CUPRA / AMAG Import AG

CUPRA feiert Schweizer Premiere des CUPRA Tavascan an der Auto Zürich Car Show

Bild-Infos

Download

Cham (ots)

CUPRA Tavascan: vollelektrisches SUV-Coupé, das Attraktivität und unmittelbare Performance miteinander vereint

Die stärkste Version leistet mit Allradantrieb 250 kW (340 PS)

Ebenfalls vor Ort ist das attraktive Sondermodell CUPRA Formentor VZ BAT x ABT

CUPRA eSports Car für Gaming-Fans

CUPRA zeigt an der Auto Zürich Car Show sein erstes vollelektrische SUV-Coupé der Marke und ihr zweites rein elektrisches Modell nach dem CUPRA Born.

Der CUPRA Tavascan verkörpert die elektrifizierte Vision von CUPRA und ist Impulsgeber für eine neue aufregende Designsprache, die das Aussehen zukünftiger E-Autos der Marke vorgibt. Von vorn ist die LED-Matrix mit der dreieckigen Augensignatur sofort zu erkennen. Der Innenraum ist dank des charakteristischen Mittelrückens in Verbindung mit den schlanken Lüftungsschlitzen fast unsichtbar. Das Exterieurdesign bietet athletische und sportliche Proportionen. Das Beleuchtungskonzept von CUPRA verleiht dem SUV-Coupé zudem einen hohen Wiedererkennungswert. Zusätzlich betont wird der Look durch das beleuchtete CUPRA Logo - eines der ersten bei einem Serienmodell in Europa.

Als emotionaler und fahrerorientierter SUV verfügt der CUPRA Tavascan über die dynamische Fahrwerkstechnologie DCC Sport, ein Sportfahrwerk und eine progressive Lenkung. Diese Attribute und die zusätzlichen Performance-Reifen auf geschmiedeten 21-Zoll-Leichtmetallrädern sorgen für ein einzigartig sportliches Fahrerlebnis.

Der CUPRA Tavascan verfügt über ein 15-Zoll-Infotainment-System - das bisher grösste in einem CUPRA-Modell - mit einem neu gestalteten und entwickelten Human Machine Interface (HMI). Der CUPRA Tavascan verfügt ausserdem zum ersten Mal über ein High-Fidelity-Audiosystem mit zwölf Lautsprechern, das in Zusammenarbeit mit dem Premium-Audiounternehmen Sennheiser entwickelt wurde.

Das neuste Mitglied des Produkte-Tribes der Marke basiert auf der MEB-Plattform des Volkswagen Konzerns und wird in zwei Leistungsstufen erhältlich sein: 210 kW (286 PS) und 250 kW (340 PS). Die leistungsstärkere Version verfügt über einen zweimotorigen Allradantrieb, der Leistung und maximale Traktion bietet und damit sicher vielen Schweizer Kunden ansprechen wird. Der CUPRA Tavascan VZ erreicht eine Geschwindigkeit von 50 km/h in nur 2,4 Sekunden (0 bis 100 km/h in nur 5,6 Sekunden). Dank der Batterie mit einer Nettokapazität von 77 kWh bietet er ausserdem genügend Kapazität für eine Reichweite von bis zu 517 Kilometern* gemäss dem offiziellen WLTP-Testzyklus. Der CUPRA Tavascan kann in nur sieben Minuten eine zusätzliche Reichweite von 100 Kilometern nachladen. Und wenn die Batterie auf nur zehn Prozent sinkt, kann sie in einer knappen halben Stunde an einer 135-kW-Ladestation wieder auf 80 Prozent aufgeladen werden.

CUPRA Formentor VZ BAT X ABT

Der CUPRA Formentor VZ5 BAT x ABT verleiht der limitierten BAT-Auflage in "Midnight Black" mit exklusiven ABT-Komponenten von Motorsport Kooperationspartner ABT Sportsline eine dunkle und geheimnisvolle Note kombiniert mit höchster Sportlichkeit. Die neueste Version der Modellreihe begeistert mit einer Reihe von Details wie ABT Start-Stopp-Schalterkappe im Lenkrad, ABT Schaltwippen und Pedalerie in "Dark Aluminium".

Das Sondermodell BAT x ABT erhielt dasselbe Herzstück wie der CUPRA Formentor VZ5 mit dem legendären 2,5-Liter-TSI-Motor mit fünf Zylindern. Dank der Leistungssteigerung von ABT mit entsprechendem Fahrwerk liefert der Motor 450 PS (331 kW) mit 530 Nm Drehmoment und hebt die Höchstgeschwindigkeit des Sondermodells auf 270 km/h an.

CUPRA eSports Car

Mit dem CUPRA eSports Car erhalten eSports Fans die Gelegenheit, hinter das Steuer des CUPRA UrbanRebel Racing Concepts zu sitzen und den vollelektrischen Rennwagen in der Forza-Horizon-Welt bewegen zu können. Beim eSports Car handelt sich um einen in Zusammenarbeit mit Home Entertainment Spezialisten Steven Sailer umgebauten CUPRA Born. Sein markantes Äusseres im Graffiti-Style verdankt er dem Künstler Thorben Studer.

CUPRA an der Auto Zürich Car Show: ob Petrolhead, Liebhaber von Elektromobilität oder eSports Fan; CUPRA zeigt ihre volle Bandbreite.

*Der CUPRA Tavascan ist derzeit noch nicht im Handel erhältlich und die Typengenehmigung ist noch ausstehend. Die angegebenen technischen Daten sind unverbindlich und können abweichen. Die verfügbare Leistung (kW) und die Beschleunigung des Fahrzeugs hängen stets vom Ladestand sowie von der Temperatur der Batterie ab. Die verwendeten Abbildungen dienen ausschliesslich lllustrations- und Informationszwecken und können von der Serienproduktion abweichen.

Die elektrische Reichweite des Fahrzeugs hängt von einer Reihe von Faktoren wie dem Geländeprofil, den Wetterbedingungen, der Beladung des Fahrzeugs (Insass*innen und Gepäck), dem Alter und Zustand der Batterien, der ausgewählten Sonderausstattung (Zierleisten, Reifen usw.), der Nutzung peripherer Verbraucher wie der Heizung, der Klimaanlage oder der Sitzheizung sowie dem Fahrstil ab. Bei der angegebenen autonomen Reichweite handelt es sich um einen vorläufigen Wert, der gemäss der WLTP-Norm berechnet wurde. Diese legt standardmässige Testbedingungen fest, die für alle Hersteller gelten, damit die Werte, die gemäss dieser Norm berechnet wurden, für alle Fahrzeuge miteinander verglichen werden können.