GOLDEN CHLORELLA SA

Alver Golden Chlorella: Detox mit veganem Super-Protein aus Mikroalgen

Bild-Infos

Download

Chardonne (ots)

Das Jahresende ist gleichbedeutend mit Schenken und Schlemmen, der Beginn eines neuen Jahres oft mit guten Vorsätzen und Detox. Golden Chlorella kann dabei unterstützen! Das gesunde Superprotein aus Mikroalgen ist nahrhaft und zugleich entgiftend.

Vegan, nachhaltig, 100% natürlich, gluten- und laktosefrei, reich in Protein, Vitaminen und Mineralien, dabei geschmacks- und geruchsneutral, ist Golden Chlorella eine Schweizer Innovation in der Lebensmittelindustrie. Es ist voller gesunder Lipide und Fasern, enthält keine Allergene und ist auch nicht gentechnisch verändert. Da Golden Chlorella weder die Farbe noch den Geschmack von Algen hat, eignet es sich ideal als Zutat zum Kochen, Backen und Mixen. Ob süss oder salzig, kalt oder warm, Golden Chlorella lässt sich ganz einfach zu Saucen, Suppen, Dressings, Säften und Smoothies mischen. So wird jedes Gericht nahrhafter und mit veganem Protein angereichert. Vielseitig einsetzbar und leicht jedem Lebensmittel hinzuzufügen, ohne die Ess- und Kochgewohnheiten der Verbraucher zu beeinträchtigen, stellt dieses einzigartige Produkt den Übergang von Mikroalgen als Nahrungsergänzungsmittel zu einer einfach zu verwendenden alltäglichen Zutat dar. Eine Nahrungsquelle der Zukunft, die proteinreich ist und den Körper von Schadstoffen befreit.

Nährstoffreich, gesund und entgiftend

Verglichen mit Rindfleisch, das typischerweise etwa 25% Protein enthält, Fisch (18-29%), Ei (13%) und Soja (30%), ist Golden Chlorella mit 63% nicht nur die proteinreichste, sondern auch die kompletteste, nährstoffreichste und gesündeste Nahrungsquelle, die es derzeit auf dem Planeten gibt. Ein Teelöffel, also etwa 10g, entspricht dem Proteingehalt von: 1 Ei, 200ml Milch oder 25g Steak.

Zusätzlich zu Eiweiss enthält Golden Chlorella auch eine Fülle von Ballaststoffen, Vitamin B1, B2 und B6, Mineralstoffe, wie Kalzium, Eisen, Magnesium, Phosphor und Zink, sowie Aminosäuren und Omega-Fettsäuren, die für den menschlichen Stoffwechsel und die Gesundheit wichtig sind. Dazu gehören die Stärkung des Immunsystems, der Gehirnentwicklung, der Knochendichte sowie der Gesundheit von Augen, Haut und Haaren.

Golden Chlorella unterstützt die Senkung des Blutzucker- bzw. Cholesterinspiegels, hilft bei der Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Problemen, Arteriosklerose und Hyperlipidämie, und trägt zur Gewichtsregulierung bei. Darüber hinaus wirkt es wie eine natürliche Entgiftung, denn es entfernt Schwermetalle und Schadstoffe aus dem Körper.

Stärkung des Immunsystems und Detox

Ob durch Umweltverschmutzung oder andere Ursachen, Schadstoffe gelangen in den Körper, werden in den Zellen gespeichert und können für verschiedene Pathologien verantwortlich sein. Die faserige Zellwand von Chlorella (Sporopolléin) kann Giftstoffe und Schwermetalle aufnehmen und so dem Körper helfen, diese zu beseitigen.

Die beiden Hauptaminosäuren in Golden Chlorella sind Arginin und Glutaminsäure. Arginin verbessert die Immunfunktion, erhöht die Muskelmasse und das Energielevel, reduziert Herz-Kreislauf-Probleme, trägt zu einer guten Sexualfunktion bei und hilft, Fettzellen abzubauen. Insgesamt fördert Arginin das allgemeine Wohlbefinden und die Zufriedenheit. Glutaminsäure ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für das menschliche Gehirn. Sie erhöht die Lern- und Gedächtnisfunktion indem sie den Informationstransfer zwischen den Nervenzellen unterstützt.

Ebenfalls in Golden Chlorella enthalten sind zwei Carotinoide: Lutein und Zeaxanthin. Beide wirken sich positiv auf die Widerstandsfähigkeit der Augen aus und sind Antioxidantien, die der Ansammlung von Fettzellen in den Arterien entgegenwirken.

Wer nach den Festtagen mit guten Vorsätzen gerüstet in das neue Jahr starten, sich gesund ernähren und entschlacken möchte, wird in Golden Chlorella ein Nahrungsmittel finden, dass dabei helfen kann. Nur ein Teelöffel täglich, etwa 10g, über etwa einen Monat verbessert bereits das Wohlbefinden.

Kontakt:

Golden Chlorella S.A.

Eileen-Monika Schuch

Marketing & Kommunikation

Chemin de la Baume 21

CH-1803 Chardonne

Tel: +41 76 211 90 56

E: es@alver.ch