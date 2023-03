CUPRA / AMAG Import AG

CUPRA Schweiz setzt ihren Impuls beim Luzern Live Festival

Luzern/Cham

Challenger-Brand ist Main Partner des Festivals

Eine Bühne ganz im Zeichen der Marke: CUPRA Electric Terrace

CUPRA DJ Newcomer-Challenge und Parties im Hotel Schweizerhof

Vom 20. bis 29. Juli wird am Seeufer von Luzern wieder getanzt. Zusammen mit CUPRA Schweiz als Main Partner wird das Luzern Live Festival dafür sorgen, dass das Tanzbein geschwungen wird. CUPRA lässt dabei den Fans von elektronischer Musik das Herz höherschlagen. Auf der CUPRA Electric Terrace werden DJs wie z.B. Andrea Oliva und Fiona Kraft dafür sorgen, dass niemand die Füsse stillhalten kann. Ausserdem sucht CUPRA im Rahmen einer DJ-Newcomer Challenge ein Nachwuchstalent, das auf der CUPRA Electric Terrace auflegen darf. Aufgelegt wird auch im Hotel Schweizerhof, wo mehrere CUPRA DJ Sessions im noblen Ambiente steigen werden. Zudem ist CUPRA der offizielle Mobilitäts-Partner des Festivals und sorgt mit dem CUPRA Born dafür, dass die Künstler in Style und umweltschonend zu ihrem Einsatz ans Festival gelangen.

Musik wichtiger Baustein der Marke

Musik transportiert Emotionalität und ist damit ein wichtiges Element in der Entwicklung der eigenen Markenidentität. So unterstützt CUPRA in der Heimatstadt Barcelona das bekannte Primavera Sound Festival. Kooperationen wie mit dem Luzern Live Festival liegen daher nahe und ermöglichen CUPRA ihren Lifestyle vor Ort näherzubringen und hautnah zu erleben.

Nicolas Hobi, Head of Marketing von CUPRA Schweiz freut sich über die neue Kollaboration: "Die Partnerschaft mit dem Luzern Live Festival ermöglicht uns, gemeinsam Musik und Lebensfreude zu vermitteln. Als Challenger-Brand möchten wir die Leute inspirieren; sei es mit unsere Modellpalette oder auch mit mitreissenden Erlebnissen, die unsere Brand weiter bekannt und erlebbar machen."

Über das Luzern Live Festival

Das Festival wird vom Verein Luzern Live durchgeführt und dient der allgemeinen Stärkung des Kulturstandortes Luzern und setzt sich für die Durchführung und gezielte Förderung eines vielfältigen Musikfestivals rund um das Luzerner Seebecken ein. Das Festival wird vom 20. bis 29. Juli stattfinden. Das Line-up und weitere Informationen sind unter www.luzern-live.ch erhältlich.