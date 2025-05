Panta Rhei PR AG

Pilatus-Bahnen AG startet in ihre 137. Zahnradbahn-Saison

Saisonauftakt am Pilatus mit neuen Erlebnissen und früher Schiffsverbindung

Luzern, 9. Mai 2025 – Am kommenden Montag, 12. Mai 2025, startet die Zahnradbahn der Pilatus-Bahnen AG in die 137. Saison. Gäste auf dem Luzerner Hausberg erwartet eine breite Palette an Aktivitäten und Veranstaltungen. Zudem gelangen Reisende diesen Sommer dank einer morgendlichen Schiffsverbindung ab Luzern noch früher auf den Gipfel. Die Pilatus-Bahnen empfehlen Reisenden, ihren Sitzplatz für die Fahrt mit der Zahnradbahn bereits im Voraus online zu reservieren, um allfällige Wartezeiten zu vermeiden.

Kaum sind die Geleise der steilsten Zahnradbahn der Welt vom letzten Schnee befreit, lanciert die Pilatus-Bahnen AG ihre 137. Zahnradbahn-Saison. Die beiden Hotels Pilatus-Kulm**** und Bellevue*** empfangen wieder täglich Gäste in den verschiedenen Restaurants sowie zum Übernachten auf 2132 Metern über Meer. Neu gelangen Reisende, die ihr Gipfelerlebnis möglichst für sich geniessen möchten, dank einer zusätzlichen Schiffsverbindung am Morgen schon eine Stunde früher auf den Berg. Mit dem Schiff, das um 8.38 Uhr in Luzern ablegt und um 9.25 Uhr in Alpnachstad ankommt, treffen sie bereits um 10.20 Uhr auf Kulm ein. Die Schiffsverbindung verkehrt ab dem 24. Mai am Wochenende sowie an Feiertagen und vom 5. Juli bis zum 17. August täglich.

Sonne, Sterne, Steinböcke – auf dem Pilatus zum Greifen nah

Die Natur und den Berg in seiner Vielfalt entdecken – das können Gäste auf dem Pilatus auch diese Saison. Ein besonderes Erlebnis für alle, die gerne aktiv frühmorgens in den Bergen unterwegs sind, verspricht die neue Sonnenaufgangswanderung, die am 20. Juli erstmals stattfindet. Die geführte fünfstündige Tour startet jeweils um Mitternacht in Alpnachstad und führt über 1680 Höhenmeter durch die Dunkelheit bis nach Pilatus-Kulm, wo die Berggänger:innen rechtzeitig zum Sonnenaufgang eintreffen und im Anschluss an das Naturspektakel ein stärkendes Frühstück geniessen. Bei den von Juni bis Oktober stattfindenden Steinbocksafaris geht es nach einer Übernachtung auf Pilatus-Kulm frühmorgens in Begleitung erfahrener Guides auf Erkundungstour ins Reich der Pilatus-Steinböcke. Wer den Himmel über Luzern einmal ganz aus der Nähe betrachten möchte, blickt bei den ganzjährig stattfindenden Astronomieabenden unter kundiger Anleitung durch professionelle Teleskope in den Nachthimmel und erfährt dabei Wissenswertes über die Milchstrasse, Planeten und Sternensysteme.

Best-of Pilatus 2025

11. Mai 2025: Muttertag auf dem Pilatus

Den Muttertag in besonderem Ambiente mit einem 4-Gang-Menü im Restaurant Pilatus-Kulm geniessen. An-/Rückreise mit der Gondelbahn von/nach Kriens inklusive. Online-Reservation erforderlich.

Juni bis September: «Pilatus z‘Nacht»

Ein besonderes Bergerlebnis in exklusivem Rahmen – mit Bergfahrt und zeitlich flexibel serviertem Abendessen sowie einer extra Talfahrt um 22.15 Uhr jeweils an Samstagen.

14. Juni 2025: Swiss Trailrun Pilatus

8,5 Kilometer lange Trail-Strecke am Pilatus mit atemberaubenden Ausblicken – für Einsteiger:innen und Trail-Fans geeignet.

Juni bis Oktober: «Steinbock-Safari»

Nach einer Übernachtung auf dem Pilatus geht es begleitet von Expertinnen und Experten auf eine frühmorgendliche Erkundungstour im Revier der Steinbockkolonie am Pilatus.

Juni bis August: «Tree Tents Fräkmüntegg»

Nach einem genussvollen Grillabend schläft man auf der Fräkmüntegg mitten in der Natur im Baumzelt (Tree Tent). Jeweils am Wochenende.

Juli bis Oktober: Sonnenaufgangs-Wanderung

Geführte Wanderung in der Nacht ab Alpnachstad mit pünktlicher Ankunft auf Pilatus Kulm zum Sonnenaufgang mit anschliessendem Frühstück.

Ganzjährig: «Astronomieabende»

Sternenbeobachtung unter fachkundiger Anleitung inklusive Abendessen und Übernachtung.

