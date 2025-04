Shanghai Electric geht wichtige Partnerschaften mit Masdar und Mawarid für Projekte im Bereich erneuerbare Energien ein

Hannover, Deutschland, 24. März 2025 (ots/PRNewswire) - Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) wird sein Debüt in Halle 9 der Hannover Messe 2025 in der speziellen Smart Manufacturing Zone geben. Das Unternehmen wird vom 31. März bis 4. April am Stand A18 mehr als 20 bahnbrechende Produkte und Lösungen unter ...

mehr