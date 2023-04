Mitteilung Offene Weinkeller 2023

LID Pressecorner

Vom 29. April bis 1. Mai: Eintauchen in die Deutschschweizer Weinwelt

Weinliebhaberinnen und -liebhaber sollten sich das Wochenende vom 29. April bis 1. Mai dick in ihrer Agenda markieren: Anlässlich der «Offenen Weinkeller» laden über 200 Winzerinnen und Winzer aus der Deutschschweiz dazu ein, Rebberge zu besuchen und Weine zu geniessen. Die Kellerbetriebe bieten Weindegustationen, Kellerführungen, Rebrundgänge und feine lokale Spezialitäten an.

Das Wunderbare am Wein ist: Er ist so viel mehr als ein Getränk. Wein ist Kultur und Geschichte, Terroir und Herkunft, Genuss und Geselligkeit. Wein ist vielfältig, authentisch, eigenständig. All diese Facetten können vom 29. April bis 1. Mai kennengelernt werden. Über 200 Winzerinnen und Winzer aus der Deutschschweiz öffnen anlässlich der «Offenen Weinkeller 2023» die Türen zu ihren Weinkellern. Der Anlass ist die perfekte Gelegenheit, die eigene Weinheimat vertieft zu erkunden.

Ein genussvolles Gesamterlebnis

Die «Offenen Weinkeller» sind ein Gesamterlebnis. So geben die Winzerinnen und Winzer auf einem Rebberg-Rundgang oder einer Kellerführung aufschlussreiche Einblicke in ihre Arbeit. Besucherinnen und Besucher erfahren beispielsweise, was ein Önologe nach der Weinlese und dem Keltern macht oder welche Traubensorten momentan besonders angesagt sind. Auf zahlreichen Weingütern werden in stimmigem Ambiente neben gehaltvollen Tropfen auch lokale Spezialitäten wie Fischchnusperli, Käse oder Feines vom Grill angeboten.

Hohes Qualitätsniveau

Sich auf den Deutschschweizer Weinbau einzulassen, ist eine überraschende und lohnende Reise. Die drittgrösste Schweizer Weinbauregion bietet ein spannendes Mosaik der Möglichkeiten und zeichnet sich durch bemerkenswerte Innovationen aus. Das Qualitätsniveau ist sehr hoch und zahlreiche Tropfen erreichen internationales Format. Rote Vorzeigetraube ist in allen Deutschschweizer Kantonen der Pinot Noir, der tiefe Wurzeln geschlagen hat. Die Weinkultur der Deutschschweiz ist erfrischend kombinierfreudig und das vielfältige Kennenlern-Wochenende in den «Offenen Weinkellern» eine lohnende Entdeckungsreise.

Organisiert werden die «Offenen Weinkeller vom Branchenverband Deutschschweizer Wein (BDW). Die Öffnungsdaten und -zeiten der teilnehmenden Betriebe variieren. Unter deutschschweizerwein.ch sind sämtliche Informationen zu finden.

Kampagnenleitung Urs Bolliger, offeneweinkeller@deutschschweizerwein.ch, 071 552 13 31