Giardino Group AG

Giardino Lago begrüsst neuen Chefkoch: Simone Morgano

Bild-Infos

Download

Das Giardino Lago freut sich, die Ankunft von Simone Morgano als neuen Chefkoch bekannt zu geben. Mit seiner beeindruckenden Karriere und Leidenschaft für kulinarische Exzellenz bringt Morgano frischen Wind in die Küche des renommierten Hauses.

Simone Morgano, geboren am 23. Mai 1991 in Italien, hat sich in den letzten Jahren einen Namen in der gehobenen Gastronomie gemacht. Seine kulinarische Reise führte ihn durch einige der besten Restaurants in Italien und der Schweiz. Besonders hervorzuheben sind seine Stationen als Sous Chef und Chef de Partie in renommierten Häusern wie dem Valbella Resort und der Osteria dell’Enoteca in Losone. Zuletzt war er Chef de Partie im Villa Orselina, wo er seine Fähigkeiten weiter verfeinern konnte.

Seine Ausbildung begann er an der PSSAR Marco Gavio Apicio, einem führenden gastronomischen Institut in Italien, und setzte sie mit mehreren prestigeträchtigen Praktika fort, darunter im Michelin-Sterne-Restaurant Accursio in Modica und Metamorfosi in Rom.

Simone Morgano zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, traditionelle Rezepte mit modernen Techniken zu kombinieren und so aussergewöhnliche kulinarische Erlebnisse zu schaffen. Er ist bekannt für seine kreativen Menüs, die Verwendung hochwertiger Zutaten und seine akribische Aufmerksamkeit für Details. Seine Erfahrung im Management und in der Ausbildung von Küchenteams stellt sicher, dass im Giardino Lago weiterhin höchste Standards eingehalten werden.

Das Giardino Lago steht für exzellente Gastfreundschaft und kulinarische Spitzenleistungen. Mit Simone Morgano als neuem Chefkoch sind wir überzeugt, dass unsere Gäste weiterhin unvergessliche gastronomische Momente erleben werden.

Giardino Group AG

Seestrasse 457

8038 Zürich

Schweiz

www.giardinohotels.ch