CUPRA Game Changer Talks mit Anatole Taubman und spannenden Gästen

Der bekannte Schweizer Schauspieler nimmt für die CUPRA Game Changer Talks den Platz des Hosts ein

Gäste aus unterschiedlichen Bereichen erzählen über ihre Game Changer Momente

Die Game Changer Talks können ab dem 21. September auf www.cupra-gamechanger.ch , Youtube und Spotify gestreamt werden

Gestartet wird mit einer Doppelfolge mit Raffaela Zollo von Raffa's Plastic Life und Stunt-Legende Oliver Keller

Was haben Social Media Star Raffaela Zollo von Raffa's Plastic Life und der bekannte Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi gemeinsam? Was verbindet den Schweizer Stunt-Legende Oliver Keller mit Evelyne Binsack, die als erste Schweizerin den Mount Everest erklommen hat? Sie alle haben Game Changer Momente erlebt, die sie zu dem gemacht haben, was sie heute sind.

Beim unkonventionellen Talkformat "Game Changer Talks" werden neun einzigartige Persönlichkeiten ihre "Game Changing Moments" mit dem bekannten Schauspieler und CUPRA Host Anatole Taubman teilen. In den Talks werden spannenden Lebensgeschichten und unkonventionelle Wege von Menschen beleuchtet, die neue Impulse setzen oder gesetzt haben, und dadurch eine Inspiration für andere sind.

Schauspieler Anatole Taubman erstmals als Host im Einsatz

Der beliebte Schweizer Schauspieler Anatole Taubman hat sich sehr gefreut, die Challenge anzunehmen und als Host durch die Game Changer Talks zu führen. "Es ist faszinierend in andere Menschenleben einzutauchen und dem Wesentlichen auf den Grund zu gehen " meint Taubman zu seiner Rolle als Host.

Auch er erlebte in seinem Leben mehrere Game Changer Momente. "Mein Eintritt ins Internat und in die Stiftschule des benediktinischen Klosters Einsiedeln hat sicher mich und mein Leben grundlegend verändert und beeinflusst. Nie hätte ich es mir erträumen können, dass ich mich - von der Jugendstrafanstalt kommend - zum Vorzeigeschüler entwickele und später einer der erfolgreichsten Charakterschauspieler der Schweiz werde. Ich bin zutiefst dankbar". sagt er. In seiner Zeit in Einsiedeln ereignete sich auch der Game Changer Moment, wo er danach sofort wusste, dass er Schauspieler werden möchte und nichts anderes.

CUPRA - Game Changing als Leitmotiv

Das CUPRA Schweiz die Game Changer Talk Serie ins Leben gerufen hat, passt ausgezeichnet zur DNA der Marke. CUPRA startete 2018 als Challenger-Brand und hat in der Automobilbranche neue Impulse gesetzt. Als erster vollelektrische Game Changer der Marke ging 2021 der CUPRA Born in Produktion. Er zeigt auf beeindruckende Art, dass Elektromobilität nicht langweilig und emotionslos sein muss und verbindet auf innovative Art und Weise Nachhaltigkeit mit Sportlichkeit. Mit dem Tavascan, dem vollelektrischen SUV-Coupé steht ein weiterer Game Changer bereits in den Startlöchern.

Nicolas Hobi, Head of Marketing von CUPRA Schweiz über die Game Changer Talk Reihe: "Mit diesen Talks möchten wir den Spirit von CUPRA einem breiten Publikum weitergeben. CUPRA versteht sich als Game Changer. Genauso wie unsere Talk-Gäste hinterfragen wir den Status Quo, brechen Strukturen auf und möchten Veränderungen herbeiführen." Weiter wünscht er sich, dass die ZuschauerInnen der Game Changer Talks "Impulse aus den Gesprächen aufgreifen und für sich nutzen können."

Die Game Changer Talks können ab dem 21. September auf www.cupra-gamechanger.ch und Youtube gestreamt werden. Auf Spotify können die Talks als Podcast angehört werden.

Gestartet wird mit einer spannenden Doppelfolge mit der bekannten Social Media Persönlichkeit Raffaela Zollo und dem erfolgreichsten Schweizer Stuntman Oliver Keller. Ein neuer Talk folgt jeweils die Woche darauf.

Die Gästeliste der CUPRA Gamechanger Talks

Die Gäste, die von Anatole Taubman interviewt werden, könnten auf den ersten Blick nicht unterschiedlicher sein. Doch alle sind Game Changer in ihrem Bereich und bieten spannende Einblicke in ihr Leben:

Raffaela Zollo

Zollo ist eine unter dem Pseudonym Raffa's Plastic Life bekannte Schweizer Social Media Persönlichkeit. Sie teilt ihre Leidenschaft für Mode, Beauty und Lifestyle und inspiriert ihre Zuschauer*innen mit positiver Energie.

Oliver Keller

Oliver Keller ist ein Stunt-Performer und -Koordinator, der in Hollywood Karriere gemacht hat. Er wirkte in diversen Blockbustern mit wie z.B. "Pirates of the Caribbean" und "The Suicide Squad". Seit seiner Kindheit wusste er, was er werden wollte, und verfolgte seinen Traum beharrlich.

Ana-Maria Crnogorcevic

Als dreimalige Champions-League Siegerin ist Ana-Maria Crnogorcevic eine Ikone des Schweizer Frauenfussballs. Die Rekordtorschützin der Schweizer Nationalmannschaft hat auf nationaler und internationaler Ebene zahlreiche Erfolge erzielt.

Evelyne Binsack

Evelyne Binsack hat als erste Schweizerin den Mount Everest erklommen und den Nord- sowie den Südpol aus eigener Muskelkraft mit dem Fahrrad bereist. Mit ihrem Mut und ihrer Stärke inspiriert sie andere, ihre eigenen Grenzen zu überschreiten und Unmögliches möglich zu machen.

Regula Eichenberger

Regula Eichenberger ist die erste Linienpilotin der Schweiz. Sie ist auf dem Flugplatz ihrer Eltern aufgewachsen, die ihr beigebracht haben, alles erreichen zu können. Dies bildete die Grundlage für ihre Leidenschaft zum Fliegen und ihren Mut, sich in einer männerdominierten Branche durchzusetzen.

Wolfgang Beltracchi

Wolfgang Beltracchi ist ein deutscher Künstler, der bekannt für seine Kunstfälschungen wurde. Er schaffte es, berühmte Künstlerstile perfekt zu imitieren, bis seine Fälschungen 2010 aufgedeckt wurden.

Pascal Bieri

Ist CEO von Planted, einem Unternehmen, das innovative pflanzliche Fleischalternativen herstellt. Als Vordenker in der Lebensmittelindustrie und inspiriert Menschen weltweit, bewusste und umweltfreundliche Essgewohnheiten anzunehmen.

Sandro Nafzger

Sandro Nafzger ist CEO von Bug Bounty, einer Plattform, die Unternehmen hilft, Schwachstellen in ihren IT-Systemen aufzudecken und setzt sich leidenschaftlich dafür ein, die digitale Welt sicherer zu machen.

Mark Zahran

Mark Zahran ist der Gründer von Yasai, einem Unternehmen, das mit vertical farming innovative Lösungen für eine nachhaltige Landwirtschaft entwickelt. Mit seinem Engagement für umweltfreundliche Praktiken und regenerative Landwirtschaft revolutioniert er die Lebensmittelindustrie.