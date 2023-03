CUPRA / AMAG Import AG

CUPRA und die Swiss Padel Association SUIPA gemeinsam am Ball

Cham (ots)

Challenger-Brand unterstützt die aufstrebende Sportart in der Schweiz

Namenssponsoring und Kooperation mit der Schweizer Padel Nationalmannschaft

CUPRA ausserdem Titel Sponsor der Padel Interclub Meisterschaft

Für CUPRA Schweiz ist Padel Tennis schon lange kein Fremdwort mehr. Neben der Unterstützung des jungen Padel Start-ups PADELTA in Rothenburg ist der Challenger-Brand ebenfalls Namensgeber des beliebten CUPRA Padel CUP Switzerland. Nun geht CUPRA Schweiz noch einen Schritt weiter und unterstützt die aufstrebende Sportart im Rahmen einer umfangreichen Partnerschaft mit der Swiss Padel Association SUIPA, dem Dachverband des Schweizer Padelsports.

"Padel Tennis erfreut sich zunehmender Popularität. Die Sportart steht wie CUPRA für Dynamik und hat enormes Potential" meint Nicolas Hobi, Head of Marketing CUPRA Schweiz. "Eine Kooperation lag darum praktisch auf der Hand. Wir freuen uns auf die gemeinsam Reise, um den Padel Sport und die Marke CUPRA einem noch grösseren Publikum bekannt zu machen".

Eng verknüpft mit der SUIPA

Die Unterstützung seitens CUPRA erfolgt auf verschiedene Ebenen. Die Marke tritt unter anderem als Hauptsponsor der Swiss Padel Association SUIPA auf. Dabei fördert sie die offiziellen "CUPRA Padel Nationalmannschaft Schweiz" Teams der Aktiven wie auch der Junioren. Darüber hinaus wird auch die Schweizer Padel Interclub Meisterschaft von der iberischen Marke als Titel Sponsor unterstützt.

Padel live erleben

Auch die Zusammenarbeit mit dem Padel-Center PADELTA aus Rothenburg wird weiterhin gepflegt. Als besonderes Highlight werden vom 20. April bis am 2. Juni temporär im Pulse 5 in Zürich vier Pop-up Padel Courts aufgebaut werden. Eine Gelegenheit, den Padelschläger im CUPRA Ambiente zu schwingen und die Trendsportart näher kennen zu lernen.

CUPRA unterstützt Padel schon seit einigen Jahren

International ist CUPRA bereits seit dem Jahr 2019 auf dem Padel-Court aktiv - damals wurde die Marke Premiumpartner aller offiziellen Turniere der World Padel Tour (WPT). Zudem ist CUPRA Hauptsponsor der International Padel Federation (FIP). Nicht zuletzt sind die absoluten Weltklassespieler*innen Ariana Sánchez Fallada, Federico Chingotto, Arturo Coello, Paula Josemaría Martín, Juan Tello, Fernando Belasteguín und Alejandro Galán Romo als CUPRA Markenbotschafter*innen aktiv.

Padel kurz und kompakt erklärt

Padel ist ein Mix aus Squash und Tennis. Es wird in aller Regel als Doppel gespielt - über ein Netz, aber auch mit Plexiglaswänden, die den 10 x 20 Meter grossen Court umranden und in die Ballwechsel einbezogen werden. Gezählt wird wie beim Tennis, und auch der Ball ist sehr ähnlich. Die Schlagfläche der Padel-Schläger ist etwas kleiner als die von Tennis-Rackets und nicht bespannt, sondern aus einem elastischen, mit Löchern versehenem Material. Der Griff ist kürzer, sodass Schläger und Ball leichter kontrolliert werden können. Einsteiger*innen haben es also deutlich leichter und sind schnell auf einem Spielniveau, das grossen Spass bringt und für Erfolgserlebnisse sorgt.