vereint zwei starke Player mit derselben Vision.

Elmshorn / Port St. Lucie, FL

Die The Quality Group, norddeutscher Anbieter für Performance Nutrition mit den Marken ESN und More Nutrition, begrüßt mit RAW Nutrition einen neuen Partner in der Unternehmensfamilie.

RAW Nutrition gehört zu den am schnellsten wachsenden Marken im Bereich Sporternährung und wurde 2024 von Inc. 5000 als wachstumsstärkstes Konsumgüterunternehmen ausgezeichnet. Mit dem Einstieg als strategischer Partner legt The Quality Group den Grundstein für eine gemeinsame Zukunft - mit Fokus auf Qualität, Innovation und einer starken Community. Auch BUM Energy, die zweite Marke von RAW-Co-Owner Chris Bumstead, wird Teil des gemeinsamen Portfolios.

"Sowohl RAW Nutrition als auch The Quality Group setzen auf eine enge Bindung zu ihren Zielgruppen. Während RAW in den USA Athlet:innen begeistert, aktivieren wir mit ESN und More Nutrition eine loyale, performance-orientierte Anhängerschaft in Europa. Diese Partnerschaft ist ein echter Boost für beide Seiten - und wir freuen uns, mit Dom Iacovone und Chris Bumstead zusammenzuarbeiten. Chris ist längst eine weltweite Ikone unserer Branche - ein starkes Signal für alle, die unsere Marken leben und lieben", sagt Heikki Takala, CEO der The Quality Group.

Beide Unternehmen verbindet eine klare Haltung: Athlet:innen stehen im Mittelpunkt. Und wer sportliche Ziele erreichen will, braucht Produkte, auf die man sich verlassen kann. Genau hier setzt die Zusammenarbeit an - The Quality Group bringt langjährige Erfahrung in Produktentwicklung, Qualitätssicherung und Skalierung ein, um RAW Nutrition beim weiteren Wachstum im US-Markt zu unterstützen.

Gemeinsamer Spirit, gemeinsames Wachstum

Im Rahmen der Beteiligung steigen Dom Iacovone, Co-Founder und CEO von RAW Nutrition, sowie Chris Bumstead, Co-Owner und sechsmaliger Mr. Olympia der Classic Physique, als Mitgesellschafter bei The Quality Group ein.

In den kommenden Monaten will RAW Nutrition sein Produktportfolio weiter ausbauen, neue Zielgruppen in den USA ansprechen und dabei frische Impulse in die Community bringen.

"Wir haben mit vielen internationalen Performance-Nutrition-Unternehmen gesprochen - aber The Quality Group hat uns überzeugt. Sie kennen die Chancen und Herausforderungen, die vor uns liegen, und haben sie selbst erfolgreich gemeistert. Für mich war klar: Ich will keinen reinen Geldgeber, sondern einen echten strategischen Partner. Wir haben große Ziele mit RAW - und das hier ist der erste Schritt, sie zu erreichen", sagt Dom Iacovone, Co-Founder und CEO von RAW Nutrition.

RAW Nutrition und The Quality Group werden auch künftig als eigenständige Marken auftreten - und gemeinsam daran arbeiten, ihren Kund:innen langfristig echten Mehrwert zu bieten.

Über The Quality Group

The Quality Group ist Deutschlands führender Anbieter für Sports Nutrition, Supplements und Better-for-you-Produkte. Mit den Marken ESN und More Nutrition betreibt das Unternehmen ein vollständig integriertes Direct-to-Consumer- und Social-Commerce-Modell mit eigener Produktion, Logistik und Tech-Infrastruktur.Neben dem starken D2C-Geschäft wächst The Quality Group auch im B2B-Bereich - insbesondere im Lebensmitteleinzelhandel - kontinuierlich. Die Produkte sind mittlerweile in der gesamten DACH-Region, in den Niederlanden sowie in UK erhältlich.

Das Unternehmen mit Sitz in Elmshorn beschäftigt über 1.200 Mitarbeitende und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von mehr als 680 Millionen Euro. Eigentümer sind die Gründer, ein erfahrenes Managementteam sowie CVC Capital Partners, eine der weltweit führenden Private-Equity-Gesellschaften.

Über RAW Nutrition

RAW Nutrition wurde 2019 gegründet und wird heute geführt von Dr. Domenic Iacovone, Chris Bumstead und Matt Jansen, einem der renommiertesten Coaches im Bodybuilding.

Die Marke steht für kompromisslose Qualität, moderne Formulierungen und funktionale Produkte, die auf die Bedürfnisse von Sportler:innen zugeschnitten sind - für Leistung, Regeneration und Wohlbefinden. RAW Nutrition ist Informed-Sport zertifiziert und setzt auf transparente Rezepturen ohne unnötige Zusätze.