CUPRA Schweiz setzt auf elektronische Musik

CUPRA Schweiz als Partner von Musik-Festivals in der ganzen Schweiz

Fulminanter Kick-off der CUPRA Musik-Engagements in der Musik-Bar Kasheme in Zürich

Elektronische Musik setzt neue Impulse und steht im Fokus der CUPRA Marketing-Strategie

Für CUPRA ist Musik, im speziellen die elektronische Musik, ein wichtiger Baustein in der Entwicklung der eigenen Markenidentität. CUPRA Schweiz setzt dabei auf Kollaborationen mit beliebten Musik-Festivals, bei denen die elektronische Musik im Rampenlicht steht. Zusammen mit den Festivals Caprices, Naturklang und Rundfunk FM möchte CUPRA auch jenseits der eigenen Branche inspirieren. Denn CUPRA ist mehr als nur eine Automarke.

Für CUPRA ist die Aktivierung rund um das Festival-Jahr ein wichtiger Schritt in der essenziellen Musikstrategie. " Wir möchten mit unserem Musik-Engagement den Spirit der Marke vermitteln. ", sagt Nicolas Hobi, Head of Marketing CUPRA Schweiz. "Wir sehen CUPRA als eine Marke, die weder im Premium noch Volumenmarkt angesiedelt ist, sondern ihre eigene Stellung definiert. So wie die elektronische Musik ihren Ursprung im Underground hat, aber den kommerziellen Mainstream beeinflusst. Sie schafft es mit ihren zahlreichen Facetten, immer wieder neue Akzente zu setzen und genau wie CUPRA den Status Quo immer wieder auf Neue herauszufordern.

Startschuss des musikalischen CUPRA Jahrs in der Schweiz war die Listening Session in der Zürcher Musik-Bar Kasheme - ein beliebter Hotspot für Musikliebhaber- vom 11. März 2024. 120 geladene Gäste konnten dem Sound von DJ-Duo "andhim" mit einem Electric Purple CUPRA Signature Drink in einer entspannten Atmosphäre der Bar geniessen.

Nach diesem Kick-Off Anlass wird CUPRA auf folgenden Festivals als Partner auftreten und in diesem Rahmen der Community emotionale und unvergessliche Musik-Erlebnisse bieten.

Caprices Festival vom 29.03. bis 31.03. und vom 05.04. bis 07.04.2024

Das Electronic Dance Festival findet an zwei Wochenenden auf 2'200 m in den Schweizer Alpen in Crans Montana statt. Das Festival ist weltweit bekannt für seine einzigartige moderne Glasbühne und bietet den Gästen einen Panoramablick auf den kristallklaren Himmel und schneebedeckten Gipfel, während sie an der frischen Luft der Schweizer Alpen feiern.

Naturklang "THE BEACH Festival" vom 14.06. bis 16.06.2024

Gefeiert wird im Lido Ascona während zweier Tage. Auf die Besucher warten neben zwei Stages, wo elektronische Musik gespielt wird, ein spannendes Rahmenprogramm, das von Yoga Classes bis hin zu Wassersportaktivtäten reicht.

Rundfunk FM vom 18.07. bis 07.09.2024

Erstmals auf Sendung im Jahr 2000, hat sich Rundfunk.fm vom Insidertipp zum beliebten Kulturevent entwickelt. Das Rundfunk.fm Festival inszenierte sich auch dieses Jahr wieder im Innenhof des Landesmuseums Zürich. Während 45 Tagen bespielen nationale und internationale DJs das Musikradio live aus dem Innenhof des Landesmuseums für das Publikum vor Ort und gleichzeitig über Radio und Webstream in die ganze Welt. Besucherinnen und Besucher können die Sommertage jeweils ab 17 Uhr am Rundfunk.fm Festival ausklingen lassen - begleitet von einem vielfarbigen musikalischen Teppich, Bars und Foodständen.

