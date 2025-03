CUPRA Schweiz setzt ihr Engagement im Bereich der elektronischen Musik mit spannenden Projekten fort

CUPRA / AMAG Import AG

Challenger-Brand erneut Partner des Caprices Festivals

2025 erstmals Partner des Hive Air Festivals in Wohlen

Kollaboration mit Musik Produzent & DJ Black Circle

Social-Media-Serie über die Entstehung eines exklusiven Elektro-Tracks für CUPRA Schweiz

Erste Folge am 21. März auf dem Instagram- und Youtube Kanal von CUPRA Schweiz zu sehen

Musik, insbesondere elektronische Musik, spielt eine zentrale Rolle in der Markenidentität von CUPRA. CUPRA, die unkonventionelle Challenger-Brand, die die Welt von Barcelona aus mit ihrer kraftvollen Produktepalette und Erlebnissen inspiriert. Mit der Zusammenarbeit mit Musik-Festivals und DJs wie CUPRA Tribe Member Patrischa und die neue Kollaboration mit Black Circle ergreift die iberische Marke die Gelegenheit, die Welt zu inspirieren und neue Musikerlebnisse zu kreieren.

CUPRA wieder an beliebten Elektro-Festivals am Start

CUPRA Schweiz setzt auch dieses Jahr wieder auf das beliebte Musik-Festival Caprices, bei dem die iberische Marke bereits 2024 als Partner mit an Bord war. 2025 feiert CUPRA ausserdem erstmals mit dem Hive Air die elektronische Musik und wird als Main Partner vor Ort sein. Liebhaber der elektronischen Musik aufgepasst: im Rahmen der Zusammenarbeit mit den beiden Festivals wird es Tickets auf dem Instagram-Kanal der Marke zu gewinnen geben.

"Mit dem Caprices Festival und dem Hive Air können wir schweizweit unser Engagement in der elektronischen Musik vorantreiben. Unser gemeinsames Mindset ist, uns stetig weiterzuentwickeln und am Puls der neuen Generation zu bleiben." sagt Nicolas Hobi, Head of Marketing von CUPRA Schweiz. Maxime Léonard, Director des Festivals Caprices meint zum erneuerten Engagement "Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr auf CUPRA als Partner zählen dürfen. Uns verbindet der Challenger-Spirit und die Liebe zur elektronischen Musik." Auch Robin Brühlmann, Festivalleiter des Hive Air ist überzeugt von der Kollaboration mit CUPRA:" Für uns ist die elektronische Musik eine Kunstform, die wir feiern und welche Emotionen transportiert. CUPRA mit ihrer Art zu kommunizieren und Emotionen zu vermitteln, ist darum der ideale Partner für das Hive Air."

Kooperation mit Produzenten und DJ Black Circle und eine exklusive Social-Media-Serie

Musik weckt Emotionen und Kreativität. Niemand vereint diese zwei Dinge so gut wie ein Musik-Produzent. Darum hat sich CUPRA Schweiz entschieden, eine Kollaboration mit dem bekannten Produzenten und DJ Black Circle einzugehen. Black Circle hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten Schweizer Botschafter für elektronische Musik entwickelt. Seine Releases knacken auf Spotify mit Regelmässigkeit die Millionengrenze. Exklusiv für CUPRA hat Black Circle nun nicht nur einen speziellen Track komponiert, sondern auch sämtliche musikalischen Arrangements für eine Social-Media-Serie für CUPRA Schweiz geschaffen. In fünf Folgen zeigt er, wie ein Elektro-Track entsteht. Die erste Folge erscheint bereits am 21. März 2025 auf den Social-Media-Kanälen von CUPRA Schweiz. Am 14. Juni wird der exklusive Track für CUPRA seine Premiere am Hive Air in Wohlen feiern. Nicolas Hobi ist überzeugt von der neuen Kollaboration: "Bei jedem seiner DJ-Sets und jeder Produktion testet er seine eigenen Grenzen aus - und verleiht der Szene so stetig neue Impulse. Sein Mindset passt perfekt zu unserer Challenger-Brand. Auch wir setzen neue Akzente und fordern den Status Quo immer wieder aufs Neue heraus".

Über Black Circle

Musik war von Beginn an die Quelle der Inspiration für diesen talentierten Produzenten und Komponisten und befeuerte seine Leidenschaft und Kreativität. Seit dem Start seiner Solokarriere hat sich Black Circle einen Namen für Innovation und Exzellenz erarbeitet. Er hat mit Branchenikonen wie CamelPhat, Blond:ish, Nic Fanciulli, Carlita, Eli & Fur und dem ehemaligen NBA-Star Rony Seikaly zusammengearbeitet und für sie Tracks neu interpretiert - ein deutlicher Beweis seiner Vielseitigkeit und seines charakteristischen Sounds. Als feste Grösse in der internationalen Musikszene hat Black Circle bereits einige der renommiertesten Bühnen der Welt bespielt.

Caprices Festival vom 04. - 06.04 und 11. -13.04. in Crans Montana und vom 19. - 21.09. in Gstaad

Das Electronic Dance Festival findet an zwei Wochenenden auf 2'200 m in den Schweizer Alpen in Crans Montana statt. Das Festival ist weltweit bekannt für seine einzigartige moderne Glasbühne und bietet den Gästen einen Panoramablick auf den kristallklaren Himmel und schneebedeckten Gipfel, während sie an der frischen Luft der Schweizer Alpen feiern. Im Herbst reist das Festival nach Gstaad auf den Gipfel des Eggli. Dort bietet das Caprice Festival elektronische Musik von Weltklasse mit atemberaubenden Panoramablicken.

Hive Air vom 14.06.2025

Das Hive Air ist seit 2021 ein bedeutender Eckpfeiler der Schweizer Festivalkultur und hat sich zum Ziel gesetzt, eben diese Festivalkultur mit einem rein elektronischen Sommerfestival noch etwas bunter zu machen. Mit einem exzellenten Programm und kreativer, lebendiger Atmosphäre hat sich das Festival rasch als absolutes Must im Kalender der Technoiden und Electronica-Fans etabliert und zieht jährlich tausende Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland an. Veranstaltet wird das Hive Air vom Zürcher Hive Club, Homebase und Treiber der elektronischen Musikszene und der Clubkultur der Stadt Zürich.