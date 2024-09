Arctech

Arctech erreicht als einziges Unternehmen unter den Top 5 der Solartracker-Anbieter ein zweistelliges Wachstum mit einer Wachstumsrate von 131 % im Vorjahresvergleich

Kunshan, China (ots/PRNewswire)

Arctech, der weltweit führende Anbieter von Solartracking-, Racking- und BIPV-Lösungen, ist das einzige Unternehmen unter den weltweiten Top 5 der Anbieter von Solartrackern, das eine beeindruckende jährliche Wachstumsrate von 131 % erzielt hat, so der von Wood Mackenzie veröffentlichte Global Solar PV Tracker Market Share Report 2024. Dieser bemerkenswerte Erfolg ist auf Arctechs vorausschauende Globalisierungs- und Lokalisierungsstrategien zurückzuführen, zu denen auch die Einrichtung lokaler Produktionsstätten in Indien und im Nahen Osten zur Unterstützung regionaler Solarprojekte und darüber hinaus gehört.

Was den Marktanteil betrifft, so ist Arctech mit einem beeindruckenden Anteil von 45 % die Nummer 1 in Indien und lässt damit andere Anbieter deutlich hinter sich. Darüber hinaus hat das Unternehmen mit einem Portfolio von mehr als 10 GW einen beträchtlichen Marktanteil von 21 % in der Region Nahost erreicht. In der Zwischenzeit hat Arctech seine Position als führender Anbieter von Solartrackern in der Region Asien-Pazifik über Jahre hinweg gehalten und sich 2023 einen Marktanteil von 36 % gesichert. Seine Dominanz erstreckt sich auch auf aufstrebende zentralasiatische Märkte wie Usbekistan. Ein Schlüsselfaktor, der zum Erfolg von Arctech beiträgt, sind die charakteristischen Solar-Trackingsysteme, die sich durch eine hohe Anpassungsfähigkeit an verschiedene Topografien und wirtschaftliche Bedingungen auszeichnen. Mit einer langfristigen strategischen Vision, die sich auf die frühzeitige Erschließung von Märkten mit hohem Potenzial konzentriert, hat Arctech eine starke Grundlage für ein nachhaltiges zukünftiges Wachstum in der Region Asien-Pazifik geschaffen.

2023 führte Arctech eine maßgeschneiderte Lokalisierungsstrategie ein, die sich auf die Märkte des Nahen Ostens und Südwesteuropas konzentrierte, während das Unternehmen erfolgreich in die schnell wachsenden Regionen Mitteleuropas und im entwickelten Südwesteuropa vordrang. Mit dem Gewinn von Solarprojekten mit einer Leistung von fast 350 MW allein in Europa im Jahr 2023 hat das Unternehmen wichtige Meilensteine erreicht.

Darüber hinaus gehört Arctech mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Durchführung von Großprojekten wie dem 365-MW-Projekt in Mexiko sowie durch das Angebot regionalspezifischer Lösungen und robuster Lokalisierungsstrategien zu den Top 5 der Anbieter von Solartrackern in Lateinamerika.

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen, das Umwelt, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (Environment, Social Responsibility and Corporate Governance, ESG) in den Vordergrund stellt, hat Arctech 2023 eine beeindruckende Solarstromerzeugung von 21,1 Millionen KWh mit einer kumulierten Installationskapazität von über 68 GW erreicht. Im Rahmen seines Engagements für die soziale Verantwortung hat Arctech Spenden in Höhe von fast 2 Millionen Yuan für wohltätige Zwecke getätigt. Außerdem hat das Unternehmen ein transparentes, effizientes und verantwortungsvolles Corporate-Governance-System eingeführt. Arctech ist bestrebt, sein Engagement und die Umsetzung von ESG-Praktiken auf der Grundlage der Erkenntnisse von Branchenführern weiter zu verbessern, um einen Beitrag zum globalen Wandel hin zu grüner Energie und nachhaltiger Entwicklung zu leisten. Klicken Sie hier, um den Arctech ESG Report 2024 jetzt zu lesen!

Mit Blick auf die Zukunft erwartet Arctech 2024 eine noch bessere Leistung mit einem Auftragsbestand von insgesamt rund 6,669 Milliarden RMB (ohne Steuern). Vor allem die Aufträge für Tracking-Systeme machen rund 5,549 Mrd. RMB aus – ein beeindruckender Anstieg von rund 183,11 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

